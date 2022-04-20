Войска РФ наращивают силы на востоке Украины, ракетные удары будут продолжаться по всей территории, - Минобороны Британии
По оценкам британской разведки, Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины для своего масштабного наступления, на остальной территории остается угроза ракетных ударов.
Об этом идет речь в ежедневном сообщении Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По данным разведки, Россия продолжает наращивать военное присутствие на востоке Украины. Боевые действия уже усилились, россияне пробуют прорвать украинские позиции.
Активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать цепочки поставок подкреплений и оружия на восток.
Пожалуйста, подождите...
багато топлять за нього я просто офігіваю в тих соцмережах
Подуріли....
и пропаганду геноцида учиненную выродками рускими фашистами -иначе стране Украине грошь цена если такое возможно после зверств в Буче Ирпине и т.д
https://twitter.com/i/status/1516664540380946435
потім до кінця березня...
давайте послухаєм побреховича що нового
1) Купити системи Patriot в США, поставити по одній в кожному областному центрі.
2) Уряд повинен порахувати скільки вже шкоди росія принесла Україні з моменту вторгнення. Це десь 600 млрд доларів. І об'явити цю суму реперацій росії.
Якщо росія наносить нові удари - збільшувати цю суму, і Шмигаль має об'являти росії нову суму.
Поки репарації не виплатять - з них ніхто санкції знімати не буде.
Щоб вони знали - чим більше знищать - тим більше доведеться заплатити.
3) Залужний має оголосити, що на кожну російську випущену ракету - Україна буде випускати свою ракету. Якщо вони за день випустили по нам 10 ракет - на слідуючий день ми по ним запускаємо 10 ракет. Бити по близьким російським містам, куди наші ракети достають.
Тому судячи з того, що по краматорську лупили точкою у і останній залп по Львову був аж з каспійського моря, що якби також натякає, що поближче до України вже нема чим стріляти і в москалів і справді вже туго і сумно з ракетами....
Вывод: организовать побыстрее военный медународный трибунал (трибунал намного быстрее выносит решения, чем суд) и требовать СЕЙЧАС репарации, за счет замороженных 300млрд$ на Западе рашкиных денег.
Таким образом Параша будет финансировать наше сопротивление за свой счет.И покупать оружие и восстанавливать страну станет на порядок легче.
Кто, что скажет?
Оружие, ракеты и снаряды - НИКОГДА не выбрасывется, только консервируется. Со времен СССР
накопилось куча.И только из ГДР вывозили месяцами военку. И у них склады "случайно" не взрывались, как у нас 9 штук.
ps: самое недальновидное - это недооценить силы противника.