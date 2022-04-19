В течение суток уничтожены 12 танков, 28 единиц бронетехники, самолет Су-34 и вертолет Ка-52 оккупантов, - пресс-центр ОС

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 7 атак оккупантов. Уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 18 единиц бронетехники, самолет и 4 беспилотника, - штаб ООС