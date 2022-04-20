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США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на $800 миллионов, - CNN

сша,конгрес

США готовят еще один пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что во вторник президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир сказал, что США планируют послать в Украину больше артиллерии.

Чиновник администрации сообщил, что новый пакет может быть утвержден в течение ближайших 36 часов, хотя другой представитель Белого дома отметил, что сроки не определены, и решение может быть принято в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут принять новые санкции против России уже на этой неделе, - Белый дом

Ранее администрация Байдена утвердила пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который содержит средства артиллерии и противоартиллерийские радары.

Предполагается, что новый пакет также будет оцениваться в такую ​​же сумму. Если он будет одобрен, общий размер помощи, которую США с начала вторжения России выделили Украине, достигнет 3,4 млрд долларов.

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Топ комментарии
+5
Дякуємо братам з США!
Дайте системи ППО Патріот !!!
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20.04.2022 07:07
+4
https://t.me/military_az/17906 Кладбище российской техники близ Киева. Считайте, что парад досрочно провели.
Источник: агенство Reuters
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20.04.2022 06:48
+4
Люблю дядю Джо
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20.04.2022 06:57
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Сортировать:
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https://t.me/military_az/17906 Кладбище российской техники близ Киева. Считайте, что парад досрочно провели.
Источник: агенство Reuters
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20.04.2022 06:48 Ответить
Малувато. Решту цигани розтаскали?
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20.04.2022 07:24 Ответить
💙💛🇺🇦🇺🇲❤️❤️❤️💪🔱
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20.04.2022 06:53 Ответить
Люблю дядю Джо
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20.04.2022 06:57 Ответить
Дякуємо братам з США!
Дайте системи ППО Патріот !!!
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20.04.2022 07:07 Ответить
Патріот давно вже не перевіряли по крупному. Дадуть, не пошкодують. Якось і Петріоти продавати треба і Нептуни
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20.04.2022 07:22 Ответить
Для цього треба забезпечити прикриття артою на суші. Щоб його раптом не захопили
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20.04.2022 09:00 Ответить
Петріот - для прикриття міст від атак крилатих та балістичних ракет, їх не треба розташовувати поблизу фронту.
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20.04.2022 10:57 Ответить
Краще SM-3, і тоді більше жодна кацапська ракета не досягне своєї цілі, а ваєннакахмічєскієсіли перестануть існувати
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20.04.2022 10:58 Ответить
Зранку добрі новини
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20.04.2022 07:19 Ответить
Амерам-черговий респект...
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20.04.2022 07:21 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 07:39 Ответить
дядько Сем знає що таке кляті комуняки
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20.04.2022 08:18 Ответить
Каждый американец на сегодня сдал на нужды и вооружения ВСУ 14 долларов. Возможно, мы бы отбились рпгэшками и стугнами, но сделать это было бы намного медленнее, а захваченные территории были бы намного больше.
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20.04.2022 08:37 Ответить
Без джавелінів, NLAW ми б відбились десь під Вінницею
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20.04.2022 09:02 Ответить
Дякуємо.
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20.04.2022 11:22 Ответить
РСЗО лучшие НАТО надо!!!
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20.04.2022 13:20 Ответить
 
 