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Пентагон: Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ

пентагон

Соединенные Штаты считают, что Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Пентагона.

По его словам, до сих пор россияне не часто наносили удары по таким целям, как колонны или железнодорожные перевозки, однако могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, которыми в страну доставляют оружие и боеприпасы.

Но, отмечает чиновник, этими атаками россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.

США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже направленное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас у Украины больше самолетов-истребителей, чем две недели назад, - Пентагон

Частью этого успеха стала адаптация войск к децентрализованному командованию и управлению, что позволило младшим командирам принимать важные решения на поле боя без предварительного разрешения у высшего руководства.

Также представитель Минобороны США обратил внимание, что у Украины "были годы, чтобы подготовиться к наступлению России", именно на юго-востоке Украины, поскольку в этом регионе происходили регулярные бои.

По его словам, Украина подготовила окопы, противотанковые засады и многое другое накануне неизбежной битвы, однако у россиян до сих пор преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.

Россия сосредоточила свой удар по Донбассу, чтобы затем перейти к "массовому наступлению".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорость поставок оружия в Украину беспрецедентна, - Пентагон
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Топ комментарии
+37
...Я не понимаю почему Россия против передачи оружия Украине. Ведь по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя.))
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20.04.2022 07:20
+32
Зато у нас дороги лучше, чем у орков! Люся абдрыстович вчера сказал, что по хорошим дорогам быстрее перевозится военная техника! Гений!
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20.04.2022 07:15
+27
А до 24 лютого не говорили про це? В Верховній Раді, в пресі, в соцмережах кричали про гроші для армії всі 2,5 роки. І що? Ржали і робили своє. Обсирали всіх, хто говорив, що велика війна обов'язково буде. А тепер не на часі? І що саме погано, що висновків не зроблено ніяких. Всі високопоставлені агенти ФСБ на місці при посадах і далі працюють на " благо родіни".
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20.04.2022 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Дайте системи ППО Патріот!!!
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20.04.2022 07:08 Ответить
Вы не поверите! Я сам так вважаю
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20.04.2022 07:11 Ответить
пропоную на пробу замаскувати трохи полонених орків під поставку озброення злити інфу в мережу......і чекати коли кацапи самі по собі жахнуть......
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20.04.2022 07:13 Ответить
Кацапам глубоко насрать на своих пленных.
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20.04.2022 09:28 Ответить
крім пілотів
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20.04.2022 09:41 Ответить
так і я не за гуманізм......
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20.04.2022 19:39 Ответить
Зато у нас дороги лучше, чем у орков! Люся абдрыстович вчера сказал, что по хорошим дорогам быстрее перевозится военная техника! Гений!
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20.04.2022 07:15 Ответить
По тим дорогам і московити їдуть залюбки, і дужже дякують великобудівнику.
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20.04.2022 07:21 Ответить
кацапи знають, бо ж саме з тих сторін і почав дороги робити, щоб швидше і далі могли заїхати, алн щось пішло не так і тому доводиться імпровізувати.
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20.04.2022 07:39 Ответить
да задолбали вы с этими дорогами, да строили, надо было жить в говне как кацапы ?
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20.04.2022 08:00 Ответить
А треба було армію фінансувати, а не дороги. Мені видніше, бо я тут, навідміну від тебе.
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20.04.2022 08:23 Ответить
Ну, и результат? Зебилоид, да ты еще тупее гундосика
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20.04.2022 08:34 Ответить
Як би асфальт не вкладався і війни не сталося-то ті самі люди критикували би владу за відсутність доріг.
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20.04.2022 08:41 Ответить
а куда они делись после зимы? в некоторых местах смыло с последним снегом. или ты только на трамвае?
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20.04.2022 10:25 Ответить
Это вы , суки продажные ******* всех своими дорогами. У тебя, падаль зеленая, и тырили из кармана эти деньги, а ты как тупая руцкая свинья визжал от счастья. Ни людей толком не спасали при короновирусе, ни армии не помогали- наоборот, оббирали ее всеми возможными и невозможными способами, сколько людей, суки , угробили из за своей жадности, воровства и продажности!!

Но нет, зеленожопые утырки, свидетели из секты "вЯличайшего наполеония боневтика", хуже зомбированной русни, целовали продажный зад грипноца. Вы бы, суки, молчали, или расскажите про "достижения" вашей зеленой фсбшной мрази тем, кто сейчас в Херсоне, Харькове, Мариуполе, кто был в Буче и Ирпене, и кто умер от того, что лечение короновируса стоило лютые деньги, а у людей денег не было! Хотя киздели со всех экранов, что лечение бесплатно.

Зеленый зомбиленд по тупости, продажности и упоротости уже перерос кремлевский зомбиленд.
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20.04.2022 12:05 Ответить
Справа не у дорогах. А в стратегічній помилці влади.
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20.04.2022 16:04 Ответить
...Я не понимаю почему Россия против передачи оружия Украине. Ведь по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя.))
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20.04.2022 07:20 Ответить
Умом расею нипанять.
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20.04.2022 07:23 Ответить
У параши сразу найдется ответ - они же асвабадители! Они беспокоятся за наш угнетенный бандеровцами народ!
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20.04.2022 08:37 Ответить
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20.04.2022 09:57 Ответить
Ми навчились так швидко асфальтувати, що вони не будуть встигати руйнувати...
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20.04.2022 07:25 Ответить
За Броди і за Львів..
****...москалів.
...
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 07:32 Ответить
Може хватить вже в цей час через дороги розпалювати срач?!
Аби,аби! в роті виросли гриби то я і в ліс би не ходив!!😡
Про Зелю і його подружку Люську будемо після війни говорити.Часу буде вдосталь і про асфальт згадати!
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20.04.2022 07:43 Ответить
У одних методички про восемь лет, у других про асфальт
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20.04.2022 08:11 Ответить
Так я 54 дні мовчав про дороги. Це Люся сам вчора почав про них згадувати. Що по них тепер добре військову техніку перекидати (хоча у нас в Києво-Святошинському половини цих доріг вже немає, важкою технікою розбиті).
То може це Люся хай пельку закриє???
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20.04.2022 08:44 Ответить
Так а я про що?
Мене більше всього дістає слово - "АБИ".!
Треба більше дивитися що є сьогодні.що триндить таж сама Люська,про кротів які залишились при владі.
("Бо АБИ мамка пУтлера народила "дєвочку" то і МОЖЕ не було б і ніякої війни?")
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20.04.2022 09:57 Ответить
А до 24 лютого не говорили про це? В Верховній Раді, в пресі, в соцмережах кричали про гроші для армії всі 2,5 роки. І що? Ржали і робили своє. Обсирали всіх, хто говорив, що велика війна обов'язково буде. А тепер не на часі? І що саме погано, що висновків не зроблено ніяких. Всі високопоставлені агенти ФСБ на місці при посадах і далі працюють на " благо родіни".
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20.04.2022 08:22 Ответить
Ну,зробив ти висновок і що далі?
Про асвальт далі триндіти,чииии може про те як руZZню срану вигнати з України?
Про Люську який (п)звиздить наче що зі сцени,про "крутий розворот" у Зелі,після неждано приїхавшого Бориса,який Джонсон.
Про канали які виключили з ефіру,Експресом,5 канал та Перший?
Є,дуже багато проблем і тем на часі,а не те що-"АБИ".
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20.04.2022 08:48 Ответить
Так ти сам потроюєш цей триндьож, та ще й в якомусь примітивному стилі, і ні про що інше не пишеш. Всі ознаки тупого зелебота.
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20.04.2022 11:32 Ответить
Навіщо тут брехати, що гроші не давали? Як раз за 2,5 роки найбільший ріст видатків на оборону.
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20.04.2022 08:50 Ответить
Дело не в податках, а как они использовались. Как готовились к войне? Построение укрепрайонов (что произошло в Буче,Ирпене,Гостомеле), , система ПРО, закупка тяжёлых вооружений, выполнение оборонзаказа Укроборонпромом (Рахманин рассказал на ТВ, что в перечне были 20 машин для обрезки веток деревьев и машины для сбора веток!!!)
Но "не поднимайте панику, езжайте на шашлыки). Теперь тысячи украинцев заплатили жизнями за головотяпство. И после войны они будут "неприкасаемыми"
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20.04.2022 09:42 Ответить
"Головотяпство" - таке усі роки незалежності - красти, красти і знову красти.
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20.04.2022 10:11 Ответить
Я вам скажу як було. Гроші ніби виділили, але не дали використати за призначенням, перевели на дороги.Те саме провернули з антиковідним фондом.
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20.04.2022 12:57 Ответить
Навіщо писати дурниці, Кварталівці це підори які будуть висіти на київських каштанах. Всі прихильники зеленої блювоти отримають п**и по всій Україні.
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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20.04.2022 09:54 Ответить
Яка правда, хворенький? До чого тут індекс споживчих цін? Все одно видатки більше, чим у попередників, особливо у 2020 році.
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20.04.2022 10:09 Ответить
что бы тебе было понятно. по факту бюджет на армию 2020 готовился еще адекватными людьми, в 2019, до парижской встречи влюбленных в декабре. в бюджет 2021 включили другие силовые структуры, поэтому он выглядит как нормальный, хотя на саму армию и вооружение сократили на 30%. зачем фантазировать, 2 танковых завода Харькова в 2019 работали без выходных в 2 смены, в 2021 один раз в неделю. про ракетную программу не стОит вспоминать.
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20.04.2022 10:33 Ответить
зелена мерзота в бюджеті на 2020 р., порівняно з бюджетом на 2019 р. збільшили видатки на РНБО в 157 разів !!!!! І все це заховали під статтею "на оборону"... Ось цифри на РНБО в 2020 р. - 28,16 млрд грн (для порівняння в 2019 р. - 177,7 млн ​​грн, +15 749,1%) А на оборонку та армію навпаки було скорочення, Схожа ситуація була і на 2021 р. Доречі, РНБО до збройних сил не має жодного стосунку, воно підпорядковіється безпосередньо преЗЕденту, тому збільшення в 157 разів видатків на РНБО, котре є просто зібранням чиновників і не більше того, говорить про шалену корупцію, зосереджену в руках преЗЕдента та його ОПи, з котрою ще прийдеться розбиратись наступному керівництву держави.
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20.04.2022 11:41 Ответить
Капец!!!! опять утырки зеленые путают красное с горячим. Податки может и да, так тратили их куда, если финансирование армии было на 30%? Ради своего конченного "боха" гринпоца вы, суки, готовы брехать и оправдывать все его преступления.

О чем с вами говорит, если у тролей ни совести, ни ума нет. Баланду вам, подоляковские, хоть съедобную дают за вашу оголтелую брехню?
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20.04.2022 12:18 Ответить
Ну знаєте.. Про дороги можна було би не говорити, якби в нас війна в 2014 не почалась.
Всесвітня дурість, тупість і маразм дозволили українцям заплющити на неї очі.
Це була наша стратегічна помилка. Ви впевнені що ці кварталівці і зараз такого ж не начудять ?Вже були спроби.
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20.04.2022 08:40 Ответить
От як раз "ці кварталівці" більше грошей на оборону виділяли, чим попередники. Інша річ, що все одне мало виділяли.
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20.04.2022 08:55 Ответить
Не пишіть дурниць. Вони виділяли гроші на поліцію, дбр, тощо.
А армія отримувала недостатньо.
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20.04.2022 09:11 Ответить
Читати вмиєте? Видатки на ЗСУ. Таблиця у верху.
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20.04.2022 09:39 Ответить
Пошел на хер, утырок подоляцкий. Тебе уже с твоими графиками 10 раз ответили. В вечный бан, продажная ****.
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20.04.2022 12:19 Ответить
Я вмію і рахувати.
Не брешіть. Ще раз повторюю.
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20.04.2022 12:56 Ответить
Навіщо писати дурниці, Кварталівці це підори які будуть висіти на київських каштанах. Всі прихильники зеленої блювоти отримають п**и по всій Україні.
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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20.04.2022 09:46 Ответить
Про дороги,зробили вже,зробили.Мало мовчали тоді,так.Але сьогодні треба згадувати не те що було б,а робити висновки і не дати допустити тих помилок які були в 2019році.
А про візит зелі до Оману я писав ще тоді,ТІЛЬКИ мало хто звернув на ту поїздку уваги.Головне було "велике будівництвом".
Бл..ь ось і я повернувся до АБИ....
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20.04.2022 10:09 Ответить
дак а може ці самі зрадники досі сидять і здають нас ворогу?
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20.04.2022 09:41 Ответить
А после войны они будут "неприкасаемыми героями". Запомните это
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20.04.2022 09:45 Ответить
не будут
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20.04.2022 11:40 Ответить
Да Пидоросия атакует до всего до чего дотянется. Тут нужно давать только по зубам.
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20.04.2022 08:04 Ответить
Чи швидше рашка вбье військового з НОТО ти швидше прийде ******* росіянским свинособакам.
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20.04.2022 08:22 Ответить
За день до обстрілу київської телевежі,про це казав в своєму ефірі злочинець гіркін та обурювався,що іі не розбомбили.Два дні тому,воно знову верещало,що немає ракетних обстрілів мостів та тонелів на західній Україні,по яким можуть йти поставки.Припускаю,що сьогодні - завтра будуть ці обстріли.Доречі!Коли закриють свої пелькі наші посадовці,які розповідають в яку країну озброєння прилітає?
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20.04.2022 08:47 Ответить
Може хочуть щоб ту країну обстріляли і вона також була втягнута у війну і НАТО усе за собою підтягнула? Такі мотиви тільки бачу.
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20.04.2022 08:53 Ответить
Сколько можно терпеть этого ******** ? Не пора ли его просто закуярить совместно..
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20.04.2022 09:11 Ответить
Не сумнівюсь, що росія вдарить по цих шляхах. А що зробить НАТО? Теж не сумніваюсь. Стурбується і може припинити поставки. Переключиться на підвезені памперсів Столтенбергу та іншим прихильникам західних цінносттей.
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20.04.2022 09:11 Ответить
Что значит "удар по колонне или железной дороге" - ничего себе ....
Это нападение на НАТО - така, агрессия, терроризм.
Ответка туда, откуда прилетело, что бы это ни было - абсолютно законна.
Где базируются пусковые установки - туда и удар - ибо нех.
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20.04.2022 09:20 Ответить
Если бы у кацапов были такие возможности, они бы давно этим воспользовались. Но крылатые ракеты, которыми они обстреливают западную Украину годятся только для стационарных целей, не особо прочных. Вокзал или склад они могут разрушить, а вот для железнодорожного моста точности уже не хватит, тут нужна авиация, которую полным ходом будет валить украинское ПВО. Для охоты за подвижными целями кацапские крылатые ракеты не годятся совсем.
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20.04.2022 09:41 Ответить
Думаю, на жаль, пакетом крилаток вони можуть міст пошкодити (як мінім.)
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20.04.2022 09:48 Ответить
Который потом отремонтируют за пару дней. А крылатые ракеты стоят дорого и имеют свойство заканчиваться.
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20.04.2022 11:03 Ответить
в москалів ракети вже закінчуються, тому ніхто їх не буде тратити на якісь там мости...
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20.04.2022 11:40 Ответить
Наговорив якогось вінегрету!
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20.04.2022 10:30 Ответить
Чем чаще на каждом углу рассказывать что и сколько получили - тем больше шансов что уйло будет стараться помешать. А нельзя молча привезти оружие и не кричать во все горло об этом?
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20.04.2022 10:55 Ответить
Зруйнувати такі невеликі цілі як мости, дороги, рейси, колони у глибокому тилу було нереально навіть ************** кацапськими ракетами. Для цього потрібна авіація на відстані максимум 20 км від цілі
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20.04.2022 11:02 Ответить
нужно создавать в тылу ложные цели с видимостью какой-то деятельности на них.
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20.04.2022 12:58 Ответить
А вы думаете их не создают) кажуть є таке
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20.04.2022 13:52 Ответить
Всё слушается и просматривается со спутников,поговаривают что даже в офисе президента кроты.
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20.04.2022 13:59 Ответить
"Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої". - Це такий укол зе-команді за те - що прос*али наступ русні з Криму?
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20.04.2022 15:12 Ответить
Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої. Джерело:

Готувались, але це не завадило злити Херсон і частину області оркам.
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20.04.2022 15:13 Ответить
Угрозы - оружие тех, кто сам под угрозой. Джованни Боккаччо
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20.04.2022 15:59 Ответить
 
 