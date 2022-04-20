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Оперативная информация по состоянию на 6:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 20 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались пятьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается, что сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь.

Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы в указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

Читайте: Общие потери РФ с начала войны - около 20,8 тыс. человек, 169 самолетов, 150 вертолетов, 802 танка и 2 063 бронированные машины

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлены почти 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.

В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополье и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы на Харьковщину, - Генштаб ВСУ

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система."

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета", - подытожили в Генштабе.
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Топ комментарии
+11
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20.04.2022 07:51
+9
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20.04.2022 07:52
+8
Тримайтеся, наші дорогі Воїни !

Вам дуже важко, але нам нема більше на кого покластися.

Обов'язково повертайтеся живими !
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20.04.2022 07:25
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Я зумисне наводжу посилання на ОРИГІНАЛ повідомлення

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298791202433965

Промовчу про чисельні звернення дописувачів (мої - в тому числі) про написання назв територій окупантів та їхніх поплічників з маленької літери.

Мало того, що адміністрація ресурсу плює на ці звернення, вона дозволяє собі ВИПРАВЛЯТИ ДОКУМЕНТ ГШ !

В оригіналі написано так:

Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.

з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.

На сторінці ВМС - так само.
Постає питання (вкотре) до даного ресурсу.
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20.04.2022 07:23 Ответить
Вопросы есть, меня например как только начинаю писать правду про пороха сразу накидуются боты с митодичками, а потом админ блокирует
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20.04.2022 07:39 Ответить
оооо, а ти брешеш - защоразу. Ти в моєму кондуїті такий жирний-жирний подляковий бот...
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20.04.2022 07:47 Ответить
Сироха микалаевич пишет: "мИтодичками" Это неграмотный бот прихошина.

Якщо в дописе з'являється повідомлення про благодійність Гетьмана України -Порошенко, то - УВАГА - обов'язково з'явиться троль фсб і вживаючи православні мати залишить в коментарях своє лайно.

Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др.

Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.

Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок.
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20.04.2022 09:01 Ответить
Аналогично - повідомлення скажемо так нелесни для шанувальників сивочолого криголама висять хвилин 5 максімум. Проте відверта брехня стосовно діючей влади спокійно залишаеться. Такім чіном у чітачів/дописувачів складаеться враження що в комментах всі узьколоби)))
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20.04.2022 12:04 Ответить
я, наприклад, в FВ зайти не можу (не зареєстрований), тому користуюсь телеграмом https://t.me/operativnoZSU/20079 Оперативний ЗСУ - в якому так само, як ви написали, Ведано.
Тільки я Вас не підтримаю. Хоча би з тої причини, що не довіряю тим, кого хоч одного разу спіймав на брехні.https://t.me/operativnoZSU/20079
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20.04.2022 07:39 Ответить
Приклад брехні ???

Жодного бажання спілкуватися з ковідофашистом, правда, не маю зовсім, але раз випхалися мене звинувачувати, то чекаю пруф.

І я вас ніколи не підтримаю теж, бо зневажаю тих, хто ділив і таврував українців через експериментальний укольчик.
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20.04.2022 07:49 Ответить
та ти виявляється, взагалі скотина ! Щоб тебе суку розірвало
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20.04.2022 07:53 Ответить
фашик, йди в спам
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20.04.2022 08:28 Ответить
та навіть скотину добрий господар вакцинує; а ти лябра фуфлижна, відмовляєш в медичному захисті людей
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20.04.2022 07:56 Ответить
після таких масованих "експериментів", особливо в жовтні 2021, одразу значно скакнула смертність в Україні, і це чітко зафіксував Держстат. Знаю людей, котрі після цього одразу померли, а в деяких почалися серйозні проблеми зі здоров`ям, яких до того не було. І за це ніхто не понес відповідальності. Але - понесе. Ми всі все пам`ятаємо. А ти, фашику - йдеш в нах.
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20.04.2022 08:33 Ответить
що люди для вас, фашиків, "худоба" - то вже зрозуміло
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20.04.2022 09:35 Ответить
Прорвало вакцинофашиста. Он як заговорив.
Аж про пруфчик забув.
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20.04.2022 07:59 Ответить
Тримайтеся, наші дорогі Воїни !

Вам дуже важко, але нам нема більше на кого покластися.

Обов'язково повертайтеся живими !
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20.04.2022 07:25 Ответить
бульбашія нукери *****.
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20.04.2022 07:35 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 07:38 Ответить
"Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєверодонецьку..." - а в Рубіжному йдуть вуличні бої...
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20.04.2022 07:51 Ответить
Давно уже
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20.04.2022 09:10 Ответить
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20.04.2022 07:51 Ответить
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20.04.2022 07:52 Ответить
Хто, хто... Хіба не ясно? Найвеличніший гівнокомандувач.
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20.04.2022 08:05 Ответить
І хто ж цей єРмак?
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20.04.2022 09:09 Ответить
В одному з районів області 18 квітня російські військові влаштували бунт, бо їм не виплачували гроші. Зрештою «кадирівці» вбили трьох організаторів бунту, які готові були здати зброю та покинути Україну.
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20.04.2022 08:02 Ответить
Надо нашим предлагать оркам деньги ,перекупать их ,чтобы переходили на нашу сторону .Уже были прецеденты когда противник переходил с вооружением (танкамии даже вертолётами )на нашу сторону ,а после этого инцидента таких случаев будет ещё больше
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20.04.2022 09:15 Ответить
По інформаціі з ордло,вчора весь день артилерія орків гатила по попасній.Боже!Бережи укрїнських воїнів.
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20.04.2022 08:38 Ответить
 
 