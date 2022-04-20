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Новости Война
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армия РФ (17988) Мариуполь (5693) эвакуация (1997) Верещук (498) гуманитарный коридор (124)

Украина открывает гуманитарный коридор из Мариуполя. Предварительно договорились об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, - Верещук

маріуполь

Власти Украины открывают гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - отметила Верещук.

По ее словам, сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Потому, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - резюмирует министерша.

Смотрите: "Остались считанные часы": морпехи просят мир вывезти людей из Мариуполя в третье государство. ВИДЕО
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Топ комментарии
+52
Путч. Русский - на ***
🥀Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко буквально волає з проханням: "будь ласка, ніколи, НІКОЛИ не пускайте Ірину Верещук до іноземних ЗМІ коментувати міжнародну політику":

"Це просто кров з вух.... І я не розумію, навіщо? Це якесь шкідництво, суцільне шкідництво, причому не з умислом, а просто так...

Ірина Верещук не робіть цього, не коментуйте те, в чому поняття зеленого не маєте. Бо навіть коли ви додаєте після кожного речення "може я не знаю, може я щось не розумію" - це не змінює того, що ваші виступи викликають шок у іноземних слухачів і шкодять не вам, а Україні в цілому.

Хоча найбільші питання - до тих в ОПУ, хто розписує інтерв'ю таким чином. От щоби що?
UPD: За численними запитаннями, поясню. Йдеться про інтерв'ю для молдавського JournalTV, яке вийшло в праймі і стало для молдавського глядача, а також для офігівшого журналіста, от просто еталоном

-- еталоном маніпуляцій (Санду хоче вивести росіян з Придністров'я, значить хоче, щоб вони напали на Україну. ШТО???!!!)

-- відвертої неправди (влада Молдови не називає війну війною. ШТО???!)

-- згустком хейтспіча - там просто складно щось обрати

-- з'їздом з конкретних запитань (ну не дивно, знань же немає

-- абсолютною відсутністю позитива (дипломатія? не чули!)

Словом, якщо було бажання створити антиукраїнські настрої за кордоном - то просто ідеальний солдат

А якщо немає такого бажання - не пускайте її до іноземців, благаю!!!
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20.04.2022 09:29
+43
Такої дурепи як Верещучка,треба ще довго шукати.Вона пропідорашенська коза,яка у 2018 році їздила у Москву на "сльот" підорашенських пропагандонів.
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20.04.2022 09:33
+34
Верещучка необтяжана інтелектом жінка)),тому і така поведінка.
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20.04.2022 09:32
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Путч. Русский - на ***
🥀Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко буквально волає з проханням: "будь ласка, ніколи, НІКОЛИ не пускайте Ірину Верещук до іноземних ЗМІ коментувати міжнародну політику":

"Це просто кров з вух.... І я не розумію, навіщо? Це якесь шкідництво, суцільне шкідництво, причому не з умислом, а просто так...

Ірина Верещук не робіть цього, не коментуйте те, в чому поняття зеленого не маєте. Бо навіть коли ви додаєте після кожного речення "може я не знаю, може я щось не розумію" - це не змінює того, що ваші виступи викликають шок у іноземних слухачів і шкодять не вам, а Україні в цілому.

Хоча найбільші питання - до тих в ОПУ, хто розписує інтерв'ю таким чином. От щоби що?
UPD: За численними запитаннями, поясню. Йдеться про інтерв'ю для молдавського JournalTV, яке вийшло в праймі і стало для молдавського глядача, а також для офігівшого журналіста, от просто еталоном

-- еталоном маніпуляцій (Санду хоче вивести росіян з Придністров'я, значить хоче, щоб вони напали на Україну. ШТО???!!!)

-- відвертої неправди (влада Молдови не називає війну війною. ШТО???!)

-- згустком хейтспіча - там просто складно щось обрати

-- з'їздом з конкретних запитань (ну не дивно, знань же немає

-- абсолютною відсутністю позитива (дипломатія? не чули!)

Словом, якщо було бажання створити антиукраїнські настрої за кордоном - то просто ідеальний солдат

А якщо немає такого бажання - не пускайте її до іноземців, благаю!!!
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20.04.2022 09:29 Ответить
Верещучка необтяжана інтелектом жінка)),тому і така поведінка.
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20.04.2022 09:32 Ответить
Має небтяжену соціальну відповідальність, Ви мали на увазі
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20.04.2022 09:43 Ответить
Зате її чоловік в часи Майдану керував штурмом і підпалом Будинку Профспілок, разом з пораненими спалив його
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20.04.2022 12:10 Ответить
Такої дурепи як Верещучка,треба ще довго шукати.Вона пропідорашенська коза,яка у 2018 році їздила у Москву на "сльот" підорашенських пропагандонів.
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20.04.2022 09:33 Ответить
Су.. сексотні .Тут про коридор з Маріка, а не ваші висери.
Дай Бог щоб все пройшло
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20.04.2022 09:37 Ответить
Застав дурня Богу молитись то він і лоба розіб*є-як би ж то тільки собі.Візьми асфальт Зеленського і прикрий ним цей коридор з усіх боків.
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20.04.2022 09:47 Ответить
не воняй, гнида...
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20.04.2022 10:18 Ответить
Щукати недовго - Безумна ще поруч з нею.
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20.04.2022 09:53 Ответить
И не одна!
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20.04.2022 10:40 Ответить
Ти хоча б читав що накарябав? Це не він, а вона.
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20.04.2022 10:11 Ответить
Вельмишановна пані - їдьте, співайте на московії.
Заблукала?
Потрібно детально шлях вказати, чи достатньо напрямку?
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20.04.2022 10:44 Ответить
Кацапе, чи "какая разніца", для того щоб відповісти пані Ксенії вивчи мову, відповідь мала б бути на тій мові, з поваги, на якій пані написала. Але тобі з таким вихованням, краще із свинями розмовляти і у хліві, щоб не чули люди.
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20.04.2022 10:28 Ответить
Пані Ксюша розповідає правду і застережує, що деякі особи, які займають державні посади наносять непоправної шкоди державі і українцям і просить, щоб інтерв'ю іноземним журналістам давали компетентні особи. Одним словом застережує, щоб припинити ганьбу. Краще запитайте, хто під час війни розмінував кримський перешейок та заморозив виробництво ракет, якими ми могли збивати літаки і ракети, а також знищувати кораблі. Хто не виконував роками оборонне замовлення. Я Вашу тривогу по цьому поводу раніше не спостерігав.
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20.04.2022 10:51 Ответить
А ВАМ ЦЕ ні про що не говорить ?

А ОСЬ І ВІДПОВІДЬ ХТО РОЗМІНУВАВ ДОРОГУ ДЛЯ ОРКІВ
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278162539_4867068363340176_5976960372808830855_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=z-sDIBfIiH4AX-kDqNW&tn=MtjA_NZecevng2M1&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9ygKDJkwMjewI6UhTpUQOfqj71bSR_2aUY_VW3yPv7Rw&oe=626234BB
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20.04.2022 10:44 Ответить
Точно, виходить правда... Я ще декілька тижнів тому читав інформацію що розмінування дороги з Криму проводилося під наглядом відомства Верещучки. Вибрали бл** виродків.
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20.04.2022 10:57 Ответить
Так а чему вы удивляетесь? Ее муж в составе ударной группы во время Майдана уничтожал раненых в Доме профсоюзов на Хрещатике!
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20.04.2022 11:52 Ответить
та ну? перший раз чую. мда, хтось підбирав команду зелених дуже прискіпливо
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20.04.2022 11:57 Ответить
Я про це чув і не раз...
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20.04.2022 12:33 Ответить
Він керував штурмом. Тоді був головою Львівської Альфи (сбу). Тепер його вже підвищили. Риги яника під зеленою ковдрою правильно призначають кадри
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20.04.2022 12:12 Ответить
Ой як цікаво?І саме Зе винен?Ой,шановні реєстровий васьок. вовка падлович,і поліграф,а скільки часу пройшло від Майдану і до розмінуваня? Точно,3 роки,чи ні, Майдан був вчора? Шляхом дуже складних обчислень,зроблених для обсирающих владу України в війну,докладаю - від закінчення Майдану в 2014 і до злочинної влади Зе і Верещук з її чоловіком -було якихось 5 років.Невже чоловіка Верещук за його роботу в будинку профспілок не покарали?Ви про що патякаєте, убогі? Хочете сюди знову Порошенка за вуха притягнути,мудозвони?
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20.04.2022 12:48 Ответить
Назви хоча б когось,кого посадили при Порошенку окрім добробатівців.20 000 кримінальних справ проти добробатівців і 5 000 посаджених на нари.Звісно,там могли бути і злочинці,але ж судили їх луГандонівські судді та прокурви.От тільки Гєпу,Допу,Єфремова ......ніхто не зумів посадити,не кажучи вже про дружбана Порошенка Бойка,який підголосовував зі своїми зажоперами путінськими,коли "солідарності" не вистачало голосів.
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20.04.2022 14:30 Ответить
Виходить що дедлайн був якраз на ті числа на які спершу розраховував куйло, по данним розвідок ?
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20.04.2022 10:59 Ответить
Лигорь іБлик, тобі
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20.04.2022 10:49 Ответить
‼️‼️‼️

А ТО що ВЕРЕЩУК тянули УПОРНО во власть ( то в мэры , то в министры обороны, то в вице премьеры ) и ВСЕ ТАКИ ПРОТЯНУЛИ В МИНИСТРЫ ПО ОККУПИРОВАННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ И ОНА РАЗМИНИРОВАЛА ДОРОГУ ИЗ КРЫМА - це Вам ні про ЩО ???
она не блещет ни умом , ни эрудицией , говорит на базарном слэнге
И ЗА какие такие таланты тянули Верещук в руководство страны ?

ЭТО ВСЕ РАБОТА ФСБ . Может вы тоже на фсб работаете , бо это нападение на Ксению наводит на такие мысли
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20.04.2022 10:50 Ответить
Звичайно протекція ФСБ, бо її чоловік працював в СБУ і розстрілював майданівців. Він покараний?
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20.04.2022 10:57 Ответить
"для меня это два нормальных человека" - "какаяразница", ага вовчка тебе "нормальный человек" - это прямо диагноз!
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20.04.2022 11:54 Ответить
Який жах! Критика найвеличнішого! Терміново викликайте безліч бобиків!!!
Боже, які ж ви кончені, зеботи. Критика, щоб ви знали - це те, що втримує людей влади від того, щоб перетворюватися на *****... а по факту, вашого боневтіка можна хватили тільки за те, що не втік. І все!! Більше нічого гарного він за три роки НЕ ЗРОБИВ, КРАПКА. Ото вам і вся суцільна новітня історія...
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20.04.2022 12:07 Ответить
Кацап, ти дійсно таке дурне, чи прикидаєшся бо робота така?
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20.04.2022 12:37 Ответить
Дай Бог щоб все вийшло, бо коли верещучка готує коридори чи гуманітарні місії якось дуже тривожно стає за людей, яких вони евакуюють і забезпечують.
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20.04.2022 09:33 Ответить
Я так розумію що про Медведчука більше згадувати не будуть
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20.04.2022 09:35 Ответить
І знову Дике поле ,як сторіччя буде безлюдне.А ті'' люди'' ,які виїхали у паРашу,звідти мають не повернулись ніколи, тому що завдяки тим манкуртам ,хАхлАм кацапня прийшла в Україну вбивати,гвалтувати українців.
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20.04.2022 09:35 Ответить
Спасибо херсонских предателям забыли дописать
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20.04.2022 09:39 Ответить
І тій владі що пригріла зрадників- за три роки вони підняли голову і перестали когось боятись
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20.04.2022 12:15 Ответить
Хоч би вийшло. Хоч би вийшло.
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20.04.2022 09:39 Ответить
Бог на поміч! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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20.04.2022 09:43 Ответить
Не спокійно, поки не пройде все.
Ті виродки здатні на будь-що.

Хай все буде добре.
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20.04.2022 09:43 Ответить
"Якщо світові лідери не домовляться про гумкоридор з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках", - Подоляк (с).
"Якщо ви не надасте нам озброєння - загиблі будуть на вашій совісті" (с) - постійно повторює Заходу Зеленський"

А ви не хочете самі себе запитати - шановні, а що ви зробили, щоб захистити Маріуполь? Що ви, саме ви робили три роки після виборів? Чому ви, саме ви, перекладаєте зараз відповідальність за Маріуполь на кого завгодно, тільки не на себе?
Скажіть мені, будь ласка! Чи знову у вас не на часі! Чи знову треба мовчати і слухати як ви солодко ржете про Чорнобаївку?
Ви брешете, що "готувалися" до війни, і паніку не хотіли створювати, і що? Маріуполь та всі окуповані міста - теж мали не панікувати?
Чорти б вас забрали, вже надто багато запитань до політиків та до підготовки України до війни.
Я не буду згадувати ці ниці слова про Іловайськ на стадіоні. Маю надію, зараз президент зрозумів що він ніс, і свою помилку. А може й не зрозумів, судячи по тому, що ніякої критики влади не допускається, а в національному марафоні солодкоголосі "хароші рускі".
Зараз тут набіжать з криками про порохоботство та "не розкачуйте човен". Ви думаєте ми в 14 році в тому самому Маріуполі не крили Пороха на чому світ стояв? Але місто було втримано. Бо бодай яка підготовка велася. Місто готувалося! спеціально! до оборони. І це спрацювало.

Можете крити мене матами в коментарях, звинувачувати у чому завгодно. Але: "Дорога" влада - припиніть нести цю херню, що захід у вас винен в крові наших дітей. (с)

https://t.me/BerezaJuice/13658 Євген Степаненко, боєць полку "Азов"
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20.04.2022 09:50 Ответить
"А ви не хочете самі себе запитати - шановні, ..."

до гнид не звертаються "шановні"!
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20.04.2022 10:20 Ответить
Це так,аби щось перднуть?
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20.04.2022 10:28 Ответить
не суди по собі...
А якщо тупе - то сиди і сопи в дві дірочки...
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20.04.2022 12:40 Ответить
бійці Азову досі ще більше довіряють цій владі, ніж проукраїнській продержавній опозиції.
Тому то так.
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20.04.2022 11:42 Ответить
з Маріуполя пишеш?..
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20.04.2022 12:39 Ответить
Для деяких тут цікавіше писати про асвальт та різні АБИ.
Євгена Степаненко, повністю тебе підтримую!
Тримайтеся хлопці!
А різнобоким Луськам,Верещучкам і іже з ними приготуватися,бо прийдеться так відбріхуватися що ніякий 95 квартал не поможе.😡
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20.04.2022 10:27 Ответить
Еой, Вони ( у до кормушки) вже гроши ділять на відбудову міст - ручьонки до мільярдів тягнуться і про це теж потрібно зараз говорить
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20.04.2022 10:56 Ответить
"...бо прийдеться так відбріхуватися що ніякий 95 квартал не поможе"

дуже сумніваюсь що зрадникам і колаборантам доведеться за щось відповідати - бо мудрий нарід не дозволить їх чіпати...
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20.04.2022 12:42 Ответить
На скільки це правда що розмінували дорогу з Криму? Якшо це так, тоді кров цивільних і військових на руках зрадників, четвертувати це мало сказати
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20.04.2022 11:09 Ответить
Наскільки правда? Пошукайте відео з перешийків в перші години вторгнення- їдуть як німці по Парижу на повній швидкості
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20.04.2022 12:18 Ответить
Слава Господу. Є надія, що жінки і діти будуть врятовані!
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20.04.2022 09:51 Ответить
А пораненим там бійцям? вмирати?
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20.04.2022 09:55 Ответить
Московити швидше розстріляють їх при виході. Вже бачили їхні коридори в 14 році.
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20.04.2022 09:58 Ответить
До Азовстали больше 4-х километров, как они туда доберутся через пол города? Я так понял вывозить будут в Ростов, в плен?
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20.04.2022 10:13 Ответить
Господи допоможи тим людям! Не допусти їхньої смерті! Нехай вони живуть!
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20.04.2022 10:25 Ответить
А пиз-еть об этом этой дуре обязательно? Она мне чем то кобана Геращенко напоминает....
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20.04.2022 10:36 Ответить
...Україна відкриває гуманітарний коридор.
Это что за бред??????? Как Украина может открыть коридор через захваченую территорию? Если Украина, то почему раньше не открыла? ********* разрешила коридор - вот так правильно. А раз ********* - значит обязательно обманут. Обязательно! В очередной раз решили проверить??? Выводить нужно только в сопровождении иностранных организаций типа красного креста, может ООН, может других...
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20.04.2022 10:44 Ответить
Ну "добре", евакуацію перед війною (про яку, як стверджують зебіли, вони знали) не проводили, щоб нє зліть путєна. Але навіщо поставили керувати евакуацією цю кончену крємлядь з інтелектом мороженої тушки курки?
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20.04.2022 11:12 Ответить
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20.04.2022 11:22 Ответить
не верю в это чудо!!!
во-первых... кто-то должен гарантировать безопасность коридора...кто? одной верещук мало!
во-вторых...нет веры даже если от имени русни кто-то что-то подтвердит...кто? кто-то подтвердил??
в-третьих...нет никакой информации от международных организаций, которые не один день бьются над этим вопросом... вообще нет никакой информации...а об этом надо кричать на весь мир, чтобы весь мир помогал хотя бы информационно .... ну и контролировал исполнение...
боюсь... боюсь что это какая-то провокация !!! смертельная... (Боже, пусть я ошибаюсь!!!!)
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20.04.2022 11:18 Ответить
Русня обстрілює всі свої зелені коридори які сама ж і відкриває, я з вами згодна цілком може бути провокація, та й Верещук я не дуже довіряю.
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20.04.2022 11:33 Ответить
треба молитися з 13-00 год. за успішне проведення гуманітарного коридору з Маріуполя. за наших воїнів - Героїв -захисників Маріуполя !
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20.04.2022 11:38 Ответить
Більшить тих хто піде по ньому - загине. В жодному разі неможна ним користуватись
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20.04.2022 12:01 Ответить
Верещук це вітрина Зе влади, навіщо професіонали як що є дуполизи, це мабуть девіз Зе влади.
Часи влади Пороха згадуються як якась європейська цивілізованість.
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20.04.2022 13:05 Ответить
Я так розумію Зе влада хоче сберегти лице перед усім світом
цим "коридором", бо всі розуміють що кацапи нікого не випустять.
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20.04.2022 13:15 Ответить
який це калідор? це ж дорога до орків
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20.04.2022 13:38 Ответить
 
 