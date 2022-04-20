Кадыров объявил набор наемников на войну в Украине – обещает 300 тысяч рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, разовую выплату в 300 тысяч рублей (ориентировочно свыше 100 тысяч гривен)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российское издание "Агентство".

Сообщается, что требования к кандидатам минимальны – они должны быть "здоровыми" мужчинами до 50 лет, можно и без опыта службы или боевого опыта. Будут отправлять в Украину их через центр по набору добровольцев в Грозном. Далее, по данным издания, их ждет 10-дневный инструктаж, после чего – поездка на войну. Контракт при этом не заключается.

"Агентство" отмечает наличие в сети видео, на которых проходят тренировки добровольцев.

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На одном из таких видео показан 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Из базы судебных решений следует, что он ранее судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.

В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.