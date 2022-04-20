Кадыров объявил набор наемников на войну в Украине – обещает 300 тысяч рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, разовую выплату в 300 тысяч рублей (ориентировочно свыше 100 тысяч гривен)
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российское издание "Агентство".
Сообщается, что требования к кандидатам минимальны – они должны быть "здоровыми" мужчинами до 50 лет, можно и без опыта службы или боевого опыта. Будут отправлять в Украину их через центр по набору добровольцев в Грозном. Далее, по данным издания, их ждет 10-дневный инструктаж, после чего – поездка на войну. Контракт при этом не заключается.
"Агентство" отмечает наличие в сети видео, на которых проходят тренировки добровольцев.
На одном из таких видео показан 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Из базы судебных решений следует, что он ранее судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.
В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.
Пожалуйста, подождите...
Україна що вам, мясокомбінат по виробництву корму для лисиць, ворон і т.д.???
і все. оскільки без оФормлення -жодних "преміальних родині" за утилізацію )
это же геноцид имбицилов на расее!
економія аднако
И вот это трусливое горное ****** мы должны были испугаться.
пьітается сделать из гордого горного народа вьіездньіх мясников......
Цікаво, що навіть знайдуться такі барани, щоб за використаний туалетний папір здохнути.
Денег дам дон
Тик-ток автамат дам дон
Тик-ток парашут дам дон
Парашут новый, аналагавнет дон
Открывается при ударе об землю дон...
Пакет чёрный дам дон
Чистый, новый дон, удобный
А так, цей шайтан размазня, дуже хитрий шакал, знає що хто поїде до України, за грошима більше не звернеться! =)