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Новости Война
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"Ваш сын без вести пропал, сожалею", - срочник-оккупант Грудинин исчез вместе с крейсером "Москва"

окупант,грудінін

Стало известно имя еще одного исчезнувшего русского срочника из уничтоженного крейсера "Москва".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Сергею Грудинину был 21 год, он из города Благовещенска (Амурская область РФ), это примерно 9 тысяч километров до границы с Украиной.

"Мы отправили СМС с данными сына, нам в ответ пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею".

Затем нам позвонил по телефону Вакула (Павел Вакула замкомандира корабля - НВ). Сказал, что наш сын остался на корабле. Я спросила: "Как же так? Мы ведь доверили вам своего сына. Как вы так могли?" Он говорит: "Виновен. Он не один, их там много".

Потом позвонил по телефону командир Сергея нашего. Он сказал, что когда начался этот весь... пожар на корабле, он их будто выводил, мой Сергей стоял в цепи, цепочкой он их выводил. Цепь разорвалась, и Сергей и еще несколько ребят остались там. Он не мог их вывести.

Я говорю: "Как же так, все командиры спаслись, а мальчишки-срочники там остались?" - "Ну вот да". "Есть какая-то надежда, что могли парни спастись?" – "Ну есть. 80%". Затем он сказал: 99%. Как-то так юлил. Как-то так они с нами разговаривают, знаете, будто "да что вы нам здесь какие-нибудь сопли разводите?" – рассказала Грудинина.

"А из Минобороны нам звонят и говорят: "Все хорошо. Ваш сын жив, здоров.

Тамара была уверена, что ее сын не будет участвовать в "спецоперациях" в Украине, и потому не требовала вернуть его с корабля в порт: "Говорили, что "Москва" не участвует в военных действиях. такой защищенный корабль и они не принимают участие. Везде писали, что срочники не участвуют в этом.Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Это в любом случае плохо, война.Ну или спецоперация. То, что там происходит. Я не знаю, честно вам говорю".

Грудинин – шестой член экипажа крейсера "Москва", который числится без вести пропавшим и чье лицо удалось установить. Официально Минобороны РФ не признает потери и утверждает, что экипаж уничтоженного корабля спасен.

армия РФ (19238) Черноморский флот РФ (1560) потери (4384)


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Топ комментарии
+29
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19.04.2022 22:17
+26
русская самка в роспачи - срублей за мясо детеныша ей ее любимый фюрер не даст.
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19.04.2022 22:14
+19
Традиционно❗Земля ему *****❗
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19.04.2022 22:14
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Зараз риб кормить!
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19.04.2022 22:14 Ответить
ще ні всі марімани по дну моря пішком ідуть в гавностополь...дня через чотири дойдуть
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20.04.2022 06:24 Ответить
Заботливый! Рыбок кормит. А еще он, наверное, и старушек через дорогу переводил!
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20.04.2022 07:00 Ответить
Традиционно❗Земля ему *****❗
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19.04.2022 22:14 Ответить
русская самка в роспачи - срублей за мясо детеныша ей ее любимый фюрер не даст.
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19.04.2022 22:14 Ответить
Ага. И заставит еще нарожать.
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19.04.2022 22:32 Ответить
*Грудінін???? Це родич кацапського комуніста?? там що синки Мішустінів і Грудініних служили?
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19.04.2022 22:16 Ответить
Могли бути родичами. Це ж ЧФ! Ще й флагман! Так просто не попасти, міг бути блат.
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20.04.2022 01:14 Ответить
Тепер про кожну свинособаки з "мацкви" будуть писати в новинах? Ну сдохло падло, ну свиномамка ниє, і що?
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19.04.2022 22:17 Ответить
Приємно це все!
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19.04.2022 22:17 Ответить
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19.04.2022 22:17 Ответить
https://t.me/marshalvdv/2914 https://t.me/marshalvdv/2914

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19.04.2022 22:26 Ответить
Necro Mancer@666_mancer

Ефременко Никита Сергеевич 2002 г.р. из Приозёрска Ленинградской обл. служил на крейсере "Москва" и тоже где-то потерялся в ночь 13-14/04/22 https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BC%D1%81%D1%80%D1%84?src=hashtag_click #вмсрф https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%82?src=hashtag_click #потерьнет https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7200?src=hashtag_click #груз200
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19.04.2022 23:11 Ответить
не так це було, Нептуни летіли у поземній площині, дуже низько
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20.04.2022 00:15 Ответить
Сльйози мєшают мнє гаварить!
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19.04.2022 22:20 Ответить
Ще один кацапський виродок здох. Яке жахливе самогубство. ***** хай радіє - вилупок одержав позачергово квиток на концерт кобздона.
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19.04.2022 22:20 Ответить
Одеські краби вам дуже вдячні за вашого сина!!!!
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19.04.2022 22:21 Ответить
Бычки тоже...
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19.04.2022 22:28 Ответить
эхь, Грудинин, походу, не грудь, ты, в младенчестве, сосал.
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19.04.2022 22:22 Ответить
"деньги, где деньги?"
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19.04.2022 22:23 Ответить
А нах він нам потрібен, оце тіло і його зв'язки? ПНХ!
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19.04.2022 22:24 Ответить
Це вам суки карма на все життя
За всі українські міста, по яких ви і в тому числі з морів б'єте

Здохнете всі
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19.04.2022 22:25 Ответить
Падаждите, а где наши 7 мильонов? Мы на это не патписывались! А 8 лет!!
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19.04.2022 22:26 Ответить
какая кацапска-типичная рожа!)
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19.04.2022 22:26 Ответить
"Но зате какие перед вами перспективы! Мешок лука за сына! Репчатого, заморскаго..."
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19.04.2022 22:27 Ответить
Не, получат шелуху лука, чтобы пасхальные яйца покрасить, особенно по сыну пригодится
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19.04.2022 22:35 Ответить
Опудало закопають, муляж. Яка різниця, де воно згниє, головне - гроші дадуть! Усією ************ відсвяькують.
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19.04.2022 22:41 Ответить
Лычки, фуражка, кокарда - всё это влияние "17 мгновений весны"
Известен даже главный фетишист этой кхмуйни.
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19.04.2022 22:47 Ответить
чем больше оккупантов сдохнет, тем лучше
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19.04.2022 22:31 Ответить
Кацапы это биомусор !!! Долбойобы по заслугам ибо ***** шастать там где не ваша гандоны территория
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19.04.2022 22:32 Ответить
Що сказали, труселя потрібні ще? Таких русських свиней не жалко проте, якщо труселя потрібні, краще звертайтеся мирно.
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19.04.2022 22:36 Ответить
по 10 однакових новин на день
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19.04.2022 22:36 Ответить
Я так понимаю, срочники на таких кораблях в качестве бесплатных рабов используются?
Ясно что профессиональные моряки не будут участвовать в путинских авантюрах, остаются только лохи из кацапских ******. Бесплатное пушечное мясо.
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19.04.2022 22:39 Ответить
З КОМАНДИРОМ ГОВОРИЛА? З ТОГО СВІТУ??? ДЛЯ КОГО ЦЕ ІНФОРМЛАЙНО?
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19.04.2022 22:40 Ответить
Грудіні, Мішустін... на цьому кораблі ******** руснявих політиків служили?
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19.04.2022 22:56 Ответить
Еще один потеряшка пошел на дно крабов кормить.
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19.04.2022 23:22 Ответить
"Спецоперация". А шо самка хотела? Стиралку и б/у труселя с прокладками шоб сынок притаранил? Обломится. Утонула её личинка, крабы и бычки остатки тела дожирают. Пусть купит консерву "Кильки в томате" и торжественно похоронит. Они тоже личинку ели, так что частичка личинки в консерве точно будет
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19.04.2022 23:26 Ответить
Свинособаку потягла пучина
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19.04.2022 23:27 Ответить
От бидло - "ми вам єго давєріли, ну что же ви так?"
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19.04.2022 23:58 Ответить
А че, все по чесноку. Вы нам Мрию- мы вам Маацкву.
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20.04.2022 00:00 Ответить
всм пропал с крейсером а крейсер куда пропал-на альфу центавру полетел за кифиром...ну и формулировка)
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20.04.2022 00:03 Ответить
То може українцям траурний вінок купити,якщо він строковик?Чи строковики РФ в воїнів ЗСУ не стріляють?!"Здох Максим,та й х.й з ним."Ще мінус один ворог для України,а це у всякому разі радість.
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20.04.2022 09:28 Ответить
"Ми відправили СМС з даними сина, нам у відповідь пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею".

А чего сожалеть-то?

Я рад!!!
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20.04.2022 00:08 Ответить
Не розумiю як можна пропасти на корабли , шукайте глибше метрiв на 60
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20.04.2022 00:23 Ответить
Шо значит "Зник разом з крейсером Мацква"?
Я знаю где крейсер "Мацква"...
Ой, а где же Грудинин?!
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20.04.2022 00:26 Ответить
«И где она та правда…»
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20.04.2022 01:01 Ответить
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20.04.2022 01:22 Ответить
Я говорю: "Как же так, все командиры спаслись, а мальчишки-срочники там остались?" - "Ну вот да".
___________________
Ничего себе, командиры спаслись, а срочники погибли..... Они что, первые текали с корабля?
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20.04.2022 03:51 Ответить
 
 