За сутки 19 апреля на южном направлении уничтожены 19 оккупантов и 6 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" опубликовало отчет об оперативной обстановке на южном направлении за сутки 19 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "В завершение пятдесят пятых суток нашего общего противостояния рашистскому нашествию имеем стабильно напряженную ситуацию на линии огня.

Находящееся под оккупацией местное население Херсонской области продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты. Тем временем рашисты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинское вещание и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищение людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минируют поля, лесополосы и дороги.

На севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровщины. Однако был остановлен огневым поражением наших подразделений, понес потери и отступил на прежний рубеж.

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При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, нашими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать.

В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза как артиллерийских так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

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В Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Поэтому остается угроза ракетных ударов, не исключена и отчаянная высадка десанта.

Враг продолжает разведывать наши позиции с помощью беспилотников-разведчиков, которые наши силы ПВО продолжают точно уничтожать.

Общие потери врага за сутки на южных рубежах обороны составляют 19 рашистов и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10"".

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