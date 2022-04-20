Из-за тяжелых потерь оккупанты вывели из Харьковской области в Россию одну БТГр, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты из-за тяжелых потерь вывели в село Солоты Валуйского района Белгородской области батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", - подчеркнули в Генштабе.
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горить палає техніка ворожа......
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4&ab_channel=ANDRUHA_SMILEPRODUCTION
Не дарма сралін, соромився так званої "пабеееды", напевно трохи розумнішим був за *****...
Слава ЗСУ!!!!
@dumajusobi
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12 год
Майже весь наш куток повернувся.
Вийшли всі на вулицю,поговорили,позгадувли.Багато цікавого з'ясувалось.Наприклад що орки в нашій частині села заходили цілеспрямовано лише в ті хати де була зареєстрована мисливська зброя...
він незамінний же такий, непотоплюваний.
Для орків Херсонщина та інші південні області України, які мають вихід до моря значно важливіші за Харківщину, вони надалі хапатимуться своїми клешнями за південні області. Їхня стратегічна задача відрізати нас від моря. Тому надалі очікую активних бойових дій у 4 областях - Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській і дуже сподіваюся на те, що після чарівних піздюлін від ЗСУ орки нарешті залишать Харківщину в принаймні відносному спокої.