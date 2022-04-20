РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10295 посетителей онлайн
Новости Война
13 531 31
Великобритания (4715)

Войска РФ наращивают силы на востоке Украины, ракетные удары будут продолжаться по всей территории, - Минобороны Британии

рф,армія,чернігівщина

По оценкам британской разведки, Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины для своего масштабного наступления, на остальной территории остается угроза ракетных ударов.

Об этом идет речь в ежедневном сообщении Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По данным разведки, Россия продолжает наращивать военное присутствие на востоке Украины. Боевые действия уже усилились, россияне пробуют прорвать украинские позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии

Активность РФ в небе над северной частью Украины, скорее всего, останется низкой, учитывая уход наземных сил с этого направления. Тем не менее, сохраняется угроза ракетных ударов по важным объектам по всей территории Украины - в частности, чтобы срывать цепочки поставок подкреплений и оружия на восток.

Войска РФ наращивают силы на востоке Украины, ракетные удары будут продолжаться по всей территории, - Минобороны Британии 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
жодний українець, у якого в черепі є мозок, давно не слухає, що сере ротом полупалковнік люся абдрістовіч.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:09
+13
как раз тупых ракет и бомб у них дохера,не надо привирать.понятно что обстрелы будут идти еще не один месяц,тут главное пво,и самолеты...и чем дольше нам держаться,чтобы побольше кацапов санкциями давили,а мы год может больше продержимся,дома постройки то все не суть важно если всем миром завалят такого упыря как рашка чтобы только у них о еде были мысли и как дефицитные товары взять.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:10
+12
І приписують йому грандіозне досягнення...боневтік!
Подуріли....
показать весь комментарий
20.04.2022 11:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жодний українець, у якого в черепі є мозок, давно не слухає, що сере ротом полупалковнік люся абдрістовіч.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:09 Ответить
а ви знаєте скільки є тих бідних українців які хочуть зєлю вдруге президентом....
багато топлять за нього я просто офігіваю в тих соцмережах
показать весь комментарий
20.04.2022 11:13 Ответить
На жаль, це так. Є такі навіть серед моїх знайомих
показать весь комментарий
20.04.2022 11:17 Ответить
І приписують йому грандіозне досягнення...боневтік!
Подуріли....
показать весь комментарий
20.04.2022 11:19 Ответить
послухай Без цензури, з тиждень-два тому, якраз про люсю - просто жах яка тварина.(((
показать весь комментарий
20.04.2022 11:38 Ответить
как раз тупых ракет и бомб у них дохера,не надо привирать.понятно что обстрелы будут идти еще не один месяц,тут главное пво,и самолеты...и чем дольше нам держаться,чтобы побольше кацапов санкциями давили,а мы год может больше продержимся,дома постройки то все не суть важно если всем миром завалят такого упыря как рашка чтобы только у них о еде были мысли и как дефицитные товары взять.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:10 Ответить
здрисни в захід сонця. У нас війна а тут тролі ведуть політичну боротьбу
показать весь комментарий
20.04.2022 11:10 Ответить
Перемога українців - усе ближче, а від вас, козломордих - усе далі
показать весь комментарий
20.04.2022 11:29 Ответить
сбу найдите эту мразь за призивы -к поваленню влади
и пропаганду геноцида учиненную выродками рускими фашистами -иначе стране Украине грошь цена если такое возможно после зверств в Буче Ирпине и т.д
https://twitter.com/i/status/1516664540380946435
показать весь комментарий
20.04.2022 11:07 Ответить
Ви знаєте, скільки такого гівна в країні. Так ось саме цим і повинні займатися наші it-хакери та інші кібервійська разом із поліцією та СБУ. А то мені тут один розповідав, що типу взлом бази даних кацапських моб.операторів та клієнтів якогось банку - дуже важливо. А я кажу, що це не важливо! А треба взламувати їхню комп'ютерну систему управління на транспорті та критичній інфраструктурі, влаштовувати катастрофи з сотнями дохлих кацапів!
показать весь комментарий
20.04.2022 12:09 Ответить
побрехович казав що в московії ресурсів до 10 березня....
потім до кінця березня...
давайте послухаєм побреховича що нового
показать весь комментарий
20.04.2022 11:08 Ответить
А що конкретного сказав ти???
показать весь комментарий
20.04.2022 11:33 Ответить
Ти якесь кончене. "Сначала добейся" - це не працює. Для того, щоб оцінити якість яйця, не треба бути куркою.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:51 Ответить
тобі можу конкретно сказати кого є сенс слухати щоб не бути зеленим
показать весь комментарий
20.04.2022 12:00 Ответить
Я так понимаю, что "шашлычки на майские" опять будут из каZZапов.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:14 Ответить
Як зупинити ці ракетні удари:

1) Купити системи Patriot в США, поставити по одній в кожному областному центрі.

2) Уряд повинен порахувати скільки вже шкоди росія принесла Україні з моменту вторгнення. Це десь 600 млрд доларів. І об'явити цю суму реперацій росії.

Якщо росія наносить нові удари - збільшувати цю суму, і Шмигаль має об'являти росії нову суму.

Поки репарації не виплатять - з них ніхто санкції знімати не буде.

Щоб вони знали - чим більше знищать - тим більше доведеться заплатити.

3) Залужний має оголосити, що на кожну російську випущену ракету - Україна буде випускати свою ракету. Якщо вони за день випустили по нам 10 ракет - на слідуючий день ми по ним запускаємо 10 ракет. Бити по близьким російським містам, куди наші ракети достають.
показать весь комментарий
20.04.2022 11:21 Ответить
Проблема для нас така, що їм ***** ті міста, від слова- зовсім, тільки мас-ква! (але афальт туди не долітає).,
показать весь комментарий
20.04.2022 11:27 Ответить
Украине отказано в покупке Патриот. Официальная версия такая от американцев. Патриот очень сложная система. Они например поляков собираются учить 9 месяцев, чтобы те были готовы ее применять. Поэтому типа нет смысла давать Украине.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:39 Ответить
умнику, покажешь супермаркет з Patriot-ами? а якщо ні, та перестань серти ротом, як люся абдрістовіч.
показать весь комментарий
20.04.2022 18:31 Ответить
попадалась інфа з двох різних джерел, що загалом в москалів десь біля 2000 ракет (іскандерів, калібрів, точок у...). Також на днях заявляли, що вже було біля 1500 пусків ракет із 60% провалів.
Тому судячи з того, що по краматорську лупили точкою у і останній залп по Львову був аж з каспійського моря, що якби також натякає, що поближче до України вже нема чим стріляти і в москалів і справді вже туго і сумно з ракетами....
показать весь комментарий
20.04.2022 11:30 Ответить
У рашки ракет со времен сересер - немеряно. Да точность не высока но им пофиг, бомбят то не свою землю. И у них ничего не разрушено как у нас.Могут и сейчас говно какое то выпускать и бросать сюда бесконечно - к сожалению.
Вывод: организовать побыстрее военный медународный трибунал (трибунал намного быстрее выносит решения, чем суд) и требовать СЕЙЧАС репарации, за счет замороженных 300млрд$ на Западе рашкиных денег.
Таким образом Параша будет финансировать наше сопротивление за свой счет.И покупать оружие и восстанавливать страну станет на порядок легче.
Кто, что скажет?
показать весь комментарий
20.04.2022 11:53 Ответить
"У рашки ракет со времен сересер - немеряно" - це міф, брехня і пропаганда, як і з танками, яких нібито ДВАДЦЯТЬ ТИСЯЧ! а в реальності робочих може декілька тисяч набереться від сили...
показать весь комментарий
20.04.2022 12:02 Ответить
У рашки 12,5 тис. танков, где то половина на ходу или можно довести до рабочего состояния.
Оружие, ракеты и снаряды - НИКОГДА не выбрасывется, только консервируется. Со времен СССР
накопилось куча.И только из ГДР вывозили месяцами военку. И у них склады "случайно" не взрывались, как у нас 9 штук.
ps: самое недальновидное - это недооценить силы противника.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:18 Ответить
тільки більшість тих ракет в такому стані, що можуть впасти на раші де завгодно, не долетівши до України. Бо все це залізяччя має обслуговуватися й навіть за умов обслуговування термін його придатності обмежений.
показать весь комментарий
20.04.2022 14:24 Ответить
 
 