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Новости Санкции против России Война
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США могут принять новые санкции против России уже на этой неделе, - Белый дом

псакі

В США продолжают рассматривать варианты новых санкций против РФ, не исключено, что такие меры могут быть приняты уже на этой неделе.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Да, это возможно. Пока мы продолжаем рассматривать варианты, процесс продолжается", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли США объявить о дополнительных санкциях против РФ уже на этой неделе.

Псаки также сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с западными союзниками, на которой обсуждались Россия и Украина.

"Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординированные усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер", - заявила представитель Белого дома. Псаки отметила, что лидеры согласились продолжить координацию своей позиции, в частности через G7, ЕС и НАТО.

Читайте: США созывают немедленную встречу с мировыми лидерами для обсуждения нового российского наступления на Украину

Союзники также обсудили усилия по поддержке Украины, снова заявили о готовности оказывать экономическую и гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности.

санкции (11291) США (26672)


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Топ комментарии
+5
Не очень понятен смысл этой эротики с постепенным вводом (санкций). Почему сразу нельзя кацапам засунуть по максимуму? Эффект был бы мгновенный.
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19.04.2022 21:42
+1
ІОС і Андроїд, це можна смортфони перетворити в цеглу. Але хто піде?
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19.04.2022 21:53
+1
А нафтове ембарго можна??? І заборону на всю торгівлю з рф?
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19.04.2022 21:56
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Ждуть і потрохи вводять. А, Україна тримаеться. Новий пакет. Псаки?
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19.04.2022 21:38 Ответить
Там і Вас супер прогноз компютер ще не розрахував? Сцуть бешеного пуйла з кнопкою.
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19.04.2022 21:41 Ответить
Не очень понятен смысл этой эротики с постепенным вводом (санкций). Почему сразу нельзя кацапам засунуть по максимуму? Эффект был бы мгновенный.
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19.04.2022 21:42 Ответить
Там на рахівницях рахують. Порішати треба, переговорити з сусідами за чарочкою. Вони не спішать. Навіщо їм?
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19.04.2022 21:46 Ответить
це не так легко як тобі здається. США не Китай і не совок, де партія сказал треба - комсомол отвєтіл єсть, поки все спрогнозують прорахують погодять узгодять і дадуть дерективи, все ж треба компенсувати!
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19.04.2022 21:46 Ответить
Бояться повного розпаду параші і ядерної зброї. Чекають, щоб параша не розвалилась і пуло пішов. накуй.
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19.04.2022 21:51 Ответить
Я не розумію, а чого боятися розпаду парашії? ЯО не в ті руки попаде? В світі хіба мало найкращих світових спецагентур, які можуть це все спрогнозувати, і "захопити" ці пускові балістичні установки? В сам момент розпаду, розуміється. Гугл, от "натякнув" вчора, відкривши на картах всі стратегічні місця парашії, спецслужбам майже все відомо! Чого бояться розпаду, не розумію... В теперішньому вигляді парашія безпечніша?
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19.04.2022 21:58 Ответить
почему бы им пиратскую винду не заблокировать???
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19.04.2022 21:48 Ответить
А як? Не заблокуєш.
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19.04.2022 21:52 Ответить
ІОС і Андроїд, це можна смортфони перетворити в цеглу. Але хто піде?
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19.04.2022 21:53 Ответить
А нафтове ембарго можна??? І заборону на всю торгівлю з рф?
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19.04.2022 21:56 Ответить
Краще другий тунгуський метеорит щоб на парашу впав.
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19.04.2022 22:05 Ответить
Ну навіщо так радикально. Канада між іншим сьогодні, в рамках санкцій, заборонила в'їзд на свою территорію Набіулной.
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19.04.2022 23:22 Ответить
 
 