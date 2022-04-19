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Новости Агрессия России против Украины Война
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Говорили о необходимой Украине помощи, - Залужный провел разговор с генералом Милли

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.

Он отметил: "Пообщался со своим американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.

Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный и Глава объединенного комитета начальников штабов США Милли обсудили ситуацию по безопасности

Залужный Валерий (657) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+49
Залужному-респект...
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19.04.2022 20:43
+27
Особисто я за те щоб наступним президентом був або Порошенко, або Залужний.
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19.04.2022 20:49
+25
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, коли ще тільки мріяв нищити русню
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19.04.2022 20:59
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Залужному-респект...
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19.04.2022 20:43 Ответить
Особисто я за те щоб наступним президентом був або Порошенко, або Залужний.
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19.04.2022 20:49 Ответить
Агов, за Кіма не забувайте)
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19.04.2022 21:12 Ответить
Може ще арестовича?
Та ні. Нам потрібна постать, а не жартівник.
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19.04.2022 22:03 Ответить
Підтримую!
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19.04.2022 21:46 Ответить
Залужного не потрібно в президенти. Не потрібно міняти профіль роботи, якщо ти 100% на своєму місці. Він хороший керівник ЗСУ.
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19.04.2022 21:51 Ответить
Залужний не політик і взагалі дуже не публічна людина, кожен має робити свою справу, Залужний зараз на своєму місці, як варіант у мирний час міг би піти на міністра оборони, це його
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19.04.2022 22:45 Ответить
У Залужного, навіть після війни, будуть набагато важливіші справи, ніж займати найганебнішу в Україні посаду президента. А населенню вже нарешті час зрозуміти, що в нас не президентська республіка (хоч воно і є так зараз де-факто), і увесь цивілізований світ живе за принципом розподілу влади, а не сподівається на добрава сцаря-батюшку
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20.04.2022 10:10 Ответить
Оружия и боеприпасов! Остальное всё есть!
https://t.me/military_az/17885 Наводчик-оператор БМП-1 ВСУ ведет огонь по неприятелю
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19.04.2022 20:47 Ответить
Кремень!
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19.04.2022 20:50 Ответить
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, коли ще тільки мріяв нищити русню
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19.04.2022 20:59 Ответить
девки умирали наверное!)
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19.04.2022 21:15 Ответить
....очікується, що президент США Джо Байден проведе зустріч з лідерами багатьох країн щодо боїв на Донбасі. До цієї події також приєднаються глави Англії, Німеччини, Польщі, Франції, Канади, Італії, Румунії, генеральний секретар НАТО та президент Ради ЄС. Очікується, що буде прийнято рішення про надання Україні більш руйнівної зброї та техніки. Нагадаємо, що прийнято рішення не давати відкритої інформації пресі про зброю, яку віддадуть Україні, і вона збережеться як військову таємницю. Це також показує, що Захід готується відправити дуже потужну зброю, яка вплине на результати боїв в арсеналі НАТО.
Перемога належить Україні !
Slava ******** !
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19.04.2022 20:54 Ответить
Очень жаль что в Украине на должности - Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины - А ЭТО наивысший руководитель Вооружённых сил Украины. С 20 мая 2019 года Верховным главнокомандующим Вооружённых сил Украины является Владимир Зеленский, который никогда в жизни в армии не служил и не знает, на какую сторону фуражку одевать.
Но по всей видимости, что именно он и готовится присвоить лично для себе звание - Героя Украины.
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19.04.2022 21:07 Ответить
Ну він же гомосовєтікус. Он у Брєжнєва взагалі 4 зірки було.
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19.04.2022 21:16 Ответить
Милли - приезжайте , испытывайте оружие и перенимайте опыт
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19.04.2022 21:16 Ответить
Валерон, держи крепко зе-этих и го в презы. Шансы невероятные
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19.04.2022 21:22 Ответить
кто ж знал

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19.04.2022 21:39 Ответить
Посмішка все така ж сама загадкова...
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19.04.2022 23:59 Ответить
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19.04.2022 23:51 Ответить
Подяка Вам, генерале Залужний !
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20.04.2022 06:33 Ответить
 
 