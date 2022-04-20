США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на $800 миллионов, - CNN

США готовят еще один пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что во вторник президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир сказал, что США планируют послать в Украину больше артиллерии.

Чиновник администрации сообщил, что новый пакет может быть утвержден в течение ближайших 36 часов, хотя другой представитель Белого дома отметил, что сроки не определены, и решение может быть принято в ближайшие дни.

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Ранее администрация Байдена утвердила пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который содержит средства артиллерии и противоартиллерийские радары.

Предполагается, что новый пакет также будет оцениваться в такую ​​же сумму. Если он будет одобрен, общий размер помощи, которую США с начала вторжения России выделили Украине, достигнет 3,4 млрд долларов.