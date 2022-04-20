Украина открывает гуманитарный коридор из Мариуполя. Предварительно договорились об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, - Верещук

Власти Украины открывают гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - отметила Верещук.

По ее словам, сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Потому, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - резюмирует министерша.

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