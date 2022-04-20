Оперативная информация по состоянию на 6:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 20 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Начались пятьдесят шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Отмечается, что сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов российской авиацией по объектам на территории Украины с использованием территории, аэродромной сети и воздушного пространства Республики Беларусь.
Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Производят инженерное оборудование позиций и наблюдательных постов.
На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. Охрана участка украинско-российской границы в указанном направлении осуществляется врагом в усиленном режиме. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.
На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.
На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибровное. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.
Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлены почти 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.
В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".
Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополье и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.
На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка.
В дальнейшем российские оккупанты продолжат оказывать огненное влияние на позиции наших войск и ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.
"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система."
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены девять воздушных целей: один самолет, один вертолет, шесть БПЛА разных типов и крылатая ракета", - подытожили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298791202433965
Промовчу про чисельні звернення дописувачів (мої - в тому числі) про написання назв територій окупантів та їхніх поплічників з маленької літери.
Мало того, що адміністрація ресурсу плює на ці звернення, вона дозволяє собі ВИПРАВЛЯТИ ДОКУМЕНТ ГШ !
В оригіналі написано так:
Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України.
з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки білорусь.
На сторінці ВМС - так само.
Постає питання (вкотре) до даного ресурсу.
Якщо в дописе з'являється повідомлення про благодійність Гетьмана України -Порошенко, то - УВАГА - обов'язково з'явиться троль фсб і вживаючи православні мати залишить в коментарях своє лайно.
Луб'янська методичка у розділі «Як писати коментарі» рекомендує тролям з Лахти використовувати на українських сайтах слова та словосполучення такого характеру: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и др.
Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.
Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок.
Тільки я Вас не підтримаю. Хоча би з тої причини, що не довіряю тим, кого хоч одного разу спіймав на брехні.https://t.me/operativnoZSU/20079
Жодного бажання спілкуватися з ковідофашистом, правда, не маю зовсім, але раз випхалися мене звинувачувати, то чекаю пруф.
І я вас ніколи не підтримаю теж, бо зневажаю тих, хто ділив і таврував українців через експериментальний укольчик.
Аж про пруфчик забув.
Вам дуже важко, але нам нема більше на кого покластися.
Обов'язково повертайтеся живими !
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
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https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
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https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw