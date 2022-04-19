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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Главарь террористов "ДНР" Пушилин заговорил о присоединении части Запорожской области

пушилін

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы "запрос жителей" Розовского района Запорожской области о временном присоединении к "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Это не первое обращение. Но точно первое публичное и настолько ярое обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима и хотят перемен в положительную сторону", - сказал Пушилин.

По словам главаря боевиков ОРДО, вопрос изменения "административных границ", а именно того, в какой форме и в каком виде это может произойти, "с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах", будет решаться позже.

Читайте: Российские военные готовят ряд псевдо-референдумов для "легализации" оккупационных администраций в захваченных регионах на юге, - ГУР Минобороны

"Но это, конечно, ни при каких обстоятельствах не останется без нашего внимания, мы предоставим полную поддержку. Поддержку не только в восстановлении уже происходящих экономических связей, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы предоставим поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", - сказал Пушилин.

Он добавил, что так называемая "ДНР" начнет с предоставления полной "поддержки", а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты провели "референдум" в Розовке в Запорожской области, - ОВА

"Но люди точно не будут брошены", - заявил глава ОРДО.

Как сообщают подконтрольные боевикам сайты, во вторник жители Розовского района Запорожской области якобы "организовали собрание, на котором было принято решение о присоединении этой территории к ДНР".

Розовский район Запорожской области оккупирован российскими войсками.

оккупация (10144) Запорожская область (3086) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+63
Как писать правильно - Денис Пушилин или Пенис Душилин
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19.04.2022 22:17
+48
Я сподіваюся,що на Великдень наші ********* цього пеніса душиліна
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19.04.2022 22:18
+37
Сосати дюшес буде
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19.04.2022 22:17
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Сосати дюшес буде
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19.04.2022 22:17 Ответить
при прошлой власти , пушистый пенис присоединился -бы к своим дружкам ,гиви с моторолой
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19.04.2022 22:48 Ответить
та да, они думают это что то изменит и их перестанут ******* , дебилы, что с них взять.
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20.04.2022 00:05 Ответить
Как писать правильно - Денис Пушилин или Пенис Душилин
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19.04.2022 22:17 Ответить
******** ********* а не Дениска маму свою вые@и а не часть Запорожской области гандон тебе скоро член отрежут и скормят...вместе с твоими тухлыми яйцами ...
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19.04.2022 22:23 Ответить
Пиши Пєтушилін. Не схибиш.
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19.04.2022 22:28 Ответить
чепуш петушилін
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19.04.2022 22:50 Ответить
щоб вже це гівно подохло!
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19.04.2022 22:18 Ответить
Давно пора
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19.04.2022 22:49 Ответить
Я сподіваюся,що на Великдень наші ********* цього пеніса душиліна
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19.04.2022 22:18 Ответить
не існує такої держави ДНР навіть так званої
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19.04.2022 22:18 Ответить
зате є оце, за ним кацапи лізуть до нас у степи

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19.04.2022 23:34 Ответить
Неужели этот пушилiн тимчасово не ездит в лифте или не ходит в кафе. Только мне кажется, что он сильно задержался?
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19.04.2022 22:19 Ответить
Бурбу прибрали з розвідки. Буданов, який жив ( і до сих пір живе? ) на хаті в громадянина росії, не провів жодної подібної операції.
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19.04.2022 22:32 Ответить
А ти де? Після війни будем розбиратися хто та де був в якому батальйоні. Чи ти люську переслухався?
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20.04.2022 01:06 Ответить
- Ты референдум видел❓
- Нет.
- Аон был☝
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19.04.2022 22:19 Ответить
Тебя до Кобзона скорее скоро приеднают выродок
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19.04.2022 22:20 Ответить
Давайте в Києві проведемо референдум по приєднанню до Лондона чи Вашингтона. Кончена орда кончена в всьому.
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19.04.2022 22:20 Ответить
Та, которая...@JhoneSmith7

https://twitter.com/JhoneSmith7/status/1516491350358777861 1 ч

В Госдуме предложили, вместо триколора, вернуть красный флаг СССР.
Круг замкнулся, маски сброшены.
Труп СССР агонизирует и мечтает о том, как опять станет молодым и красивым.
Только он уже труп.
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19.04.2022 23:08 Ответить
Думаю, что пи..дит.
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19.04.2022 22:22 Ответить
Ещё живо говорящей тело)) Пока живо.
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19.04.2022 22:22 Ответить
И что??

На данном этапе мало того что все эти новые "референдумы" значения не имеют. Так сами ДНР и ЛНР уже никакого значения не имеют. До 24 февраля ок, что то там ещё обсуждалось. Продление закона об ОРДЛО и т.д.

Но после 24 числа, значение имеет только количество уничтоженной техники, и количество убитых свинособак.

Разве что после "референдумов" местных запорожцев погонят на фронт. Нууу тогда, я надеюсь, запорожцы не будут просто ехать в камазе, и плакаться, как ДАУНбасята, что им моську дали, а не калаш. А будут убивать с выданной збруи свинособак.
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19.04.2022 22:22 Ответить
Вони методично захоплюють населені пункти, так маленькі, але захоплюють, потім окопуються, і вибити дуже важко... тобто свою місію для свого лохторату вони виконують, всілякі прапори совків вішають і тд і тп... наволочь кацапська
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19.04.2022 22:26 Ответить
В тому і річ, що вони мітять свою територію. А то, що для нас є значення чи нема від того референдому - їм це неважливо.
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20.04.2022 00:06 Ответить
На донбассе месное мясо закончилось, теперь будут принудительно мобилизировать с Мелитополя, Бердянска. Печально
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19.04.2022 22:26 Ответить
Я с трудом представляю, как меня, к примеру, можно "принудительно мобилизовать". Пуля - дура, она ведь может и в затылок кацапскому командиру прилететь. Скорее всего не "принудительно", а ищут замаскировавшуюся вату. А это, в общем, нам даже на руку, кацапы сами почистят эти районы от коллаборантов.
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20.04.2022 00:59 Ответить
Нехай порізвляться допоки на ліхтарях не розвісили цих курв пушиліних.
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19.04.2022 22:27 Ответить
смотри..обратно в клетку посадим!)
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19.04.2022 22:27 Ответить
чепушило не желает присоединится к кобздону там солистов не хватает
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19.04.2022 22:28 Ответить
Яке воно кончене!
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19.04.2022 22:28 Ответить
Говорит моно что угодно. Мне вот интересно как он себе это представляет? Такой проведем референдум и все он наш, значит ЗСУ туда не придут потому что я хз почему, отбирать не станут. Просто не понимаю зачем они делают лишние телодвижения если эти территории могут по несколько раз на дню переходить то к ним то к нам. И что постоянно референдумы делать?
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19.04.2022 22:28 Ответить
Этот первый будет драпать чтоб не грохнули.
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19.04.2022 22:30 Ответить
Далі буде приєднання всього півдню нижче Херсону, приємного перегляду.
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19.04.2022 22:31 Ответить
А куди наші війська з під Донецька подінуться? Ну і ***** ж треба для цього визнати історію Запоріжжя "неотемлемой частью отечественной истории", а себе "товаріщем Кущівського куреня" (за потьомкіним)... Ну, а взагалі за Сковородою - "дурень думкою багатіє", а ще "жук лізе у гівно - жінки, як сороки", оскільки навіть прізвище цього персонажа на п. починається і співзвучне з англійським "bush" із фільмів для дорослих!
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19.04.2022 22:35 Ответить
Але люди точно не будуть кинуті золотые слова.. о народє думаєт
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19.04.2022 22:35 Ответить
.
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19.04.2022 22:35 Ответить
Піаракція. Розівка щоб ви розуміли це велике село - 3000 людей до війни.
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19.04.2022 22:36 Ответить
На кожного гнойного підарабуде свій свічбейд. Кожному свій час.
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19.04.2022 22:38 Ответить
Чепушилин хочет ЗНР ?
****** НА РЫЛО !
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19.04.2022 22:40 Ответить
У этого "русского" припасён паспорт Израиля - сыббаться чтоб не выдали?
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19.04.2022 22:42 Ответить
а в цього лохазавра "приєдналка" виросла?!)))приєднаєм-с...його до кАбзона...в перший ряд білет "поколєєм"
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19.04.2022 22:43 Ответить
вологі мрії Пеніса Душиліна........ ваті б подумати як схоронитись....... так ні, ті дебіли мріють про те як будуть спалахувати у пеклі........ росія країна-біда......
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19.04.2022 22:46 Ответить
Ох и рожа у Чепушилина!Куда ему ещё земли собирать..Лучше бы уже застрелился..Всё равно ведь вздёрнут..
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19.04.2022 22:52 Ответить
Ситуація розвиватиметься так : -після війни підвісити цю гниду за ногу у центрі цієї громади і щоб висив поки не всцявся собі на морду.
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19.04.2022 22:55 Ответить
рашка использует тактику "референдумов"
но эта тактика имела смысл в относительно "мирный период" 14-21 года

сейчас никто уже не будет на это вообще обращать внимания

может надеются что успеют до мая отхватить
и типа "заключить перемирие"?
а сами будут опять наращивать в рашке силы
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19.04.2022 22:56 Ответить
Чому ця паскуда ще жива ? здохни падло разом з орками днр.
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19.04.2022 22:57 Ответить
А не пора ли на концерт Кобзона этому дегенерату?
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19.04.2022 22:59 Ответить
приєднайся до москви.
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19.04.2022 23:00 Ответить
Військово політичне керівництво Украіни хоча б розглядає як варіанти ліквідацію гауляйтеріа лугандону ? У кожній війні свята справа знищити керівників ворога, москалі ж у перший день війни намагались вбити наших президента і уряд. Око за око, зуб за зуб.
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19.04.2022 23:01 Ответить
МММ-щик закукарекал 😆😆😆 В дырляндии голод и разруха, а пенис душилин решил кому-то помочь. Вот ведь ************.
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19.04.2022 23:02 Ответить
Говоряща голова поки ще не відрізана
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19.04.2022 23:04 Ответить
Пушилин живой ещё?? Ничё. Верёвка ждёт его с распростёртыми объятиями. Без мыла
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19.04.2022 23:11 Ответить
Да всем в Украине уже давно пох.уй на то, что говорит это чепушило!
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19.04.2022 23:12 Ответить
этот пенис душилин скоро будет в аду рассказывать чертям про присоединение одной части АДА к рашке))) кстати Жирик там тоже ораторствует - собирает всех чертей на войну против Рая.. война ,война - говорит Жирик , это единственное что спасет наш русский Ад. Срашки там уже и выборы назначили - хотят выбрать глав всех кругов Ада в которых проживают русскоговорящие. ждут пополнения состава к 9 мая.. говорят много русскоговоряших приедет на поселение.. - тогда и выбора назначат.. может и сам владимир вдалимирович ***** поучавствует - разумеется на должность перзидента. а как иначе?" у Дьявола депрессия - запил с горя и вместе с хором имени Александрова уже поет - шумел камыш. - это последние новости пресс издания - Ночной Ад.
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19.04.2022 23:16 Ответить
А не влом Генштабу Украины,что дырявый мммщик такое рассказывает?
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19.04.2022 23:25 Ответить
Как Пушилин пухнет с голоду:
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19.04.2022 23:45 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 00:03 Ответить
Най ця макака приєднує Марс та Снікерс
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20.04.2022 00:17 Ответить
А Аляска?
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20.04.2022 00:20 Ответить
Видимо это то что нужно Путину для проведения парада победы. Нужен хоть какой то повод. Если так пойдет дальше то повод плавно перейдет к "к успешной обороне Воронежа от войск НАТО"
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20.04.2022 00:28 Ответить
Вы обьязаны их всех убить.:так как Евреи убивали годами всех нациков,приучастных к истреблению их граждан. НИКАКИХ ДРУГИХ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ: ТОЛЬКО СМЕРТЬ
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20.04.2022 02:52 Ответить
скальп и шкуру пушилина.дешево.
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20.04.2022 02:55 Ответить
Этот Присоединитель - террорист, делает все для того, чтобы присоединиться к Моторыле
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20.04.2022 04:19 Ответить
Жаль что казнь через повешание отменили, эта тушка должна быть повешана.
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20.04.2022 05:42 Ответить
 
 