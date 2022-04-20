Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 205 детей, 373 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 578 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, по состоянию на утро 20 апреля официальное количество погибших детей не изменилось – 205, возросло количество раненых – 373.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора в телеграм-канале.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, в Киеве – 16, Сумской области – 16, Житомирской – 15.

Читайте: С начала вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, 367 - ранены, - Офис Генпрокурора

Стало известно, что 15 марта в с. Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома семьи получили ранения, а двое детей 6 и 8 лет, которые в тот же день военными РФ принудительно были переправлены в Мозырь (Беларусь).

18 апреля в результате обстрела жилого массива в с. Берестовое Бахмутского района Донецкой области ранен 16-летний подросток.

Из-за бомбежек и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью, отметили также в Офисе Генпрокурора.