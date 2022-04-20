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Из-за тяжелых потерь оккупанты вывели из Харьковской области в Россию одну БТГр, - Генштаб ВСУ

рф

Российские оккупанты из-за тяжелых потерь вывели в село Солоты Валуйского района Белгородской области батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", - подчеркнули в Генштабе.

Читайте: Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+42
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність...
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20.04.2022 08:35
+23
Да, отлеты из Харькова за три дня были частые. Причем звук уже другой Наши пушки мы уже знаем
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20.04.2022 08:42
+21
У бабыещанарожают работы будет непочатыйкрай. Рузьке бабы, становитесь раком перед Ашотами и Ахметами, делайте срочно ***** рузьких Ванек, ато те что были закончились
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20.04.2022 08:39
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність...
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20.04.2022 08:35 Ответить
смерть кацапам
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20.04.2022 08:36 Ответить
друга армія світу на ділі показала себе як гімно собаче......

горить палає техніка ворожа......
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4&ab_channel=ANDRUHA_SMILEPRODUCTION
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20.04.2022 08:37 Ответить
Чому "показало"? Воно і є гімно, що у 2 мирову, що зараз!!!
Не дарма сралін, соромився так званої "пабеееды", напевно трохи розумнішим був за *****...
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20.04.2022 10:25 Ответить
«Противник может сильно атаковать. Главное спокойно оценить обстановку и нанести решительный контр-удар. Пусть он до последнего думает что все идет по его плану. Вплоть до того как будет поздно»
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20.04.2022 08:39 Ответить
майже ,так само говорив і Карл фон Клаузевіц
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20.04.2022 08:43 Ответить
У бабыещанарожают работы будет непочатыйкрай. Рузьке бабы, становитесь раком перед Ашотами и Ахметами, делайте срочно ***** рузьких Ванек, ато те что были закончились
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20.04.2022 08:39 Ответить
😁
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20.04.2022 09:35 Ответить
Надеюсь у тех оставшихся недобитков ещё раз лезть в Украину желание наглухо отбито.
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20.04.2022 08:39 Ответить
а залишилось..ще з більше 90
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20.04.2022 08:40 Ответить
71=72 осталось,єто с учетом что кацы недавно еще 7 бтг завели,это данные пентагона
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20.04.2022 08:44 Ответить
Їх вистачило на 2 дні боїв. І це танковий полк. Як же різко вони контрастують з захисниками Маріуполя.
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20.04.2022 08:40 Ответить
Ваньки больше не хотят воевать и умирал за идеи путина.Вот и вывели.Ваньки имеют свойства заканчиваться ...Но дэбилов,готовых отдать свою жизнь за путина ,ещё много...Но всу всех их отловит и уничтожит.Слава Украине!
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20.04.2022 08:41 Ответить
Да, отлеты из Харькова за три дня были частые. Причем звук уже другой Наши пушки мы уже знаем
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20.04.2022 08:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Sw0zX2gwOhg потому, что получили пзди
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20.04.2022 08:46 Ответить
Ну що ГОПОТА, " добикувалася" в Україні???
Слава ЗСУ!!!!
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20.04.2022 08:49 Ответить
nadumala
@dumajusobi
·
12 год
Майже весь наш куток повернувся.
Вийшли всі на вулицю,поговорили,позгадувли.Багато цікавого з'ясувалось.Наприклад що орки в нашій частині села заходили цілеспрямовано лише в ті хати де була зареєстрована мисливська зброя...
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20.04.2022 09:02 Ответить
Падла продажного вистачає, нічого трохи знищать, трохи виловлять, решта повтікає на родіну.
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20.04.2022 09:26 Ответить
по договорняку кацапам отходил киев харьков марик запорожье херсон николаев и одесса -потому и был подготовлен выход с юга и на север но на севере даже без подготовки сумели отбиться а вот часть юга похоже отдали
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20.04.2022 09:03 Ответить
Кто договаривался?)
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20.04.2022 09:14 Ответить
Игорь Валерьич. он и денюжку уже взял
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20.04.2022 09:27 Ответить
наприклад, Єрмак.
він незамінний же такий, непотоплюваний.
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20.04.2022 09:36 Ответить
Значить скоро Харківщина повторить долю Київщини, Чернігівщини та Сумщини і буде повністю визволена від окупантів!
Для орків Херсонщина та інші південні області України, які мають вихід до моря значно важливіші за Харківщину, вони надалі хапатимуться своїми клешнями за південні області. Їхня стратегічна задача відрізати нас від моря. Тому надалі очікую активних бойових дій у 4 областях - Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській і дуже сподіваюся на те, що після чарівних піздюлін від ЗСУ орки нарешті залишать Харківщину в принаймні відносному спокої.
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20.04.2022 09:45 Ответить
237-й действовал в районе Изюма, в направлении Славянска и Барвенково. Там и получил. Это тот полк, в котором в танки садили курсантов.
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20.04.2022 10:03 Ответить
Может ума хватит чтоб не возвращается???Или мамы новых нарожают Трупных мешков??
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20.04.2022 10:24 Ответить
Так і пишіть. Вийшло 3 російських орка на самокатах з 237 полку і т д...
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20.04.2022 10:34 Ответить
Це той, що з Ізюмського напрямку. Добре роз'їб@шили хлопці.
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20.04.2022 11:52 Ответить
 
 