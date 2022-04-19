"Ваш сын без вести пропал, сожалею", - срочник-оккупант Грудинин исчез вместе с крейсером "Москва"

Стало известно имя еще одного исчезнувшего русского срочника из уничтоженного крейсера "Москва".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Сергею Грудинину был 21 год, он из города Благовещенска (Амурская область РФ), это примерно 9 тысяч километров до границы с Украиной.

"Мы отправили СМС с данными сына, нам в ответ пришло: "Ваш сын без вести пропал, сожалею".

Затем нам позвонил по телефону Вакула (Павел Вакула замкомандира корабля - НВ). Сказал, что наш сын остался на корабле. Я спросила: "Как же так? Мы ведь доверили вам своего сына. Как вы так могли?" Он говорит: "Виновен. Он не один, их там много".

Потом позвонил по телефону командир Сергея нашего. Он сказал, что когда начался этот весь... пожар на корабле, он их будто выводил, мой Сергей стоял в цепи, цепочкой он их выводил. Цепь разорвалась, и Сергей и еще несколько ребят остались там. Он не мог их вывести.

Я говорю: "Как же так, все командиры спаслись, а мальчишки-срочники там остались?" - "Ну вот да". "Есть какая-то надежда, что могли парни спастись?" – "Ну есть. 80%". Затем он сказал: 99%. Как-то так юлил. Как-то так они с нами разговаривают, знаете, будто "да что вы нам здесь какие-нибудь сопли разводите?" – рассказала Грудинина.

"А из Минобороны нам звонят и говорят: "Все хорошо. Ваш сын жив, здоров.

Тамара была уверена, что ее сын не будет участвовать в "спецоперациях" в Украине, и потому не требовала вернуть его с корабля в порт: "Говорили, что "Москва" не участвует в военных действиях. такой защищенный корабль и они не принимают участие. Везде писали, что срочники не участвуют в этом.Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Это в любом случае плохо, война.Ну или спецоперация. То, что там происходит. Я не знаю, честно вам говорю".

Грудинин – шестой член экипажа крейсера "Москва", который числится без вести пропавшим и чье лицо удалось установить. Официально Минобороны РФ не признает потери и утверждает, что экипаж уничтоженного корабля спасен.