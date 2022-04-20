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Сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад, - Пентагон

самолет,истребитель,су

В Пентагоне заявили, что Украина получила от других стран платформы и запчасти к самолетам, чтобы увеличить количество собственного авиафлота.

Об этом заявил спикер Минобороны США Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Украина получила от других стран поддержку, чтобы некоторые из ее самолетов снова стали действующими. Сейчас у Украины больше доступных самолетов-истребителей с фиксированным крылом, чем две недели назад. И это не случайно", - сказал Кирби.

Он добавил, что другие страны, у которых есть опыт работы с такими типами самолетов, смогли помочь Украине поднять и запустить бездействующие самолеты. "Украинцы получили дополнительные суда и детали, чтобы помочь поднять большее количество самолетов в воздух", - добавил Кирби.

Спикер Пентагона не уточнил, о каких именно странах или типах самолетов идет речь. Он добавил, что по схожей схеме другие страны помогли Киеву также и с танками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова отказалась продавать Украине свои истребители, - СМИ

"Украинцы получили танки от других стран – я имею в виду те типы танков, которые им известны, и какие они знают, как использовать. Некоторые страны предоставили танки, некоторые страны предоставили запчасти, чтобы они могли снова привести в действие свои нетрудоспособные танки", – сказал Кирби.

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Топ комментарии
+73
Львовский банкомат при выборе языка - "Русский" )))
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19.04.2022 23:56
+70
Допомога йде ,але ******* про це стали меньше і це добре.
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19.04.2022 23:48
+55
Опа!
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19.04.2022 23:47
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Страница 2 из 2
не тебя одного этот вопрос муляе..
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20.04.2022 00:16 Ответить
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20.04.2022 00:52 Ответить
14 февраля 2022 года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
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20.04.2022 10:12 Ответить
Ймовірно, зараз відповідальна за розмінування людина займається обміном полоненими від України.

Скопіюю пост від
________________________

КИЕВ. 14 февраля. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

"23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".

Шаг за шагом, меняем реальность!" - написала она.


https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

______________________
До того ж судячи з швидкості вторгнення (відео з камер), кацапня ЗНАЛА, що мін не має.
Лагута ніби втік в 1-й день війни разом з місцевим шефом СБУ. А от Верещучку Єрмаку далі вдається використовувати не на користь України.

Чому не розслідується - треба питати Баканова, ЗЕ і Єрмака.
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20.04.2022 00:39 Ответить
расскажи мне, как специалист по минированию, конкретно какие объекты и чем должны были быть заминированы, чтобы мы могли своевременно взорвать их и остановить рашистов? чтобы не быть голословными, надо делать анализ
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20.04.2022 08:58 Ответить
Взагалі воєнна наука говорить, що замінованими мають бути ВСІ мости на кордонах з ймовірним ворогом! Заміновані опори при цьому ніяк не обмежують рух транспорту!
Мости на кримському перешийку були заміновані з 2014 року і туди з цього часу їздили купа наших можновладців і іноземні делегації. І ніхто цього не боявся. Тут раптом перед нападом приїжджає Зе туди, а потім виявляється, що мости не взірвали.
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20.04.2022 09:22 Ответить
яким ворогом?? "там же наши люді!"(с) Зе
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20.04.2022 10:24 Ответить
Гроші і зброя ******* тишу.
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20.04.2022 00:05 Ответить
вспомнилась песня про войска ссу"тихо пішов-тихо прийшов"
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20.04.2022 00:08 Ответить
CCУ на раиськє, а в нас ССО
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20.04.2022 08:08 Ответить
у руських СоСУ по факту
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20.04.2022 08:31 Ответить
За гроші - згоден, а от за зброю ні (на разі якщо не про постачання).
Психологічний вплив далеко не на останньому місці
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20.04.2022 00:52 Ответить
и-это хорошо)
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20.04.2022 00:06 Ответить
Звісно, бо не так й просто із шахти на Волині дістати було
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20.04.2022 00:06 Ответить
Я вас здивую, на Волині є шахти.
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20.04.2022 11:00 Ответить
на свалках, Европы, копнули и подогнали, чтото, в древней, союзной, смазке? и, мол, поможем, "з недіючими літаками"?)) видимость, деятельности))
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20.04.2022 00:07 Ответить
И тебя тоже на тех же свалках откопали бомжару, знаешь всё про состояние техники.
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20.04.2022 08:14 Ответить
Теперь окончательно сложилась картинка,почему фашисты срочно перебрасывают средства ПВО к Харькову и в зону ООС
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20.04.2022 00:14 Ответить
Пізда мокшам
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20.04.2022 00:14 Ответить
Без вічної пам'яті.
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20.04.2022 00:23 Ответить
А нам сестиматично "державні мужі плели"-хупцу
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20.04.2022 00:15 Ответить
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/ukraina-poluchila-*******-samolety-i-zapchasti-dlya-aviacii-pentagon-1616062.html
Украина получила военные самолеты и запчасти для авиации - Пентагон
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20.04.2022 00:25 Ответить
Треба було додати що через два тижні буде ще більше
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20.04.2022 00:26 Ответить
Не будьте наивными, украинцы. Кирби таким экстравагантным способом дает понять Х..ло что они дальше придерживаются тайного договорняка Натанияху-Беннета по Ирану с русней и что американские МИГ29(не удивляйтесь у США есть 21 штука МИГ29 купленных у Молдовы!) не переданы Украине. Чтобы Х..ло ненароком не принял сбильшение украинской авиации за поставку с США. Они так страхуются.
Последние движения в Палестине ясно демонстрируют как гэбня шанатжирует Израиль и как тот ускоренно давит на администрацию США по своим каналам, чтобы успокоить Х..ло. Мол, все нормально, только 18 старых гаубиц, да партизанское оружие передали. Самолеты ни-ни.

Думаю и гарпуны поставленны с разрешением стрелять только в случае десанта. Поскольку амеры, которые их произвели, не дают ими стрелять, гнесмотря на то, что они Британские.

Надежда только на Британию, и близких соседей: Польша, Словакия, страны Балтии... Остальных можно списать. И этого я думаю хватит, чтобы надрать задницу ботоксному. Просто больше жертв. К несчастью, больше жертв будет.( Слава Украине!
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20.04.2022 00:42 Ответить
Ты откуда вылез, мокшань?
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20.04.2022 08:18 Ответить
Імхо, даремно заспамив .
Знаючи оточення Байдена (не про-Ізраїльске, але винятково пацифістичне) і вплив Ізраїля на ситуацію з поставками літаків, озвучена ним версія може бути дещо близькою до дійсності.

Ну трохи Алві перегнув щодо позиції США.
Адже можна підозрювати, що США вважають надто ризикованим допомагати сильно Україні (щоб знизити ризик ядерної ескалації), і допомагають рівно настільки, щоб Україна мала невелику перевагу. Але все ж в інтересах США є лагідний крах ерефії. Тут скоріше різниця в методології і пункті, з якого дивимося на ситуацію. До того ж ситуація може сильно змінитися в іншу (нашу) сторону з затвердженням ленд-лізу...

Але все ж його пост тягне на суб"єктивну оцінку ситуації і нік доволі старий - з 2014-го року,
а спамити варто все ж або явний спам, або завідому дезінформацію, або популярні (і некоректні чи необ"єктивні) наративи ботів...
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20.04.2022 20:19 Ответить
Кажись кому-то понадобится больше чёрных пакетов...
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20.04.2022 00:43 Ответить
Ну что вы мелочитесь.
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20.04.2022 01:29 Ответить
Ми не будемо згадувати, як збирали іноземні автівки в Україні... ті ж Ланоси...
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20.04.2022 00:55 Ответить
Речник Пентагону ти трохи задрачуєш ?
З лиця землі стерт Маріуполь і Азовсталь, а ви кондоми политиканські все в озабочєность граєтесь. паРаша
вже повинна була на 55 день війни здихати під парканом, а завдяки ващій допомозі з оплатою боргу паРаша до кінця травня не буде знати що таке дефолт (привіт Держказначейству США).
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20.04.2022 02:04 Ответить
Пентагон: "Валєра, а ти свою зброю з-під асфальту вже відкопав, що на нашу оком накидаєш?"
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20.04.2022 04:16 Ответить
'Пентагон - піздобол@. (с) єлдак.
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20.04.2022 06:48 Ответить
Ivolgov, а що нам країни члени НАТО винні, ми що, вже країна член НАТО? Дуже добре, що, взагалі, допомагають, без їхньої "не такої" підтримки Україна не встояла б. Так, що прикрий своє піддувало та користуйся, хоч іноді, головою.
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20.04.2022 07:09 Ответить
Они помогают себе,не устоим мы -будут разбираться с кацапами сами.
Так что выключайте шарманку,о том что никто никому ничего не должен.
Там вполне может быть были и какие то договорняки про раздел Украины,судя по поведению Штольца и микрона вполне вероятно
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20.04.2022 08:47 Ответить
по тихому назбирали запчастин на десятки літаків
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20.04.2022 07:45 Ответить
угу. на складі найближчого воєторгу.
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20.04.2022 08:45 Ответить
Мне не понятно как наши смогли сохранить авиацию ведь кацапня постоянно стреляет ракетами, единственные мысли что наша авиация взлетает с территории Польши, все другие места просто не безопасны жалко бы было если б наши самолеты уничтожали на наших же аэродромах. Я поэтом у и думал что не дают самолеты по этой же причине что нам негде обеспечить им безопасность так как вся Украина простреливается, хотя могу ошибаться.
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20.04.2022 08:03 Ответить
Розслабся. Не кожний може буде експертом у всьому. Головне щоб Залужному було зрозуміло.
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20.04.2022 08:44 Ответить
Літаки не сидять на одному місці, тому їх складно відстежити москальським ракетникам.
А порозбивати аеродроми ракетами щоб не можна було з них злітати просто неможливо фізично.
Наприклад щоб зруйнувати великий залізничний вузол, солов'їний помьот нарахував до пуску 50 ракет вартістю по 1500000 доларів. А аеродром, по суті, це просто рівне поле вдесятеро більше за залізничний вузол. Нагадаю що москальські літаки далі 50км від кордону вже не літають.
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20.04.2022 09:52 Ответить
Луцький аеродром два рази бомбили, 24 02 і 11 03. Повністю непридатний тепер.
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20.04.2022 11:06 Ответить
Літаки літять, будем всіх бомбить
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20.04.2022 09:12 Ответить
за слово "асфальт" в коментарі напевне дають шоколадку...дбл,два місяці одне і теж...
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20.04.2022 09:14 Ответить
нужно ещё внимательней осматривать шахты, тоннели и ассортимент военторгов. там должно быть много вооружений.
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20.04.2022 09:28 Ответить
да у супермаркетах лугандонії усе є у продажу. кацапи самі це стверджували 8 років, а тепер дівуються тому, що ми теж туди стали їздити за покупками.
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20.04.2022 09:31 Ответить
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20.04.2022 10:27 Ответить
Значит деблокада Мариуполя вот-вот начнется ?????????????
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20.04.2022 10:36 Ответить
А скільки часу (та, зівсно, життів) було втрачено між істеричним та нездійсненним воланням "закрийте небо", до конструктивних та дієвих - надайте технічну допомогу, щоб відновити існуюче.
Хоча, впевнений, що це запропонували саме американці, а не український уряд.
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20.04.2022 10:42 Ответить
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