Скорость поставок оружия в Украину беспрецедентна, - Пентагон
Администрация США работает практически круглосуточно, чтобы доставить оружие в Украину с "беспрецедентной" скоростью и в больших объемах.
Об этом заявил во вторник на телефонной конференции официальный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это, безусловно, является наибольшей поставкой (оборонной помощи – ред.) стране-партнеру, которая находится в конфликте. Беспрецедентной есть здесь количество последовательных отправок, которые мы присылаем с такой скоростью", - отметил представитель оборонного ведомства США.
Он отметил, что с начала российского вторжения в Украину администрация Байдена приняла выделение $2,3 миллиарда на поставки оружия и оборудования украинским партнерам из запасов США. Кроме того, было выделено $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей закупку оружия напрямую у производителей.
По словам чиновника, процесс предоставления разрешения на отправку оборудования по военным запасам США в другие страны в прошлом занимал недели и месяцы.
"Однако за последние несколько месяцев мы удостоверились, что весь этот процесс можно осуществить всего за 48-72 часа, что является беспрецедентным", – подчеркнул представитель Пентагона.
Кроме того, по словам чиновника, в понедельник в Европу был доставлен очередной рейс с американским вооружением для Украины. Ожидается, что в следующие 24 часа в Европу прибудут еще семь таких рейсов.
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Там є купа фото і відео, як Порошенко передає зброю або ЗІЗ військовим чи теробороні. Покажіть таке ж від ЗЄ?
Пахне степом
тільки міни позабирали б свої, то було б діло
https://t.me/*******************/1051
Але дякую що хоч без франтавих стограмм
или на 30?
или ....
)))
три года назад на оборону(ЗСУ+ДОЗ) вы поклали орган.
а теперь умничаем)))
а может евросоюз должен был отозвать лицензию на прокат сватов?
2.3 млд долларів виглядае смішно для США.
https://youtu.be/e1rybgDYt4o