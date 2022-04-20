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армия РФ (17988) Донбасс (26950) Минобороны рф (896) боевые действия (3443)

До 9 мая Россия хочет оттеснить ВСУ с востока и удержать "сухопутный коридор" в Крым. Это должно представляться как "победа", - Минобороны

рф

Цель врага – до 9 мая оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" в временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу", - сказал Мотузяник.

По его словам, Россия не ограничится только этим.

"Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на уже оккупированных участках. Но это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях", - сказал Мотузяник.

Спикер МОУ подчеркнул, что российские захватчики будут пытаться оцепить украинскую военную группировку.

"Это такая тактика российской армии – полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром. Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - сказал Мотузяник.

Представитель МОУ напомнил, что в последние несколько дней россияне активизировали наступательные действия на востоке государства, увеличилось количество ракетных ударов и артобстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому, по его словам, можно утверждать, что решающее сражение за Донбасс и Луганщину началось.

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"Собственно, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские города и городки на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающее сражение за Украину", - подчеркнул Мотузяник.
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Топ комментарии
+37
Не буде у лапатнікав ніякої перемоги в Україні ніколи.Будутьтільки важкі поразки та повна капітуляція...
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20.04.2022 11:35
+36
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20.04.2022 11:39
+30
Что ж, надо испортить им этот "праздник"
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20.04.2022 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Что ж, надо испортить им этот "праздник"
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20.04.2022 11:35 Ответить
А БЕРДЯНСК КСТАТИ ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫХОДИТ И ТИПА ПО ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ ПРИЛЕПИТЬ КУСОЧЕК ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ... кстати прочитал я как провели то собрание согнали старушек и стариков типа о ЖКХ поговорить и доставке пенсий 2 минуты типа поговорили потом раз огласили воззвание трудящихся части Запорожской области угнетенных нацистами бандеровцами к Путину о присобачивании их в ДНРЛНР и пригрозили никто не выйдет отсюда своими ногами а вдоль автоматчики стоят пока каждый не поставит подпись свою вот так и появилось заранее подготовленное воззвание с ф.и.о. датой адресом и подписями...
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20.04.2022 11:44 Ответить
Могут этой фигнёй заниматься сколько угодно❗Перед кем они хотят выглядеть легитимными❓То все как в анекдоте: втирайте мазь до полного удовлетворения
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20.04.2022 12:04 Ответить
Это совсем не смешной анекдот, если только из Болгарии.
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20.04.2022 14:24 Ответить
теперь испортить достаточно не сложно - один прилёт по кацапскому корыту. Так что, как раз накануне психоза девятамая приём горькой таблетки по расписанию ...
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20.04.2022 11:57 Ответить
Не буде у лапатнікав ніякої перемоги в Україні ніколи.Будутьтільки важкі поразки та повна капітуляція...
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20.04.2022 11:35 Ответить
Почему наши не взорвут Херсонский мост отчего росийская группировка на правом берегу окажется фактически в окружении?
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20.04.2022 11:36 Ответить
То надо было раньше делать. А почему не взорвали, вопрос к губернатору и главе сбу области. Кстати, где эти таварищи?
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20.04.2022 11:38 Ответить
Губернатор у нас во главсе ВСУ?
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20.04.2022 11:55 Ответить
Po mojemu Cherson zdan izza vojenix ne podgotovki,ne gramotnosti imeno tex sto dolzni byli zaniatsia oboronoj v tex mestax.Nadejus sto vse rukovoditeli na juge razalobni do riadovogo i ponesut nakazanyje.Charkov,Donbas,Cernygovo.Mariupol pocemu oni smogli dat otpor,a tam net?Samaji slabyje vojska byli tam,xotia jasno bylo sto s krymu pojdut kacapi
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20.04.2022 12:09 Ответить
Ja nexociu kritikovat,no pod Chersonom daze regiliarnyje casti neimejet dronov ili teplovizerov,pro zarubenyje protiv tankov kotoryx Ukraina polucila na segodnia 70 tysiac ili stingera 7 tysiac tam neslysali i neimejut.Vot sturmovyje vojska ,znariadi cytajet otstreliail i vsio,BTr i tank imejet kotorim 40 let.Vot kto za eto otvetit?Volontiori jesli zavezut tak vot i vojujet
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20.04.2022 12:25 Ответить
Губернатор даже окопов не накопал, не организовал тероборону, отправил пацанов с калашами на танки и бтр, которые их уничтожили. Погуглите почитайте, что там было. Тупо сдача!
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20.04.2022 12:47 Ответить
Потому что есть Каховская ГЭС. Предлагаете тоже взорвать?
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20.04.2022 11:38 Ответить
Їх випустили з Криму не для того щоб підривати мости, а для чого, здогадайся з першого разу.
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20.04.2022 11:41 Ответить
хороший вопрос. его нужно задать советнику и попдолковнику без высшего образования, гомику люсе.
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20.04.2022 11:49 Ответить
Она уже сказала ,что мост построен так ,что его взорвать не возможно и они не собираются это делать. послушайте его интервью Елене Курбановой ! Они заранее готовы к поражению ,не зря закрыли три проукраинских канала
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20.04.2022 12:10 Ответить
Может потому что контрнаступлении на юге (кроме Херсона) очень сильно задержится. Придется перебрасывать технику через реку Днепр аж через Запорожье как минимум.
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20.04.2022 11:53 Ответить
Каховка же
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20.04.2022 11:55 Ответить
Что за бред написал ?
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20.04.2022 11:56 Ответить
орки его все равно взорвут
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20.04.2022 11:57 Ответить
Патриот это не обязательно идиот.
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20.04.2022 14:22 Ответить
влажные беливы лапотного дебила. Могли бы сделали, а не дрыстали с Киевской области через рыжий лес
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20.04.2022 12:49 Ответить
А як потім нам наступати на лівий берег?
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23.04.2022 15:15 Ответить
До 9 травня ми вже будемо на їх території повертати їхній боржок за все шо вони у нас накоїли
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20.04.2022 11:37 Ответить
Шапкозакидатель:
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20.04.2022 11:42 Ответить
намалюйте собі карту і воююйте,по ній.."визволяйте"
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20.04.2022 12:03 Ответить
Civilization 5 - мод Украина.
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20.04.2022 17:25 Ответить
Не позорься.
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20.04.2022 14:27 Ответить
Керченский мост надо взорвать, как англичане советовали.
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20.04.2022 11:37 Ответить
Генический тоже + восстановить и углубить Турецкий вал и крокодилов туда запустить.
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20.04.2022 11:40 Ответить
последнюю пару месяцев его каждую неделю уничтожают из установок диванного базирования.
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20.04.2022 11:53 Ответить
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20.04.2022 11:39 Ответить
ти в дмитрика хліб не забирай...
від тебе весь форум іншого чекає
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20.04.2022 12:04 Ответить
Ремонтуемось І да

Цікаве спостереження: український солдат може виявитись науковцем, музикантом, письменником, програмістом, депутатом, фермером, лікарем, слюсарем, продавцем. А російський - майже напевне потомствєний алкаш з Усть-За.........
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20.04.2022 13:58 Ответить
Солдат - это профессия. Все остальное от безысходности.
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20.04.2022 14:29 Ответить
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20.04.2022 11:40 Ответить
Хотят праздник а мы им сделаем морду в крови
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20.04.2022 11:40 Ответить
а закінчиться тим, що ЗСУ ввійдуть в Донецьк 9-ого травня!
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20.04.2022 11:42 Ответить
Пока только отступают наши зсу на донбассе
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20.04.2022 12:12 Ответить
С такой вашей помощью врядли
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20.04.2022 14:31 Ответить
Проблема в тому,що дєрьмак з клованом на це можуть погодитись. А потім розкажуть,що "До 2035 року звільнимо всю територію України".
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20.04.2022 11:42 Ответить
еще один дятел, да когда ж вы заткнетесь, когда согласяться или хотя бы начнут разговоры об этом ,можешь начинать писать эту херню
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20.04.2022 11:48 Ответить
под полковником уже давно это рассказывает и,что все могло быть гораздо хуже Радуйтесь тому ,мол ,что хоть так!
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20.04.2022 12:14 Ответить
Вони можуть і не погоджуватись, але якщо нам вчасно не дадуть всієї необхідної зброї - ЗСУ доведеться відступати
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23.04.2022 15:18 Ответить
Ето такой план. По етому плану нужно засадить сто тищ в удобренія і мілліон тонн брухта в пріємку
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20.04.2022 11:43 Ответить
От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:43 Ответить
такие люди на фоне остальной кацапни вызывают удивление, как это возможно ?
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20.04.2022 11:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iymFIg_4zYE https://www.youtube.com/watch?v=iymFIg_4zYE

https://www.youtube.com/watch?v=3RZYP4BoBn4
https://www.youtube.com/watch?v=3N13VIGFfEQ&t=34s

Ну далеко не всех людей можно зомбировать. В основном на пропаганду ведутся глупые малообразованные люди. Плохо, что таких людей большинство.
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20.04.2022 13:23 Ответить
А как с такими на дегетчине с луганщиной?
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20.04.2022 15:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_HNyl-Thqik https://www.youtube.com/watch?v=_HNyl-Thqik


Прямая ссылка.
Понравился подход Макса к клипу. Сначала вышла песня "Нет войне", потом "Поколение Z", но без клипа. А потом он повставлял комментарии упоротых рашистов к этим песням в новый клип.
Кстати, комментарии от многих людей в его клипе встречаются даже под украинскими новостями на Ютуб. Понятно, что обычный человек из рашки не будет отслеживать украинский контент. Ботофермы работают.
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20.04.2022 13:18 Ответить
Кремлебот, кыш.
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20.04.2022 11:56 Ответить
ну вы же свиноцабаки уже Киев в рот взяли...
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20.04.2022 12:05 Ответить
А мы им национальную индейскую избу подарим. Фигвам называется ).
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20.04.2022 11:45 Ответить
Буковку Z на воротнік.
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20.04.2022 11:50 Ответить
Чего хочет модор все знают. А вот чем ответит Украина это вопрос. Надеюсь у гш всу другой план.
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20.04.2022 11:53 Ответить
А разве за все время войны как-то было иначе?
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20.04.2022 12:03 Ответить
аферист и барыга агрохимия уже договорился?
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20.04.2022 11:54 Ответить
Українвька авіація розбомбила 2 мости в примр"ї рф.... а ні...ні-ні... то ани сами устали )))



За останню добу в російському Примор'ї обвалилися два мости

20 квітня вранці в місті Спаськ-Дальній у Приморському краї Росії обрушився міст через річку Кулішівка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації.

Це вже друга пригода із мостами за останню добу у Примор'ї. У вівторок, 19 квітня, було пошкоджено нещодавно відремонтований міст через річку Суходіл на ділянці траси Владивосток-Находка-порт Східний.
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20.04.2022 11:54 Ответить
це поклик "Маскви"..на дно
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20.04.2022 12:05 Ответить
ой... українська * (пардон...клавіші плутаю)
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20.04.2022 14:04 Ответить
Їх цілі та мета зрозумілі. Стратегічно Росія вже програла - це зрозуміло всім, навіть )(уйлу, та його міністрам війни.
Але наші Збройні Сили України, наші хлопці, не повинні прив'язувати себе до певної дати. Це звісно не значить, що потрібно віддавати українські землі, в жодному випадку не значить, але потрібно берегти людські життя. Найбільшу цінність, але це також не значить, що за будь-яку ціну потрібно не дати оркам та )(уйлу досягти своєї мети.
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20.04.2022 11:57 Ответить
Найбільшу цінність--як би не звучало цинічно ,по відношенню до цивільного населення---,це життя військових,боєздатних...Бо не буде війська,вже не буде чим і кому захищати.
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20.04.2022 12:10 Ответить
У будь -якому випадку фрік шоу буде організоване. Виберуть кілька селищ з Запорізької або Харківської області і розкажуть про приєднання, скільки там потрібно для населення мордора, одного відосіка вистачить. Потрібно і далі ******* орків незважаючи на дати.
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20.04.2022 12:01 Ответить
ШОУ..пропагандисты снимают свои постановочные видео. Послушайте голос за кадром.https://vimeo.com/701119711?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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20.04.2022 12:07 Ответить
Коли вже знищемо Чонгарську переправу???
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20.04.2022 12:01 Ответить
А Крым как возвращать тогда будем? Лучше по крымскому мосту чем-нибудь жахнуть, можно медведчуком.
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20.04.2022 12:17 Ответить
Как только ваши ввс США уничтожат, так сразу.
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20.04.2022 15:03 Ответить
Та как-то по барабану, что там хотят в РФ. Важно, чего хочет Украина.
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20.04.2022 12:04 Ответить
А що, загарбання більшої частини узбережжя України, Донецької, Луганської, Херсонської та частково Запорізької областей - це не перемога? Так, не та, на яку кацапня розраховувала, але якщо окупація таких територій не перемога, то що тоді?.. Поразка?..
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20.04.2022 12:10 Ответить
Русня хоче все. Як у одній приказці "межі россії закінчуются там де можна отримати *****". Тому очевидна наша спільна ціль.
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20.04.2022 12:19 Ответить
Це тимчасовий успіх . .ЗСУ не можуть лише перемагати і перемагати ,, та ще й - набагато більш озброєного противника . Інколи , з різних причин , доводиться поступатись , відходити ,, це називається - тактичний відступ , і потрібен він щоб зберігати сили для контратак , при цьому завдаючи втрат атакуючому противнику , вимотуючи його .
Так само не можуть і кацапи - постійно наступати , бо людські сили не безмежні , а вони щось не схожі на термінаторів . Наступаючі війська виснажуються вдвічі швидше ніж ті які обороняються ,, і тоді настає той момент , коли атакувати вже немає сил .
Вважаю що ЗСУ притримуються тактики - виснаження противника , і саме тому поки що не контратакують великими силами , тримають лише оборону , вдаючи що роблять це - з останніх сил . Але потихеньку накопичують резерви , пальне і т.д. , плюс - на передову вже надходить потужна західна зброя . В людських ресурсах у нас велика перевага , а от в потужному , важкому озброєнні , ми ще добряче відстаємо . Але ситуація все більше змінюється на нашу користь .
Коли кацапи розіб'ють лоба " до крові " , в тупу пробиваючи ним нашу оборону , і втратять наступальний потенціал , от тоді настане момент для контратаки ЗСУ . Бачу що паніки серед командування ЗСУ немає , а значить вони все контролюють , і знають що роблять .
Все ще попереду .
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20.04.2022 13:05 Ответить
это типа хитрый план? посмотрите сколько территорий уже не наши....
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21.04.2022 00:40 Ответить
Лаптеногим все нравится.. и трусы ношенный
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20.04.2022 14:05 Ответить
Стільки років носилися з цим грьобаним лугандоном, фактичну війну війною сміливості не вистачило назвати: то АТО, то ООС, а перемирiй скільки було, я не говорю вже про мінські, нормандські сходняки. І що зрештою? Лугандон розширюється, кацапи швидко і референдуми проведуть, і рублі свої запровадять i паспорти видадуть. Ось це і буде та перемога, яку вони покажуть на ТБ. А стадо буде радісним і щасливим, адже путін всіх перемiг!
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20.04.2022 12:26 Ответить
Якщо ЗЕ домовився "зберегти обличчя" )(уйлу, щоб воно "палучило пабєду", прибивши шлях суходолом до Криму, то так воно і буде.
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20.04.2022 12:50 Ответить
Да, выгнать всю эту шантрапу до 9 , к сожалению, уже не успеем.
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20.04.2022 13:36 Ответить
Это было понятно после первого дня переговоров.
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20.04.2022 14:10 Ответить
а уже оказывается есть сухопутный проход в Крым? Бутусов не пали а то посадят
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20.04.2022 14:10 Ответить
Вже з кінця лютого якби є... Де тут хто що палить?
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20.04.2022 14:24 Ответить
пока они идут с опережением графика((
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21.04.2022 00:41 Ответить
Так і це і буде для них перемогою. І буде означати катастрофу для нас.
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23.04.2022 15:19 Ответить
 
 