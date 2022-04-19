Главарь террористов "ДНР" Пушилин заговорил о присоединении части Запорожской области

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы "запрос жителей" Розовского района Запорожской области о временном присоединении к "ДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

"Это не первое обращение. Но точно первое публичное и настолько ярое обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима и хотят перемен в положительную сторону", - сказал Пушилин.

По словам главаря боевиков ОРДО, вопрос изменения "административных границ", а именно того, в какой форме и в каком виде это может произойти, "с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах", будет решаться позже.

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"Но это, конечно, ни при каких обстоятельствах не останется без нашего внимания, мы предоставим полную поддержку. Поддержку не только в восстановлении уже происходящих экономических связей, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы предоставим поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", - сказал Пушилин.

Он добавил, что так называемая "ДНР" начнет с предоставления полной "поддержки", а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация".

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"Но люди точно не будут брошены", - заявил глава ОРДО.

Как сообщают подконтрольные боевикам сайты, во вторник жители Розовского района Запорожской области якобы "организовали собрание, на котором было принято решение о присоединении этой территории к ДНР".

Розовский район Запорожской области оккупирован российскими войсками.