Враг не прекращает обстрелы, - ГСЧС продолжает поисково-спасательные работы в Луганской области. ФОТО

По состоянию на 20 апреля 2022 года оккупанты продолжают обстреливать города и села Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.





"В течение минувших суток обстрелы не прекращались, а к вечеру взрывы стали еще мощнее. Ночью российская армия нанесла удары по городу Новодружеск, что в Северодонецком районе. В результате обстрелов произошло разрушение и возгорание ряда зданий, в частности, жилых домов и хозяйственных сооружений. В городе перебит газопровод", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательным подразделениям ГСЧС области, несмотря на обстрелы и численность возгораний, удалось ликвидировать огонь. Известно, что в Горном из-за обстрелов произошло возгорание двух автомобилей. А в Северодонецке уже утром чрезвычайники осуществляли поисково-спасательные работы: спасены 2 граждана, они эвакуированы в безопасное место.

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