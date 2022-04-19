Говорили о необходимой Украине помощи, - Залужный провел разговор с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.
Он отметил: "Пообщался со своим американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.
Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано".
Топ комментарии
+49 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.04.2022 20:43
+27 Mordor must die
показать весь комментарий19.04.2022 20:49
+25 Mordor must die
показать весь комментарий19.04.2022 20:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та ні. Нам потрібна постать, а не жартівник.
https://t.me/military_az/17885 Наводчик-оператор БМП-1 ВСУ ведет огонь по неприятелю
Перемога належить Україні !
Slava ******** !
Но по всей видимости, что именно он и готовится присвоить лично для себе звание - Героя Украины.