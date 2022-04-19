Говорили о необходимой Украине помощи, - Залужный провел разговор с генералом Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.

Он отметил: "Пообщался со своим американским коллегой – Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.

Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано".

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