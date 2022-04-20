Сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад, - Пентагон
В Пентагоне заявили, что Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного авиафлота.
Об этом заявил спикер Минобороны США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно", - сказал Кирби.
Он добавил, что другие страны, у которых есть опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить бездействующие самолеты. "Украинцы получили дополнительные суда и детали, чтобы помочь поднять большее количество самолетов в воздух", - добавил Кирби.
Спикер Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по схожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.
"Украинцы получили танки от других стран – я имею в виду те типы танков, которые им известны, и какие они знают, как использовать. Некоторые страны предоставили танки, некоторые страны предоставили запчасти, чтобы они могли снова привести в действие свои нетрудоспособные танки", – сказал Кирби.
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КИЕВ. 14 февраля. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.
Цитата
"23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.
Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
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До того ж судячи з швидкості вторгнення (відео з камер), кацапня ЗНАЛА, що мін не має.
Лагута ніби втік в 1-й день війни разом з місцевим шефом СБУ. А от Верещучку Єрмаку далі вдається використовувати не на користь України.
Чому не розслідується - треба питати Баканова, ЗЕ і Єрмака.
Мости на кримському перешийку були заміновані з 2014 року і туди з цього часу їздили купа наших можновладців і іноземні делегації. І ніхто цього не боявся. Тут раптом перед нападом приїжджає Зе туди, а потім виявляється, що мости не взірвали.
Психологічний вплив далеко не на останньому місці
Украина получила военные самолеты и запчасти для авиации - Пентагон
Последние движения в Палестине ясно демонстрируют как гэбня шанатжирует Израиль и как тот ускоренно давит на администрацию США по своим каналам, чтобы успокоить Х..ло. Мол, все нормально, только 18 старых гаубиц, да партизанское оружие передали. Самолеты ни-ни.
Думаю и гарпуны поставленны с разрешением стрелять только в случае десанта. Поскольку амеры, которые их произвели, не дают ими стрелять, гнесмотря на то, что они Британские.
Надежда только на Британию, и близких соседей: Польша, Словакия, страны Балтии... Остальных можно списать. И этого я думаю хватит, чтобы надрать задницу ботоксному. Просто больше жертв. К несчастью, больше жертв будет.( Слава Украине!
Знаючи оточення Байдена (не про-Ізраїльске, але винятково пацифістичне) і вплив Ізраїля на ситуацію з поставками літаків, озвучена ним версія може бути дещо близькою до дійсності.
Ну трохи Алві перегнув щодо позиції США.
Адже можна підозрювати, що США вважають надто ризикованим допомагати сильно Україні (щоб знизити ризик ядерної ескалації), і допомагають рівно настільки, щоб Україна мала невелику перевагу. Але все ж в інтересах США є лагідний крах ерефії. Тут скоріше різниця в методології і пункті, з якого дивимося на ситуацію. До того ж ситуація може сильно змінитися в іншу (нашу) сторону з затвердженням ленд-лізу...
Але все ж його пост тягне на суб"єктивну оцінку ситуації і нік доволі старий - з 2014-го року,
а спамити варто все ж або явний спам, або завідому дезінформацію, або популярні (і некоректні чи необ"єктивні) наративи ботів...
З лиця землі стерт Маріуполь і Азовсталь, а ви кондоми политиканські все в озабочєность граєтесь. паРаша
вже повинна була на 55 день війни здихати під парканом, а завдяки ващій допомозі з оплатою боргу паРаша до кінця травня не буде знати що таке дефолт (привіт Держказначейству США).
Так что выключайте шарманку,о том что никто никому ничего не должен.
Там вполне может быть были и какие то договорняки про раздел Украины,судя по поведению Штольца и микрона вполне вероятно
А порозбивати аеродроми ракетами щоб не можна було з них злітати просто неможливо фізично.
Наприклад щоб зруйнувати великий залізничний вузол, солов'їний помьот нарахував до пуску 50 ракет вартістю по 1500000 доларів. А аеродром, по суті, це просто рівне поле вдесятеро більше за залізничний вузол. Нагадаю що москальські літаки далі 50км від кордону вже не літають.
Хоча, впевнений, що це запропонували саме американці, а не український уряд.