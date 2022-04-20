Три переправы в Киевской области уже функционируют, на шести движение возобновлено, еще восемь строятся, - Кубраков

На Киевщине сегодня функционируют три переправы – в селах Стоянка, Романовка и Катюжанка; еще на шести возобновлено движение, а восемь переправ строятся у разрушенных мостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на его главу Александра Кубракова в своем телеграм-канале.

"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень - все эти населенные пункты в пригородах Киева были оккупированы российскими военными. В этих городках велись ожесточенные бои, но сегодня, уже на освобожденных территориях, ежедневно работаем над тем, чтобы как можно быстрее расчистить улицы", - говорится в сообщении.

С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и фактически занимаются генеральной уборкой. На сегодняшний день имеем 170 км убранных улиц.



Фокусируемся не только на важных логистических маршрутах, но и там, где враг уничтожал инфраструктуру: дороги, пешеходные переходы, барьерное ограждение, шумовые экраны.



Больше всего было сделано в Киевской области на Житомирской трассе - более 100 км уже очищено. Работы продолжаются и на трассе М-07 Киев – Ковель – здесь расчищено уже 35 км. Работаем и на региональных и территориальных путях – 30 км уже чистые.



Системно ведем работу по строительству временных переправ, где сообщение со столицей или регионами отсутствует, "Укравтодор" вместе с военными строит временные переправы", - отметили в Министерстве инфраструктуры.

Смотрите: На Житомирской трассе восстановлено сообщение с Киевом. ФОТОрепортаж