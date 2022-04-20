Из-за тяжелых потерь оккупанты вывели из Харьковской области в Россию одну БТГр, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты из-за тяжелых потерь вывели в село Солоты Валуйского района Белгородской области батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", - подчеркнули в Генштабе.

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