Оперативная информация по состоянию на 6:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 20 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались пятьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается, что сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы в указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

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На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлены почти 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.

В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополье и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

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"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система."

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета", - подытожили в Генштабе.