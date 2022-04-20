РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9901 посетитель онлайн
Новости Война
23 574 11
ВВС (259) ПВО (2483) самолет (3551)

19 апреля силами ПВО поражено 9 воздушных целей российских оккупантов, - командование Воздушных Сил ВСУ

ппо

19 апреля на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных Сил ВСУ.

Потери врага составили:

1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

1 вертолет (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР);

1 крылатую ракету.

Также отмечается, что авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает выполнять специальные задачи, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы уничтожили 7 самолетов и 1 вертолет врага, - командование
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Слава Незламним Героям України.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:46
+13
1+1+5+1=8
Редакторы, кто намутил себе на цветмет еще одну цель?
показать весь комментарий
20.04.2022 00:51
+10
Бережи вас Господь, вся надiя тiльки на вас.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Незламним Героям України.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:46 Ответить
Бережи вас Господь, вся надiя тiльки на вас.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:47 Ответить
Смерть москалям.
показать весь комментарий
20.04.2022 00:48 Ответить
мало!
показать весь комментарий
20.04.2022 00:50 Ответить
1+1+5+1=8
Редакторы, кто намутил себе на цветмет еще одну цель?
показать весь комментарий
20.04.2022 00:51 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2022 00:54 Ответить
Тоже 8 насчитал. Одна ракета испугалась и убежала в Белгород
показать весь комментарий
20.04.2022 01:21 Ответить
У бухобліку є термін "перехідні залишки " - додай у них +1.
показать весь комментарий
20.04.2022 01:38 Ответить
А вот сводка из Телеграмма:

❗️На Донбассе ВСУ отбили 10 атак российских фашистов

Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной техники, самолет Су-34, вертолет Ка-52, четыре БПЛА и крылатую ракету

1+1+4+1= 7
показать весь комментарий
20.04.2022 09:09 Ответить
Ипашить, ипашить и еще раз ******* - как завещал великий Степан Андреевич Бандера. 💯
показать весь комментарий
20.04.2022 01:18 Ответить
 
 