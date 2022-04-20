Во временно оккупированном Мелитополе захватчики создали четыре военные базы, - мэр Федоров
Российские захватчики создали четыре военных базы на территории временно оккупированного Мелитополя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального марафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Ситуация в самом месте очень тяжелая, потому что люди ждут гумконвой, и большая обеспокоенность вокруг ситуации безопасности. Российские войска образовали четвертую военную базу на территории города: одна базируется непосредственно на территории аэропорта, который был захвачен и обстрелян в первый день войны, а три – на территории промышленных предприятий, которые также находятся на территории города", – сказал Федоров.
Он также добавил, что из-за обострения боевых действий украинские власти уже 5-й день не могут отправить гуманитарный конвой в город Мелитополь.
Пожалуйста, подождите...
А от інші - так, проблема.
Я ще в лютому писав, що буде дуже важко викурювати їх з великих міст - людьми будуть падли прикриватись.
1. напрямок на Бердянськ-Маріуполь,
2. напрямок на Каховську ГЕС-Херсон,
3. напрямок на Василівку(і звідти 2 напрямка - на Енрегодар і м. Запоріжжя),
4. напрямок на Токмак(і звідти розвилка - на Оріхів і Пологи). Останні 2 напрямка це пряма і дуже серьозна загроза як м. Дніпро(і м. Запоріжжя безумовно), так і всьому нашому угрупованню на Донбасі - тут шапками не закидати, вибачте, хто слухає різних "експертів"-дебілів з ОП і не тільки.
Тобто достатньо було зробити з міста(досить великого, не набагато меншого того ж Херсона) фортецю і впертися саме там - і це б ну дуже сильно обломало кацапам усі плани на Південь! Так, вони ********** обходити міста, які не можуть взяти з ходу, але якщо б там поставити добре озброєний числений гарнізон і добре захистити шлях підвозу з м. Запоріжжя через Василівку - їм би це вийшло боком, тут би не спрацював такий "маневр", та і прямий обхід є тільки на Бердянськ.
Тобто питання "чому були розміновані виходи з Криму?" треба ще й доповнювати питанням, що напрошується наступним: "чому не стали захищати Мелітополь?"(місто - це вже не "голий степ", як би то абдристовичам усіляким не хотілося...). І, враховуючи, що скажімо так ситуація на півдні зараз в нас така, яка є, на 60-70% відсотків сталося через ці 2 фактора(розмінування перешийків, здача Мелітополя) - і це було зроблено цілком свідомо, розпорядженнями(якщо вірити тому ж абдристовичу) самого Зеленського, бо саме він і тільки він відповідає за такі "операції"... То напрошуються питання, питання: на кого воно працює в дійсності, зображуючи з себе прямо такого собі супер-патріота, ледь не націоналіста? І що будемо робити, коли завтра накаже залишити м. Запоріжжя, Миколаїв, Харків? "Не на часі?"
Які люди, окупанти? І якого хера мелітопольці чекають, а не евакуюються, хочуть вседіти на двох стільцях?