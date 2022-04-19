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Новости Война
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В течение суток уничтожены 12 танков, 28 единиц бронетехники, самолет Су-34 и вертолет Ка-52 оккупантов, - пресс-центр ОС

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 7 атак оккупантов. Уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 18 единиц бронетехники, самолет и 4 беспилотника, - штаб ООС

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Гуд!!!
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19.04.2022 22:26
+8
супер гуд
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19.04.2022 22:28
+7
Не густо літаків і гвинтокрилів, але вони більше в день і не випускають. Так що це дуже добре.
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19.04.2022 22:28
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Гуд!!!
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19.04.2022 22:26 Ответить
супер гуд
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19.04.2022 22:28 Ответить
Алез супер гуд !!!
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19.04.2022 23:10 Ответить
согласен, не хило накрошили.
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20.04.2022 00:02 Ответить
Рота морпіхів північного флоту і три роти десантників з хабаровська, про яких повідомляли вчора ввечері, вже враховано?
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20.04.2022 07:11 Ответить
С сайта МЧС уже убрали, но интернет помнит всё. Сегодня на сайте МЧС были опубликованы рекомендации на случай ответной ядерной атаки со стороны стран НАТО 24 апреля 2022 года.
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19.04.2022 22:27 Ответить
удар "у відповідь" -- це вже прямим текстом про плани, чи як?
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19.04.2022 22:43 Ответить
То есть на Пасху планируют ядерный удар?
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19.04.2022 22:44 Ответить
https://tjournal.ru/u/478213-russophob/596493-mchs-rossii-vypustilo-rekomendacii-na-sluchay-otvetnogo-yadernogo-udara-so-storony-stran-nato

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19.04.2022 23:02 Ответить
Не густо літаків і гвинтокрилів, але вони більше в день і не випускають. Так що це дуже добре.
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19.04.2022 22:28 Ответить
7 штук в год, позвизди тут
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19.04.2022 22:32 Ответить
Это при отсутствии санкций - при их наличии 1 в 10 лет и то не вертолет, а дельтаплан.
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19.04.2022 22:52 Ответить
Це дані чисто по зоні ООС, тобто по Донбасу. Не по всьому фронту.
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19.04.2022 22:34 Ответить
https://patrioty.org.ua/politic/rosiiany-obureni-shcho-vlada-niiak-ne-reahuie-u-rf-spalakhnuly-masshtabni-lisovi-pozhezhi-mista-ohortaie-dym-video-418353.html https://patrioty.org.ua/politic/rosiiany-obureni-shcho-vlada-niiak-ne-reahuie-u-rf-spalakhnuly-masshtabni-lisovi-pozhezhi-mista-ohortaie-dym-video-418353.html


Все интереснее и интереснее
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19.04.2022 22:58 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rosiiskomu-nastupi-na-skhodi-ukrainy-bere-uchast-vid-45-do-60-tysiach-osib-rozvidka-estonii/ Російські війська почали наступ у Донецькій та Луганській областях, і продовжують вести обстріли по всьому фронту . Загалом у наступі беруть участь від 45 до 60 тисяч російських військових - повідомляє видання https://rus.delfi.ee/statja/96438787/centr-razvedki-sil-oborony-rossiya-nachala-nastuplenie-v-vostochnoy-ukraine-no-na-puti-u-putinskih-voysk-mnogo-prepyatstviy Delfi на підставі прес-релізу Центру розвідки Сил оборони Естонії.
За словами командира Центру Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 7000 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов'янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
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19.04.2022 23:08 Ответить
Душа співає від того , скільки здохло орків в тих залізяках
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20.04.2022 00:15 Ответить
слухайте, а наскільки оце правда?

"https://t.me/Sharpreview/13039 Ліквідовано групу військ, яка проскочила Кремінну і заявила, що Кремінна взята "

Автор - не ******...
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20.04.2022 00:23 Ответить
 
 