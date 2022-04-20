"Министр внутренних дел ЛНР" был арестован ФСБ. Из-за неудач на фронте Москва начала "чистки" руководителей "ЛНР", - ГУР МО

По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестованный сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Однако со стороны председателя "ЛНР" Пасечника Л. И. прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики подчеркивают, что "чистки" в политическом руководстве т.н. ЛНР свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной.

"За счет кадровых изменений и запугивания руководства квази-республики РФ пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2 АК российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины" , – уверены в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО