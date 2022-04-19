Главарь террористов "ДНР" Пушилин заговорил о присоединении части Запорожской области
Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы "запрос жителей" Розовского района Запорожской области о временном присоединении к "ДНР".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
"Это не первое обращение. Но точно первое публичное и настолько ярое обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима и хотят перемен в положительную сторону", - сказал Пушилин.
По словам главаря боевиков ОРДО, вопрос изменения "административных границ", а именно того, в какой форме и в каком виде это может произойти, "с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах", будет решаться позже.
"Но это, конечно, ни при каких обстоятельствах не останется без нашего внимания, мы предоставим полную поддержку. Поддержку не только в восстановлении уже происходящих экономических связей, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы предоставим поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", - сказал Пушилин.
Он добавил, что так называемая "ДНР" начнет с предоставления полной "поддержки", а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация".
"Но люди точно не будут брошены", - заявил глава ОРДО.
Как сообщают подконтрольные боевикам сайты, во вторник жители Розовского района Запорожской области якобы "организовали собрание, на котором было принято решение о присоединении этой территории к ДНР".
Розовский район Запорожской области оккупирован российскими войсками.
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- Аон был☝
https://twitter.com/JhoneSmith7/status/1516491350358777861 1 ч
В Госдуме предложили, вместо триколора, вернуть красный флаг СССР.
Круг замкнулся, маски сброшены.
Труп СССР агонизирует и мечтает о том, как опять станет молодым и красивым.
Только он уже труп.
На данном этапе мало того что все эти новые "референдумы" значения не имеют. Так сами ДНР и ЛНР уже никакого значения не имеют. До 24 февраля ок, что то там ещё обсуждалось. Продление закона об ОРДЛО и т.д.
Но после 24 числа, значение имеет только количество уничтоженной техники, и количество убитых свинособак.
Разве что после "референдумов" местных запорожцев погонят на фронт. Нууу тогда, я надеюсь, запорожцы не будут просто ехать в камазе, и плакаться, как ДАУНбасята, что им моську дали, а не калаш. А будут убивать с выданной збруи свинособак.
****** НА РЫЛО !
но эта тактика имела смысл в относительно "мирный период" 14-21 года
сейчас никто уже не будет на это вообще обращать внимания
может надеются что успеют до мая отхватить
и типа "заключить перемирие"?
а сами будут опять наращивать в рашке силы
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
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