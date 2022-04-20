"Министр внутренних дел ЛНР" был арестован ФСБ. Из-за неудач на фронте Москва начала "чистки" руководителей "ЛНР", - ГУР МО
По полученной ГУР МО Украины информации, "министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестованный сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"Арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Однако со стороны председателя "ЛНР" Пасечника Л. И. прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - говорится в сообщении.
Украинские разведчики подчеркивают, что "чистки" в политическом руководстве т.н. ЛНР свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной.
"За счет кадровых изменений и запугивания руководства квази-республики РФ пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2 АК российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины" , – уверены в ГУР МО.
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На самом деле кацапы сейчас оптимизируют все управление под логику войны❗Поможет или нет вопрос. Но пытаются делать работу над ошибками❗☝
лучше пару недель попрятаться по подвалам лесам на ростовщине, пока росия утихнет, чем пойти в чернозем здесь и сейчас!!
Четвёртые сутки пылают станицы,
По Дону гуляет большая война,
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
...
За что же мы дрались, поручик Голицын?
И что теперь толку в твоих орденах?
...
Поручик Голицын, быть может, вернёмся -
К чему нам, поручик, чужая страна?
...
Сюда мы, поручик, уже не вернёмся,
Встаёт над Россией кровавый рассвет.