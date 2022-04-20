Общие потери РФ с начала войны – около 20,9 тыс. человек, 171 самолет, 150 вертолетов, 815 танков и 2 087 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 апреля потери личного состава противника составляют около 20,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,

танков - 815 ед,

боевых бронированных машин - 2087 ед,

артиллерийских систем - 391 ед,

РСЗО - 136 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов - 171 ед,

вертолетов - 150 ед,

автомобильной техники - 1504 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.