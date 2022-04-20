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СНБО (4227) слив информации (56) нефтепродукты (134)

Призываем украинцев не распространять информацию о местах хранения нефтепродуктов, - СНБО

бензин

Украинцев призвали не распространять в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Информация о нефтепродуктах является стратегической.

"ЦПД при СНБО Украины обращается к представителям СМИ и обычным гражданам: Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительству удается сохранять баланс обеспечения страны топливом, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+37
РНБО - коли буде допитаний зеслуга Гетьманцев який зобов"язав усі нафтосховища вказувати дані про обсяги нафтопродуктів з вказівкою GPS координат місць зберігання ?
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20.04.2022 03:36
+34
прохання до РНБО--- заткнути пельку ЗМІ, та іншим говорунам при владі,які самі видають ,все шо треба і не треба ворогові
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20.04.2022 03:27
+28
Головне г+г попередьте
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20.04.2022 03:00
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Головне г+г попередьте
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20.04.2022 03:00 Ответить
Головна нафтобаза тут:

55.751487, 37.615548
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20.04.2022 03:08 Ответить
Ще точніше:

55.746883, 37.620109
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20.04.2022 03:12 Ответить
на развалинах кремля мы напишим *******.....
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20.04.2022 06:15 Ответить
Москва. Московский Кремль. Манежная, 2-10.
нафти там просто дох.....я!
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20.04.2022 07:34 Ответить
в мене така сама інформація. Більш того, є інформація що саме за цими коордінатами буде велика колона війскової техники через 20 діб.
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20.04.2022 04:05 Ответить
Чому б давати не правдиві цілі?
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20.04.2022 03:09 Ответить
прохання до РНБО--- заткнути пельку ЗМІ, та іншим говорунам при владі,які самі видають ,все шо треба і не треба ворогові
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20.04.2022 03:27 Ответить
Ідіотський заклик. Хто може поширювати таку інформацію? Лише ворог. А до нього закликати не має сенсу.
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20.04.2022 03:34 Ответить
Є сенс, коли ворог сидить у верховній раді й очолює економічний комітет !
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20.04.2022 04:35 Ответить
дак Гетьманцев же поширив
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20.04.2022 09:45 Ответить
РНБО - коли буде допитаний зеслуга Гетьманцев який зобов"язав усі нафтосховища вказувати дані про обсяги нафтопродуктів з вказівкою GPS координат місць зберігання ?
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20.04.2022 03:36 Ответить
Сволота цей Гетьманцев, я коли його фото бачу мене прямо аж трясе, убив весь малий бізнес в Україні своїми податками у мирний час.
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20.04.2022 03:45 Ответить
Працював помічником народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича.
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20.04.2022 07:37 Ответить
- подав законопроєкт № 4528, яким пропонувалося скасувати штрафи за відмову надавати послуги українською мовою.
- з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Давидом Арахамією подав законопроект № 6562, в якому відміняється мито для бітуму виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F РФ
-учасник підготовки законопроекту № 5153 та 5156, який мав позбавити права громадян (за винятком народних депутатів та чиновників) тримати готівку поза банками, а для того, щоб здати ці кошти в банк сплатити податок в розмірі 5 %, незалежно чи людина сплатила вже за них податки чи ніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BD-10 [
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20.04.2022 07:39 Ответить
За останній закон його більшість громадян взагалі б на шматки розірвало, попадись він їм... Особливо з класним формулюванням "окрім чиновників і депутатів" - хоча він і має стосуватись в першу чергу саме їх, а в другу може ще офіційно зареєстрованих підприємців, і то тут не впевнений взагалі стосвоно останніх. Для оформлених працівників, що платили подакти с з/п - як така маєчня взагалі може прийти в голову якимсь довбням і уродам?
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20.04.2022 10:08 Ответить
Поменше триндіти в ЗМІ... І не тільки журналістам та Арестовичу
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20.04.2022 03:42 Ответить
Це ти скажи гетьманциву, це ся істота наказала надати йому всі данні по базах з пальним та їхнім наповненням, а потім все виклало на сайті.
Невже ви про це не знали, всі вже обсосали цю зраду
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20.04.2022 04:33 Ответить
Гетманцев був засновником і юристом компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C.%D0%A1.%D0%9B. «М.С.Л.» , іншими засновниками якої є кіпрська компанія Evolot Limited. Цю компанію пов'язують з російським фінансово-інвестиційним консорціумом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF «Альфа-груп» . В інтерв'ю журналістам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Радіо Свобода Гетманцев заявив, що не знає про це, хоча і був юристом компанії «М. С. Л.».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BD56%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD-33 [33]

8 січня 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Данилюк зазначив, що влада передала Гетманцеву контроль над «скрутками ПДВ».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B85-34 [34]

З https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня екс нардеп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Сівкович , помічником якого був Данило Гетманцев, перебуває під санкціями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерства фінансів США за співпрацю з ФСБ РФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35 [35] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36 [36] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 22 лютого Данило Гетманцев намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат українським військовослужбовцям.

Ще та курва!
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20.04.2022 07:40 Ответить
дак там всі зекоманда така. кого не візьми, хоч Верещучку, хоч Єрмака, хоч Арахамію, хоч подоляка з його ботофермами
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20.04.2022 09:46 Ответить
А ви ще ДБР підключіть до цього процесу...придурки взагалі
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20.04.2022 04:44 Ответить
Наче пересічні громадяни то знають
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20.04.2022 05:04 Ответить
Невже вони не знають що це все є в Гугл мап?
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20.04.2022 05:24 Ответить
Ну скажите что главная украинская нефтебаза находится в центре Москвы, может разбомбят
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20.04.2022 05:37 Ответить
Ви б краще за своїм кАломийським ґ+ґ дивились.
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20.04.2022 06:12 Ответить
Це короткий натяк, що б рашисти бомбили нафтозберігаючі склади, невже не зрозуміло, заявлено на всю Україну попередження якоби, кричать у весь голос, що не передавайте КООРДИНАТИ НАФТОСКЛАДІВ, та ніхто їх і не передавав ніколи, а от короткий натяк на НАФТОСКЛАДІВ почули всі,і навіть не всі.Коли ви вже постуляєте пельки, геращенко,верещак,ермак.Може вже потрібно братись за вас шановні,чим ви дихаєте.
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20.04.2022 06:42 Ответить
в них не "пельки" а "іб..чі халяви"
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20.04.2022 07:41 Ответить
Да не закликати треба,а відмінити на час війни мараторій на смертну кару.Повірте,що припиниться 90% злочинів та зради.У нас війна чи що?Військовий стан ввели?Так чому далі не йдете?Чому покарання за ЗРАДУ як в мирний час?
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20.04.2022 08:51 Ответить
не припиниться. г+г як робило свою чорну справу, так і робитиме. дбр так само.
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20.04.2022 09:48 Ответить
Возле российского посольства в Киеве открыли новую АЗС
с большим подземным резервуаром.
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20.04.2022 09:22 Ответить
 
 