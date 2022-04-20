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ООН (4053) потери (4266)

С начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей, - ООН

оон

Верховный комиссариат ООН по правам человека сообщил, что с начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

По данным ООН, еще 2818 человек получили ранения, в том числе 272 ребенка.

Больше всего жертв на Донбассе: там были убиты 732 человека.

На территориях, которую до начала войны контролировала Украина, погибли 653 человека, на территории оккупированной части востока Украины – 79 человек убиты.

ООН использует только верифицированную информацию и подчеркивает: реальное количество жертв может быть выше, поскольку из мест боевых действий такая информация поступает с задержками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 205 детей, 373 - ранены, - Офис Генпрокурора
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Топ комментарии
+8
От питається, а для чого то розповсюджувати? Всього лиш 2072?! Та не розповсюджуйте ту маячню від ООН! Не знущайтесь з України!
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20.04.2022 10:05
+8
зачем эти цифры, которые не отражают реальное положение дел, да возможно эти жертвы подтверждены, но тем, которые есть, но не попали в статистику ООН, отказывают в праве быть признанными и из-за этого картина войны сильно искажена...
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20.04.2022 10:15
+5
Блин, ООН явно издевается ИЛИ БОИТСЯ НАЗЫВАТЬ ЦИФРЫ - бо их скоро разгонят за продажность , бездействие и просто ПРОЕДАНИЕ ДЕНЕГ ОТ СТРАН
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20.04.2022 10:35
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только в Марике 20 тыс. чел...
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20.04.2022 10:02 Ответить
От питається, а для чого то розповсюджувати? Всього лиш 2072?! Та не розповсюджуйте ту маячню від ООН! Не знущайтесь з України!
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20.04.2022 10:05 Ответить
Для того чтобы оправдать свою БЕСПОЛЕЗНОСТЬ
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20.04.2022 10:37 Ответить
ООН безпорадний статист.
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20.04.2022 10:07 Ответить
В Буче 400.В Ирпене 400 и больше а тут всего 2000.О чем это они.???Нефиг тогда вообще считать если с математикой плохо.
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20.04.2022 10:10 Ответить
У нас ще цивілізована країна, армія спроможна прикрити, тому якось евакуація йде, люди у країни ЄС можуть виїхати. Була б Африка, або свіжий приклад Сирія - то десятками тисяч гинули... рашка - це армія темряви.
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20.04.2022 10:12 Ответить
зачем эти цифры, которые не отражают реальное положение дел, да возможно эти жертвы подтверждены, но тем, которые есть, но не попали в статистику ООН, отказывают в праве быть признанными и из-за этого картина войны сильно искажена...
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20.04.2022 10:15 Ответить
Поддерживаю .
Бюджет у ООН огромный , зарплаты огромные . НЕФИГА НЕ ДЕЛАЮТ , ЦУКИ
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20.04.2022 10:36 Ответить
Шлюхи
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20.04.2022 10:32 Ответить
Как классно не замечать Мариуполя
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20.04.2022 10:34 Ответить
Блин, ООН явно издевается ИЛИ БОИТСЯ НАЗЫВАТЬ ЦИФРЫ - бо их скоро разгонят за продажность , бездействие и просто ПРОЕДАНИЕ ДЕНЕГ ОТ СТРАН
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20.04.2022 10:35 Ответить
Нахера копіпастити цю фігню від оонівських імпотентів?
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20.04.2022 11:23 Ответить
Города Чернигов, Бородянка, Мариуполь практически стерты с лица земли. Волновахи уже нет. А погибших всего 2000? На х... такое ООН нужно? - для самоуспокоения политических дармоедов. Главное, что права негров не нарушены и парад геев не разогнали под Херсоном. И обидно, что украинцам больше сочувствуют, чем беженцам с более темным цветом кожи - это главная печаль ООН.
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20.04.2022 11:32 Ответить
в бучанській громаді більше тисячі.
про маріуполь мовчу.
дам пораду.
не володієте інформацією
то сидіть і не киздіть.
це доказує що в україні спецоперація і жертв дуже мало.
де заяви нашого МЗС що до цього фейку
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20.04.2022 13:41 Ответить
 
 