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Новости Война
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армия РФ (17988) Генштаб ВС (5752) техника (1709) потери (4266)

Общие потери РФ с начала войны – около 20,9 тыс. человек, 171 самолет, 150 вертолетов, 815 танков и 2 087 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 апреля потери личного состава противника составляют около 20,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,

танков - 815 ед,

боевых бронированных машин - 2087 ед,

артиллерийских систем - 391 ед,

РСЗО - 136 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов - 171 ед,

вертолетов - 150 ед,

автомобильной техники - 1504 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за тяжелых потерь оккупанты вывели из Харьковской области в Россию одну БТГр, - Генштаб ВСУ

Общие потери РФ с начала войны – около 20,9 тыс. человек, 171 самолет, 150 вертолетов, 815 танков и 2 087 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
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Топ комментарии
+8
https://t.me/operativnoZSU/20086 *яснопонятн*...
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20.04.2022 10:39
+5
Кабанчик ще дьоргається, але кров з шиї вже витікає. Молодці ЗСУ!
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20.04.2022 10:40
+3
то есть дворников только до девятамая?? а потом его расстреляют?
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20.04.2022 11:06
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https://t.me/operativnoZSU/20086 *яснопонятн*...
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20.04.2022 10:39 Ответить
Кабанчик ще дьоргається, але кров з шиї вже витікає. Молодці ЗСУ!
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20.04.2022 10:40 Ответить
Втрати трохи впадають, але це пов'язано з тим що гомодріли теж чомусь вчаться і, насамперед, не хочуть
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20.04.2022 10:42 Ответить
цікаво було б побачити статистику Авакова, в якого є кінці в генштабі *****.
І порівняти...
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20.04.2022 10:53 Ответить
У Авакова кінци в генштабі *****? Рукаобличчя...
Типовий порохобот - IQ=30, но точно впевнений що 73% співгромадян є бидло...
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20.04.2022 12:54 Ответить
здохни, скотина зебільна1 тобі навіть нічого доводити не хочу, шваль ти подлякова щойнозаояжена
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20.04.2022 21:05 Ответить
При Дворникове одних только танков будет уничтожено тысяча, как минимум.
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20.04.2022 10:53 Ответить
то есть дворников только до девятамая?? а потом его расстреляют?
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20.04.2022 11:06 Ответить
Если Путин сажает генералов, есть такая вероятность что он может отправится в сокамерники к Беседе, если не справится до 9 мая. Тем более что Дворников уже потерял троих своих подчинённых ( двое убитые в Чернобаевке а третий посажен из за крейсера Москва ).
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20.04.2022 19:39 Ответить
Видимо не все учтено!
Недавно посетили соженный искандер, но отрк по прежнему 4??
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20.04.2022 11:09 Ответить
пойди свиноцабака накати бояры за здоровье сдохших твоих братушек...
вы же своих не бросаете...)))
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20.04.2022 11:30 Ответить
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20.04.2022 12:27 Ответить
В ********** чем больше потерь и трупов, тем больше праздник.
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20.04.2022 12:40 Ответить
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
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20.04.2022 21:04 Ответить
 
 