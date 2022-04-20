Пентагон: Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ
Соединенные Штаты считают, что Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Пентагона.
По его словам, до сих пор россияне не часто наносили удары по таким целям, как колонны или железнодорожные перевозки, однако могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, которыми в страну доставляют оружие и боеприпасы.
Но, отмечает чиновник, этими атаками россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.
США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже направленное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.
Частью этого успеха стала адаптация войск к децентрализованному командованию и управлению, что позволило младшим командирам принимать важные решения на поле боя без предварительного разрешения у высшего руководства.
Также представитель Минобороны США обратил внимание, что у Украины "были годы, чтобы подготовиться к наступлению России", именно на юго-востоке Украины, поскольку в этом регионе происходили регулярные бои.
По его словам, Украина подготовила окопы, противотанковые засады и многое другое накануне неизбежной битвы, однако у россиян до сих пор преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.
Россия сосредоточила свой удар по Донбассу, чтобы затем перейти к "массовому наступлению".
Пожалуйста, подождите...
Но нет, зеленожопые утырки, свидетели из секты "вЯличайшего наполеония боневтика", хуже зомбированной русни, целовали продажный зад грипноца. Вы бы, суки, молчали, или расскажите про "достижения" вашей зеленой фсбшной мрази тем, кто сейчас в Херсоне, Харькове, Мариуполе, кто был в Буче и Ирпене, и кто умер от того, что лечение короновируса стоило лютые деньги, а у людей денег не было! Хотя киздели со всех экранов, что лечение бесплатно.
Зеленый зомбиленд по тупости, продажности и упоротости уже перерос кремлевский зомбиленд.
****...москалів.
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Слава нації
Смерть москалям
Аби,аби! в роті виросли гриби то я і в ліс би не ходив!!😡
Про Зелю і його подружку Люську будемо після війни говорити.Часу буде вдосталь і про асфальт згадати!
То може це Люся хай пельку закриє???
Мене більше всього дістає слово - "АБИ".!
Треба більше дивитися що є сьогодні.що триндить таж сама Люська,про кротів які залишились при владі.
("Бо АБИ мамка пУтлера народила "дєвочку" то і МОЖЕ не було б і ніякої війни?")
Про асвальт далі триндіти,чииии може про те як руZZню срану вигнати з України?
Про Люську який (п)звиздить наче що зі сцени,про "крутий розворот" у Зелі,після неждано приїхавшого Бориса,який Джонсон.
Про канали які виключили з ефіру,Експресом,5 канал та Перший?
Є,дуже багато проблем і тем на часі,а не те що-"АБИ".
Но "не поднимайте панику, езжайте на шашлыки). Теперь тысячи украинцев заплатили жизнями за головотяпство. И после войны они будут "неприкасаемыми"
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
О чем с вами говорит, если у тролей ни совести, ни ума нет. Баланду вам, подоляковские, хоть съедобную дают за вашу оголтелую брехню?
Всесвітня дурість, тупість і маразм дозволили українцям заплющити на неї очі.
Це була наша стратегічна помилка. Ви впевнені що ці кварталівці і зараз такого ж не начудять ?Вже були спроби.
А армія отримувала недостатньо.
Не брешіть. Ще раз повторюю.
Правда про бюджет https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html
крім цього треба врахувати інфляцію офіційна 10%
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
А справжня ось тут
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
А про візит зелі до Оману я писав ще тоді,ТІЛЬКИ мало хто звернув на ту поїздку уваги.Головне було "велике будівництвом".
Бл..ь ось і я повернувся до АБИ....
Это нападение на НАТО - така, агрессия, терроризм.
Ответка туда, откуда прилетело, что бы это ни было - абсолютно законна.
Где базируются пусковые установки - туда и удар - ибо нех.
Готувались, але це не завадило злити Херсон і частину області оркам.