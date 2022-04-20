19 апреля силами ПВО поражено 9 воздушных целей российских оккупантов, - командование Воздушных Сил ВСУ

19 апреля на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных Сил ВСУ.

Потери врага составили:

1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

1 вертолет (Ка-52);

5 БпЛА (ОТР);

1 крылатую ракету.

Также отмечается, что авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает выполнять специальные задачи, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы уничтожили 7 самолетов и 1 вертолет врага, - командование