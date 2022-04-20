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Южная Корея (310) гуманитарная помощь (1241)

Южная Корея послала Украине почти 20 тонн гумпомощи с медицинским оборудованием

корея,южная

Правительство Южной Кореи направило украинцам почти 20 тонн гуманитарной помощи с медицинским оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИДе Южной Кореи.

"Корейское правительство, чтобы оказать помощь украинскому народу и беженцам, переживающим серьезный кризис из-за продолжающегося вторжения России, 19 апреля направило Украине почти 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи", - рассказали в министерстве.

Это часть дополнительной гумпомощи на $30 млн. К ней относятся дефибрилляторы, аппараты ИВЛ общего назначения и аптечки. В марте страна направила Украине гуманитарную помощь на $10 млн.

"Правительство Кореи объявило о предоставлении гуманитарной помощи украинскому народу, в том числе беженцам, на сумму $40 млн", - добавили в МИД.

Так, 28 февраля государство сообщило о передаче помощи на $10 млн, а 7 апреля – на сумму $30 млн.

"Корейское правительство тесно сотрудничает с Посольством Украины в Корее над деталями гуманитарной помощи и определило приоритетность запроса Украины при выборе предметов. Корейское правительство надеется, что помощь поможет облегчить страдания украинского народа и беженцев, и правительство положительно рассмотрит дальнейшую помощь в случае необходимости", - подчеркнули. в министерстве.

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Топ комментарии
+5
Південній Кореї-респект...
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20.04.2022 08:08
+3
- Привіт, мене звуть Александр Грінберг, і я ніколи вам, китайцям, не пробачу нападу на Перл-Харбор.
- Ну, я взагалі-то кореєць. А напали - японці.
- Японці, корейці, китайці... яка різниця?
- В такому разі я вам, євреям, ніколи не пробачу, що ви потопили "Титанік".
- Але ж там був айсберг!
- Айсберг, Голдберг, Грінберг... яка різниця?
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20.04.2022 08:31
+2
А наші такою хернею страждають.
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20.04.2022 09:24
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Південній Кореї-респект...
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20.04.2022 08:08 Ответить
Никогда не путайте на базарах корейцев с вьетнамцами или китайцами. Сильно обижаются
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20.04.2022 08:11 Ответить
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20.04.2022 08:23 Ответить
- Привіт, мене звуть Александр Грінберг, і я ніколи вам, китайцям, не пробачу нападу на Перл-Харбор.
- Ну, я взагалі-то кореєць. А напали - японці.
- Японці, корейці, китайці... яка різниця?
- В такому разі я вам, євреям, ніколи не пробачу, що ви потопили "Титанік".
- Але ж там був айсберг!
- Айсберг, Голдберг, Грінберг... яка різниця?
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20.04.2022 08:31 Ответить
Протягом найближчих 24 годин до України прибудуть ще 7 літаків із зброєю від США, - Reuters.
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20.04.2022 08:11 Ответить
Мабуть підозрюють, що доля північної Кореї вирішується на Україні
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20.04.2022 08:13 Ответить
Дякуємо.
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20.04.2022 08:43 Ответить
А хтось контролює розподіл цієї гумдопомоги. Українські СМІ постійно наголошують , що контролю немає, особливо проблема з броніками і медикаментами!
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20.04.2022 08:51 Ответить
А наші такою хернею страждають.
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20.04.2022 09:24 Ответить
Незабаром Північна Корея почне надсилати гумдопомогу росії.
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20.04.2022 10:14 Ответить
 
 