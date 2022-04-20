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разведка (4119) ФСБ (1907) ОРДЛО (246)

"Министр внутренних дел ЛНР" был арестован ФСБ. Из-за неудач на фронте Москва начала "чистки" руководителей "ЛНР", - ГУР МО

розвідка

По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестованный сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Однако со стороны председателя "ЛНР" Пасечника Л. И. прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - говорится в сообщении.

Украинские разведчики подчеркивают, что "чистки" в политическом руководстве т.н. ЛНР свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной.

"За счет кадровых изменений и запугивания руководства квази-республики РФ пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2 АК российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины" , – уверены в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают силовую мобилизацию в "Л/ДНР": мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
швабру ему, да с занозами. жрите друг друга крысы
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20.04.2022 10:50
+13
Бывший гаишный прапорщик министр.Смех да и только.Хотя в бутофорной республике все такое.
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20.04.2022 10:58
+11
Славненько було б якби з корнета зробили барабан!
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20.04.2022 10:51
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20.04.2022 10:50 Ответить
Смех смехом, а пи.зда к верху мехом .
На самом деле кацапы сейчас оптимизируют все управление под логику войны❗Поможет или нет вопрос. Но пытаются делать работу над ошибками❗☝
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20.04.2022 10:54 Ответить
Нельзя управлять тем чего нет..выгребли Лугандон..полностью..аа, можно этого Корнета с Пасичником еще на ноль отправить..и Чепушилина тоже)))..если серьезно, из мужского населения остались в Лугандонии древние деды, дети малолетние и мудилы, приближенные к местным царькам, коих мобилизировать никак низзя..
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20.04.2022 11:10 Ответить
Там еще куча апосранай мардвы по подвалам прячется и серет: срашна ваивать.
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20.04.2022 13:36 Ответить
Кацапи та оптимізація - несумісні, чи тобі цього не знати
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20.04.2022 11:28 Ответить
цілком з вами згідний..врахували помилки і ведуть наступ..Ми насміхались занадто рано.
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20.04.2022 11:31 Ответить
швабру ему, да с занозами. жрите друг друга крысы
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20.04.2022 10:50 Ответить
Душилин уже душит ужика в предверии,или кидает уже и домохазяек в бой чтобы какое нибудь село к дырляндии ""присооединить" как в запоробласти.
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20.04.2022 10:51 Ответить
Славненько було б якби з корнета зробили барабан!
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20.04.2022 10:51 Ответить
до чого тут невдачі... потенційні свідки в судах людства за сталими традиціями йдуть на пошуки потойбічного життя першими...
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20.04.2022 10:52 Ответить
Кожному вручити безкоштовно білет на концерт Кобзоона 😏
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20.04.2022 10:53 Ответить
русскіі с іспуга скушалі друг друга...
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20.04.2022 10:53 Ответить
Феерично! Пчеловода ещё на нары и МММ-щика пениса душилина 😆😆😆
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20.04.2022 10:54 Ответить
Имело место половых сношений земноводного с пресиыкающемся?
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20.04.2022 10:56 Ответить
Это всё равно бутафорское государство, и бутафорская должность. Арестовали петуха обыкновенного, и не более. Это всё равно что когда я залажу в свой шкаф, становлюсь министром мвс Нарнии.
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20.04.2022 10:57 Ответить
Не факт, что это правда. Уже про Басурина писали...
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20.04.2022 10:57 Ответить
И что, Басурина выпустили?
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20.04.2022 10:59 Ответить
откуда его выпускали, он вьюхи каждый день дает
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20.04.2022 11:01 Ответить
Бывший гаишный прапорщик министр.Смех да и только.Хотя в бутофорной республике все такое.
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20.04.2022 10:58 Ответить
так в лэнээрии и не было армии. точнее ее разбили в феврале-марте, воюет там русня
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20.04.2022 11:00 Ответить
с корнета с помощью швабры будут делать саксофон
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20.04.2022 11:01 Ответить
Это ничего не даст. Лохторат Лугандонии хотел больших зарплат и пенсий, а не воевать с Украиной. Вся эта затея со стороны плебса чисто шкурная, а не "идеологическая". Впрочем, она шкурная и со стороны путлера, поскольку цель ее - подъем и поддержание рейтинга в россии. Остальное, все эти заявления - игра на публику.
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20.04.2022 11:01 Ответить
электорат лугандонии стабильно получает пенсии и соц выплаты с Украины, оформив карточки. И переводится туда все без проблем через посредников как и раньше, по крайней мере у донецких пенсов обстоят именно так дела.
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20.04.2022 11:04 Ответить
Крайне малая часть это может сделать..просто потому, что надо ПОЯВИТЬСЯ на контролируемой территории..когда закрыли пропускные пункты в связи с ковидом- река превратилась в ручеек, а теперь совсем пересохла
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20.04.2022 11:16 Ответить
Они хотели российские пенсии, а не украинские, и зарплаты, как у шахтеров при совдепии, и льготы. А этого нет и не будет. Что же до российских пенсий, то цены и качество другие, а не украинские.
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20.04.2022 11:36 Ответить
Были там пенсии и зарплаты..в 13 году пенсии по 1000 баксов и зарплаты по 2..у шахтеров основных профессий..основное слово БЫЛИ..а хотели в рашку, это да..далеко не все, но хотели..лугандона не хотел никто..впрочем, сейчас это не имеет никакого значения.
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20.04.2022 11:44 Ответить
Дачку пацану можно передать? Сало, сигареты, украинский флаг
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20.04.2022 11:04 Ответить
салупу ему
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20.04.2022 11:13 Ответить
чепушилін сситься зі страху от безвиходдя: або швабра у жопу на роzzії, або куля в Україні. на може обрати, що краще?
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20.04.2022 11:04 Ответить
Підвалів йому затишних бажаємо на наступні 40 років
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20.04.2022 11:05 Ответить
Из корнета разъяренный неудачами пукин сделает кларнет. Туда ему и дорога. Следующим будет пасечник.
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20.04.2022 11:06 Ответить
бегет орки бегите!!

лучше пару недель попрятаться по подвалам лесам на ростовщине, пока росия утихнет, чем пойти в чернозем здесь и сейчас!!
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20.04.2022 11:11 Ответить
Пока этот кларнет руководил в"днр", его дочка спокойно училась в харьковском ВУЗе.
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20.04.2022 11:29 Ответить
Створюють псевдореспубліку - отримуюють псевдоміністрів та псевдоармію.
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20.04.2022 11:35 Ответить
В дочурка этого урода досихпор в харьковской юракадемии учится?
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20.04.2022 11:44 Ответить
От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:44 Ответить
Корнет, LOL. А интересная песня:

Четвёртые сутки пылают станицы,
По Дону гуляет большая война,
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
...
За что же мы дрались, поручик Голицын?
И что теперь толку в твоих орденах?
...
Поручик Голицын, быть может, вернёмся -
К чему нам, поручик, чужая страна?
...
Сюда мы, поручик, уже не вернёмся,
Встаёт над Россией кровавый рассвет.
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21.04.2022 09:10 Ответить
 
 