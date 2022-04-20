Общие потери РФ с начала войны – около 20,9 тыс. человек, 171 самолет, 150 вертолетов, 815 танков и 2 087 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 апреля потери личного состава противника составляют около 20,9 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,
танков - 815 ед,
боевых бронированных машин - 2087 ед,
артиллерийских систем - 391 ед,
РСЗО - 136 ед,
средства ПВО - 67 ед,
самолетов - 171 ед,
вертолетов - 150 ед,
автомобильной техники - 1504 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
І порівняти...
Типовий порохобот - IQ=30, но точно впевнений що 73% співгромадян є бидло...
Недавно посетили соженный искандер, но отрк по прежнему 4??
вы же своих не бросаете...)))
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко