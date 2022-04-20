Сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного авиафлота.

Об этом заявил спикер Минобороны США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно", - сказал Кирби.

Он добавил, что другие страны, у которых есть опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить бездействующие самолеты. "Украинцы получили дополнительные суда и детали, чтобы помочь поднять большее количество самолетов в воздух", - добавил Кирби.

Спикер Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по схожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.

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"Украинцы получили танки от других стран – я имею в виду те типы танков, которые им известны, и какие они знают, как использовать. Некоторые страны предоставили танки, некоторые страны предоставили запчасти, чтобы они могли снова привести в действие свои нетрудоспособные танки", – сказал Кирби.