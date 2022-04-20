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Кадыров (789) наемники рф (2052)

Кадыров объявил набор наемников на войну в Украине – обещает 300 тысяч рублей

кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, разовую выплату в 300 тысяч рублей (ориентировочно свыше 100 тысяч гривен)

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российское издание "Агентство".

Сообщается, что требования к кандидатам минимальны – они должны быть "здоровыми" мужчинами до 50 лет, можно и без опыта службы или боевого опыта. Будут отправлять в Украину их через центр по набору добровольцев в Грозном. Далее, по данным издания, их ждет 10-дневный инструктаж, после чего – поездка на войну. Контракт при этом не заключается.

"Агентство" отмечает наличие в сети видео, на которых проходят тренировки добровольцев.

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На одном из таких видео показан 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Из базы судебных решений следует, что он ранее судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.

В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.

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Топ комментарии
+72
Блін, задовбали вже.
Україна що вам, мясокомбінат по виробництву корму для лисиць, ворон і т.д.???
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20.04.2022 02:34
+52
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20.04.2022 02:46
+44
Дешева баранина - погана шаурма.
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20.04.2022 02:36
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Блін, задовбали вже.
Україна що вам, мясокомбінат по виробництву корму для лисиць, ворон і т.д.???
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20.04.2022 02:34 Ответить
"поїздка на війну" - тызча долларей. Велкам!
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20.04.2022 02:34 Ответить
У ніч із 17 на 18 квітня невідомі закинули чотири пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю міжрайонного військового комісаріату Зубово-Полянського та Торбеївського районів Республіки Мордовія. Про це повідомляє інтернет-видання "Вільний Ідель-Урал". Диверсія відбулася в селищі Зубова Поляна за дві з половиною години їзди від міста Саранськ. Вночі близько 3:00 місцевий сторож відчув запах диму в будівлі, вибіг на вулицю та побачив кабінети на першому та другому поверхах, які були охоплені вогнем. Постраждали кімнати (40 кв. м), де зберігалися дані призовників, знищено кілька комп'ютерів, один із кабінетів згорів повністю. Порушено кримінальну справу за статтею про умисне знищення майна (ч. 2 ст. 167 КК РФ). Встановити особи організаторів нападу не вдалося - у військкоматі не встановлено камер спостереження. За інформацією видання, 5 березня аналогічний напад на військкомат стався в місті Березовському Свердловській області - місцевий житель закинув у будівлю коктейль Молотова, там почалася пожежа, але патруль ДПС, що був поруч, встиг загасити його і затримати палія. Є інформація про спроби підпалу військових комісаріатів надходили також із Воронезької, Іванівської та Московської областей. Так, молодик, який підпалив військкомат у підмосковних Луховицях на початку березня, пояснив, що зробив це як протест проти війни в Україні і щоб завадити можливій мобілізації росіян.
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20.04.2022 08:36 Ответить
500 )

і все. оскільки без оФормлення -жодних "преміальних родині" за утилізацію )
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20.04.2022 08:38 Ответить
))) Их сразу в Грозном утилизируют. 300 тыс. поделят после подписи и фотографии на память.
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20.04.2022 02:36 Ответить
ахахаахааааа , у них стиральная машина сейчас стоит дороже, что уже за унитаз говорить,
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20.04.2022 02:36 Ответить
А вони що, знають що таке унітаз?
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20.04.2022 07:30 Ответить
У них главное срать садиться не поворачиваясь жопой к Солнцу или Луне.
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20.04.2022 07:50 Ответить
)) к солнцу нельзя .. к луне нельзя ..к каДЫРКЕ нельзя к путлеру нельзя... значит гадят стоя
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20.04.2022 09:44 Ответить
Дешева баранина - погана шаурма.
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20.04.2022 02:36 Ответить
В тиктоке можно больше заработать, при этом не рисковать жизнью xD
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20.04.2022 02:36 Ответить
Тикток на кацапстане вроде фсё
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20.04.2022 02:42 Ответить
не, ток на айонах
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20.04.2022 09:55 Ответить
Когда уже с этим Ган-Дон-Доном что-нибудь случиться? Ему бы рабочими местами в своей республике заняться, дак нет же, на тик-ток подвиги тянет
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20.04.2022 02:37 Ответить
А что тут не понятного.. Не будет бабла от х..ла, и этого бородача свои же снесут.
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20.04.2022 02:40 Ответить
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20.04.2022 02:46 Ответить
Очі мають бути більш запалими, нижні повіки треба прибрати, верхні - зробити більш пласкими. А то має вигляд сплячого дона, а не жмура.
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20.04.2022 03:04 Ответить
нет контракта - нет обязательств. больше похоже на выявление умственоотсталых особей с целью их дальнейшей утилизации. "10 дневный инструктаж" и обещание выплаты аж 300 тыс. фублей лишнее тому подтверждение.
это же геноцид имбицилов на расее!
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20.04.2022 02:56 Ответить
А шо такое? Вяликая гвардия КаДырова уже не справляется?
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20.04.2022 02:56 Ответить
Вже вся пам'ять в телефонах зайнята відосикаии, пора на ротацію.
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20.04.2022 03:07 Ответить
А що сам "великий дон-г-ндон" на війну не йде? Навоювався вже з українською армією? А його так звали наші хлопці-військові на відео, де показали, що вони з цим доном робитимуть.
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20.04.2022 03:52 Ответить
Шинель и штьік рядовому кадьірову . Тік-ток 🐑 дон-дон , афцейоб 🤣🤣🤣
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20.04.2022 02:58 Ответить
))) и папахи из свиной шкуры что бы с далека видно было
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20.04.2022 09:42 Ответить
Фу, яке воно мерзенне зо своєю пакльою замість бороди.
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20.04.2022 03:06 Ответить
Так а Кадыров сам на войну собирается ? Кто будет впереди на ишаке ?
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20.04.2022 03:20 Ответить
А где старые дыркины?
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20.04.2022 03:23 Ответить
Скоро 300к рублей будет 1 доллар. Сдохнуть за 1 бакс.
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20.04.2022 03:26 Ответить
Дон Дон обещал взять Киев ещё полтора месяца назад, где ты Дон?
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20.04.2022 03:42 Ответить
Он "взял" американские трактора и другую сельхозтехнику на 1,5 млн. евро,
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20.04.2022 07:02 Ответить
А ЗАРПЛАТА ПОСМЕРТНО !!!
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20.04.2022 03:53 Ответить
та судя по всему и тогда - шиш (договор не подписывали - шо кому должен - доказать надо)
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20.04.2022 07:01 Ответить
ой, а шо це, за скрепи, вялічіє і рассеянські кулічі ніхто не хоче воювати?
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20.04.2022 04:02 Ответить
А де попередні,невже закінчились?
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20.04.2022 04:04 Ответить
На похороны?
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20.04.2022 04:05 Ответить
а оплату напевно обіцяють після повернення
економія аднако
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20.04.2022 04:22 Ответить
Звідки гроші береш, кадирка, платити тим ослам, які погодяться ?
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20.04.2022 04:28 Ответить
Шось дкже краткасрочний контракт
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20.04.2022 05:00 Ответить
Овце..трах
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20.04.2022 06:05 Ответить
а тем, кто уже умер, выдали по набору овощей
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20.04.2022 06:27 Ответить
А що сталося, своїх придурків не вистачає?
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20.04.2022 06:37 Ответить
А сам, этот чмошник, приехать ссыт.
И вот это трусливое горное ****** мы должны были испугаться.
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20.04.2022 06:39 Ответить
если кифиров предлагает такие бабки значит дураков осталось мало.....
пьітается сделать из гордого горного народа вьіездньіх мясников......
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20.04.2022 06:53 Ответить
вимоги: бути харизматичним, артистичним, фотогенічним
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20.04.2022 06:54 Ответить
Головний пітух путіна,збирає в своєму курнику бойових тік-токерних курей!
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20.04.2022 06:57 Ответить
А по смартфону каждому для тик тока забыл? Так не годится)
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20.04.2022 06:58 Ответить
"Рублів"
Цікаво, що навіть знайдуться такі барани, щоб за використаний туалетний папір здохнути.
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20.04.2022 06:59 Ответить
В тюрмах "безсмертних" шукають
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20.04.2022 07:49 Ответить
Рамзанка Дыров еще обещал запасные ноги и руки. А запасные писюны не обещал, патаму, шта он больше ишаков любит
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20.04.2022 07:04 Ответить
. .
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20.04.2022 07:33 Ответить
Чорнобаївка ж не гумова!
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20.04.2022 07:48 Ответить
Одноразовая выплата и чёрный одноразовый пакет.
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20.04.2022 08:18 Ответить
И не добровольцы, а наёмники.
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20.04.2022 08:20 Ответить
Поїдуть на війну на сіялках, *******...них в Мелітополі?
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20.04.2022 08:23 Ответить
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20.04.2022 08:28 Ответить
а, самому слабо?!
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20.04.2022 08:43 Ответить
Хе-хе, кадырка, сам приезжай, ******-коротышка.
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20.04.2022 08:43 Ответить
Вот упырь, подстилка путинская!!
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20.04.2022 08:53 Ответить
Приходи дон
Денег дам дон
Тик-ток автамат дам дон
Тик-ток парашут дам дон
Парашут новый, аналагавнет дон
Открывается при ударе об землю дон...
Пакет чёрный дам дон
Чистый, новый дон, удобный
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20.04.2022 09:16 Ответить
Помилка редакції, 300тис. карбованців неможливо обміняти ні на гривні, ні на бакси! Карбованець вже не конвертований папірець, як на "срср"!
А так, цей шайтан размазня, дуже хитрий шакал, знає що хто поїде до України, за грошима більше не звернеться! =)
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20.04.2022 09:40 Ответить
на венок пачку макарон мешок картошки и лука ))
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20.04.2022 10:04 Ответить
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20.04.2022 10:14 Ответить
Эти отбросы общества никак не могут понять что Украинцы на своей земле не боятся ни кадырчан, ни морпехов, ни тем более армию *********. Это у них принято перед кадыровцами на коленях ползать, а мы свободный народ и свободная страна
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20.04.2022 10:14 Ответить
колхоз имени осла ахмата отвоевал, этого ублюдка поймают и в свинной макинтош завернут
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20.04.2022 10:23 Ответить
Ждёт его участь моторылы и гиви. С обязательным присутствием свинины.
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20.04.2022 11:47 Ответить
 
 