США могут принять новые санкции против России уже на этой неделе, - Белый дом

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, это возможно. Пока мы продолжаем рассматривать варианты, процесс продолжается", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли США объявить о дополнительных санкциях против РФ уже на этой неделе.

Псаки также сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина.

"Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер", - заявила представитель Белого дома. Псаки отметила, что лидеры согласились продолжить координацию своей позиции, в частности через G7, ЕС и НАТО.

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Союзники также обсудили усилия по поддержке Украины, снова заявили о готовности оказывать экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.