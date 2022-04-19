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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбиты 4 атаки россиян, уничтожено 30 оккупантов, 2 танка, 1 вертолет, - ОТУ "Схід"

схід,оту

На Восточном направлении российские оккупанты совершили 3 атаки на позиции украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 19 апреля, украинские воины отразили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 30; танков – 2; БТР/БМП – 8; АТ – 24; вертолетов – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ провели контрнаступление и полностью контролируют Марьинку, - Генштаб

атака (376) ВСУ (6587)


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+24
https://t.me/dragonspech/5048 ПРО НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ЛІВІЙЦІВ В УКРАЇНІ

Генштаб РФ вже неодноразово лякав нас загонами найманців з Сирії і Лівії. І от, схоже, він вирішив втілити свої погрози в життя.
Під Попасною ЗСУ розгромили загін лівійських найманців. Про це повідомив відомий блогер та офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц".
Очевидно ідеться про найманців, про відправлення яких до України було домовлено під час візиту до Москви керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара. До України їх перекинули співробітники приватної компанії "Ліга" (колишні "вагнерівці").
Очевидно, лівійців "кинули". Їх зразу ж відправили на одну з найбільш гарячих ділянок фронту - біля Попасної, де українські вояки з усіх калібрів їм повідомили: "Нехай щастить". Тепер Москва може їм не платити, мерцеві гроші не потрібні.
А взагалі цікаво. За скільки грошей живі люди з екзотичних країн готові ставати добривом для родючих українських чорноземів? Чи хтось із них всерйоз хоче повернутися до дому, після того як продався Москві?

Дмитро "Каленчук" Вовнянко
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19.04.2022 21:14
+24
ЗСУ знищили одного з командирів т.зв. «ЛНР» «Чечена, підрозділ якого звинувачували у мародерстві
ОПУБЛИКОВАНО 19 АПРЕЛЯ 2022

Командир 11 батальйону армії самопроголошеної ЛНР, підполковник Михайло Кіщик, більш відомий як Міша "Чечен", здох у ході російського наступу на сході України. Про це повідомив глава уряду самопроголошеної «ЛНР» Козлов.


Міша «Чечен» отримав популярність у 2014 році, коли очолив один із «козацьких» батальйонів, що воювали на стороні самопроголошеної «ЛНР». Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон.
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19.04.2022 21:19
+12
Молодцы!!!! Так держать!!!! Скоро закончиться этот кошмар и Украина освободит от дыхания оккупанта свою державу!!!!!!
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19.04.2022 21:17
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Правила форума Совет форумчан
https://t.me/dragonspech/5048 ПРО НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ЛІВІЙЦІВ В УКРАЇНІ

Генштаб РФ вже неодноразово лякав нас загонами найманців з Сирії і Лівії. І от, схоже, він вирішив втілити свої погрози в життя.
Під Попасною ЗСУ розгромили загін лівійських найманців. Про це повідомив відомий блогер та офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц".
Очевидно ідеться про найманців, про відправлення яких до України було домовлено під час візиту до Москви керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара. До України їх перекинули співробітники приватної компанії "Ліга" (колишні "вагнерівці").
Очевидно, лівійців "кинули". Їх зразу ж відправили на одну з найбільш гарячих ділянок фронту - біля Попасної, де українські вояки з усіх калібрів їм повідомили: "Нехай щастить". Тепер Москва може їм не платити, мерцеві гроші не потрібні.
А взагалі цікаво. За скільки грошей живі люди з екзотичних країн готові ставати добривом для родючих українських чорноземів? Чи хтось із них всерйоз хоче повернутися до дому, після того як продався Москві?

Дмитро "Каленчук" Вовнянко
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19.04.2022 21:14 Ответить
Бачив це гуро у твіттері, красівоє! А місцеві курви з Ізюму місяць тому раділи коли ці потвори у місто зайшли: "О какіє арабскіє мужчіни" казали... Тре скинути пікчу цих "арабскіх мужчін"
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19.04.2022 21:19 Ответить
За "увидеть Европу и умереть".

Причём в каждой шутке есть доля шутки. Во времена, когда армии составлялись из наёмников, многие люди шли в солдаты просто чтобы уйти из родного села и посмотреть мир.
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19.04.2022 21:21 Ответить
У кацапні і зараз така сама мотивація. А ось тут цікаві роздуми про війну з московитами: http://litopys.org.ua/suspil/sus64.htm
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19.04.2022 21:42 Ответить
Нужно еще не забыть после войны *отблагодарить* Ливию и Сирию и помочь ихним врагам оружием. Чтобы диктаторы етих стран получили по заслугам
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19.04.2022 21:22 Ответить
Молодцы!!!! Так держать!!!! Скоро закончиться этот кошмар и Украина освободит от дыхания оккупанта свою державу!!!!!!
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19.04.2022 21:17 Ответить
Останнім часом складається враження що ворог все частіше ходить в атаку за допомогою автомобільної техніки.
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19.04.2022 21:18 Ответить
есть и такое,но больше перекидывает РСЗО УРАГАН со складов хранения и ракеты к нему эшелонами везет (полно видео с кацапского телеграмма)-то же типа автомобильная техника
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19.04.2022 21:22 Ответить
Ураган не видел, а вот Град-1 проскакивал. Хотя и ураганов у них много еще на складах.
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19.04.2022 21:46 Ответить
ЗСУ знищили одного з командирів т.зв. «ЛНР» «Чечена, підрозділ якого звинувачували у мародерстві
ОПУБЛИКОВАНО 19 АПРЕЛЯ 2022

Командир 11 батальйону армії самопроголошеної ЛНР, підполковник Михайло Кіщик, більш відомий як Міша "Чечен", здох у ході російського наступу на сході України. Про це повідомив глава уряду самопроголошеної «ЛНР» Козлов.


Міша «Чечен» отримав популярність у 2014 році, коли очолив один із «козацьких» батальйонів, що воювали на стороні самопроголошеної «ЛНР». Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон.
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19.04.2022 21:19 Ответить
І хай всі виродки повиздихають.
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19.04.2022 21:22 Ответить
Земля бетоном падлюці ватній 😡
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19.04.2022 21:30 Ответить
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19.04.2022 21:20 Ответить
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19.04.2022 21:21 Ответить
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️
@UaArtem
·
5 год
В чемпіонаті Чехії перед матчем , 14-ти тисячний стадіон та дві команди оплесками підтримали Україну. Всі, окрім росіянина Владіміра Льовіна.
Спорт внє палітікі, ага-ага!
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19.04.2022 21:21 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosiiskomu-nastupi-na-skhodi-ukrainy-bere-uchast-vid-45-do-60-tysiach-osib-rozvidka-estonii/ Російські війська почали наступ у Донецькій та Луганській областях, і продовжують вести обстріли по всьому фронту . Загалом у наступі беруть участь від 45 до 60 тисяч російських військових - повідомляє видання https://rus.delfi.ee/statja/96438787/centr-razvedki-sil-oborony-rossiya-nachala-nastuplenie-v-vostochnoy-ukraine-no-na-puti-u-putinskih-voysk-mnogo-prepyatstviy Delfi на підставі прес-релізу Центру розвідки Сил оборони Естонії.
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
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19.04.2022 23:13 Ответить
 
 