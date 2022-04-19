Скорость поставок оружия в Украину беспрецедентна, - Пентагон

Администрация США работает практически круглосуточно, чтобы доставить оружие в Украину с "беспрецедентной" скоростью и в больших объемах.

Об этом заявил во вторник на телефонной конференции официальный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это, безусловно, является наибольшей поставкой (оборонной помощи – ред.) стране-партнеру, которая находится в конфликте. Беспрецедентной есть здесь количество последовательных отправок, которые мы присылаем с такой скоростью", - отметил представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что с начала российского вторжения в Украину администрация Байдена приняла выделение $2,3 миллиарда на поставки оружия и оборудования украинским партнерам из запасов США. Кроме того, было выделено $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей закупку оружия напрямую у производителей.

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По словам чиновника, процесс предоставления разрешения на отправку оборудования по военным запасам США в другие страны в прошлом занимал недели и месяцы.

"Однако за последние несколько месяцев мы удостоверились, что весь этот процесс можно осуществить всего за 48-72 часа, что является беспрецедентным", – подчеркнул представитель Пентагона.

Кроме того, по словам чиновника, в понедельник в Европу был доставлен очередной рейс с американским вооружением для Украины. Ожидается, что в следующие 24 часа в Европу прибудут еще семь таких рейсов.

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