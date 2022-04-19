На Восточном направлении отбиты 4 атаки россиян, уничтожено 30 оккупантов, 2 танка, 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

На Восточном направлении российские оккупанты совершили 3 атаки на позиции украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 19 апреля, украинские воины отразили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 30; танков – 2; БТР/БМП – 8; АТ – 24; вертолетов – 1".

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