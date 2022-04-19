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Скорость поставок оружия в Украину беспрецедентна, - Пентагон

пентагон

Администрация США работает практически круглосуточно, чтобы доставить оружие в Украину с "беспрецедентной" скоростью и в больших объемах.

Об этом заявил во вторник на телефонной конференции официальный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это, безусловно, является наибольшей поставкой (оборонной помощи – ред.) стране-партнеру, которая находится в конфликте. Беспрецедентной есть здесь количество последовательных отправок, которые мы присылаем с такой скоростью", - отметил представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что с начала российского вторжения в Украину администрация Байдена приняла выделение $2,3 миллиарда на поставки оружия и оборудования украинским партнерам из запасов США. Кроме того, было выделено $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей закупку оружия напрямую у производителей.

Читайте: В ближайшие дни США начнут тренировки украинских военных со 155-мм гаубицами, - Reuters

По словам чиновника, процесс предоставления разрешения на отправку оборудования по военным запасам США в другие страны в прошлом занимал недели и месяцы.

"Однако за последние несколько месяцев мы удостоверились, что весь этот процесс можно осуществить всего за 48-72 часа, что является беспрецедентным", – подчеркнул представитель Пентагона.

Кроме того, по словам чиновника, в понедельник в Европу был доставлен очередной рейс с американским вооружением для Украины. Ожидается, что в следующие 24 часа в Европу прибудут еще семь таких рейсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузы новой военной помощи США начали поступать в Украину, - CNN

оружие (10219) Пентагон (1460)


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Топ комментарии
+21
Цікаво хто виробник?
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19.04.2022 20:57
+21
Ну так,оружия и боеприпасов мало не бывает. Любой солдат Вам скажет, шо бывает либо мало, либо "маловато, конечно, но больше не унесешь".
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19.04.2022 20:58
+20
Посівна...
Пахне степом
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19.04.2022 20:56
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МАЛОВАТО БУДЄТ!
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19.04.2022 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y

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19.04.2022 20:55 Ответить
Ну так,оружия и боеприпасов мало не бывает. Любой солдат Вам скажет, шо бывает либо мало, либо "маловато, конечно, но больше не унесешь".
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19.04.2022 20:58 Ответить
Цікаво хто виробник?
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19.04.2022 20:57 Ответить
Переможем москаля,а там вибори..
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19.04.2022 21:17 Ответить
Тебе в гугле забанили?
Там є купа фото і відео, як Порошенко передає зброю або ЗІЗ військовим чи теробороні. Покажіть таке ж від ЗЄ?
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19.04.2022 21:21 Ответить
ті тупий чи прикидаєшся м'ясом?
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19.04.2022 21:29 Ответить
Може це ти падаль?
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19.04.2022 23:02 Ответить
лечиться у себя в рассее не пробовал?
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19.04.2022 21:33 Ответить
Вы идиот или прикидываетесь?Вы считаете что у Зеленского есть на это время сейчас?
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19.04.2022 21:48 Ответить
ты или с луны свалился или с перебрика своего...
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19.04.2022 21:29 Ответить
А я зрозумів!Це коМАНДА любителів заглянути у шоколадне око пуйла!
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19.04.2022 21:26 Ответить
Не смішно і недоречно!
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19.04.2022 21:18 Ответить
Може поки і малувато. Але американці вчаться разом з нами давати піз...лєй москалям. А далі кому завгодно.
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19.04.2022 22:22 Ответить
Посівна...
Пахне степом
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19.04.2022 20:56 Ответить
добрива русскіє завезли...
тільки міни позабирали б свої, то було б діло
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19.04.2022 20:58 Ответить
є таке )
https://t.me/*******************/1051
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19.04.2022 21:02 Ответить
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19.04.2022 21:17 Ответить
Ви справжній естет) І я отримав задоволення)
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19.04.2022 21:22 Ответить
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19.04.2022 21:06 Ответить
Зеленого часнику зараз немає ніде, від слова взагалі - отже це точно не весняна посівна.
Але дякую що хоч без франтавих стограмм
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20.04.2022 10:12 Ответить
Швидкість повинна бути безпрецедентною+++++....
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19.04.2022 20:56 Ответить
Воєнторг вони казали. Танк можна купити в будь якому супермаркеті, ага.
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19.04.2022 20:56 Ответить
А найкращі танки у супермаркетах США)))
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19.04.2022 21:27 Ответить
Самолеты, танки, артиллерия - опоздали на полтора месяца. Ошибка аналитиков в оценке армий Украины и россии. Но только дураки не меняют своих мнений.
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19.04.2022 20:58 Ответить
Лена Зе. Три года опаздывали опаздывали и опоздали
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19.04.2022 21:17 Ответить
Если уж так оценивать ситуацию, то опоздали на 8 лет.
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19.04.2022 21:23 Ответить
а может на 20?

или на 30?

или ....

)))

три года назад на оборону(ЗСУ+ДОЗ) вы поклали орган.

а теперь умничаем)))

а может евросоюз должен был отозвать лицензию на прокат сватов?
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20.04.2022 00:34 Ответить
Я знаю супер швидке перекидання зброї. Потрібно до ракет прив'язати побільше вибухівки і відправляти по рашці.
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19.04.2022 21:02 Ответить
Америка це друг України. Дякуємо дядькові Джо. Слава Україні!
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19.04.2022 21:02 Ответить
Якщо статки тільки у одного Маска більше 200 млд долларів. Не рахуючи Безоса і тех гігантів.
2.3 млд долларів виглядае смішно для США.
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19.04.2022 21:03 Ответить
Канада заявила, что "вводит целенаправленные санкции в отношении 14 человек в российском режиме, в том числе двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина", говорится в заявлении МИД. Ранее США и Великобритания объявили о санкциях против дочерей Путина - Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой - за то, что они "скрывают богатство Путина" - Reuters
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19.04.2022 21:03 Ответить
Це так довго цикати по одному будуть?
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19.04.2022 21:05 Ответить
Розумію що може й нахабно звучить але для нас і 48-72 також довго. Кожна година і хвилина це може бути десятки життів наших бійців
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19.04.2022 21:04 Ответить
ну хоч у штатів не вичерпались можливості постачати зброю
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19.04.2022 21:05 Ответить
дык, при такой интенсивности, снаряды эшелонами вылетают, стволы за неделю снашиваются....
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19.04.2022 21:08 Ответить
Ага мы в совковые пушки заряжаем американские снаряды...
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19.04.2022 21:15 Ответить
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19.04.2022 21:12 Ответить
А у добровольців вже відбирають:

https://youtu.be/e1rybgDYt4o
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19.04.2022 21:16 Ответить
Корчинского к Зелени сразу
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19.04.2022 21:20 Ответить
ни.ерасе "демилитарицация". Как там пуйло предлагал, сложить оружие и идти по домам? А он оно как... уже и цыгане на расейских танках ездят.
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19.04.2022 21:18 Ответить
https://lb.ua/world/2016/09/16/345264***********************************.html США оказывают ежегодную военную помощь Израилю с 1987 года. Программа поставок вооружения Тель-Авиву (Foreign Military Financing, FMF) является крупнейшей из всех аналогичных программ, которые реализуют Штаты в настоящее время. В рамках программы еврейское государство в 1998-2007 годах получало в среднем $2,4 млрд в год, а на период с 2008-го по 2017-й была достигнута договоренность о ежегодном перечислении $2,9-3,1 млрд.
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19.04.2022 21:25 Ответить
еще талибам помогли -на 80 млрд.долл. примерно-при том однократным траншем
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19.04.2022 21:31 Ответить
Безпецедентною але недостатньою.
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19.04.2022 21:27 Ответить
заголовок и 1 абзац, не стыкуются. так поставляют или готовятся?
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19.04.2022 21:57 Ответить
дуже добре.
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20.04.2022 05:03 Ответить
 
 