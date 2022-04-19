В течение суток уничтожены 12 танков, 28 единиц бронетехники, самолет Су-34 и вертолет Ка-52 оккупантов, - пресс-центр ОС
За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
Топ комментарии
+9 Елена Роженко
показать весь комментарий19.04.2022 22:26
+8 ятутсовсемрядом
показать весь комментарий19.04.2022 22:28
+7 Микола Мазуренко
показать весь комментарий19.04.2022 22:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(использовать VPN)
Все интереснее и интереснее
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "
Автор - не ******...