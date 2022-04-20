До 9 мая Россия хочет оттеснить ВСУ с востока и удержать "сухопутный коридор" в Крым. Это должно представляться как "победа", - Минобороны
Цель врага – до 9 мая оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" в временно оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу", - сказал Мотузяник.
По его словам, Россия не ограничится только этим.
"Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на уже оккупированных участках. Но это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях", - сказал Мотузяник.
Спикер МОУ подчеркнул, что российские захватчики будут пытаться оцепить украинскую военную группировку.
"Это такая тактика российской армии – полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром. Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - сказал Мотузяник.
Представитель МОУ напомнил, что в последние несколько дней россияне активизировали наступательные действия на востоке государства, увеличилось количество ракетных ударов и артобстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому, по его словам, можно утверждать, что решающее сражение за Донбасс и Луганщину началось.
"Собственно, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские города и городки на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающее сражение за Украину", - подчеркнул Мотузяник.
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від тебе весь форум іншого чекає
Цікаве спостереження: український солдат може виявитись науковцем, музикантом, письменником, програмістом, депутатом, фермером, лікарем, слюсарем, продавцем. А російський - майже напевне потомствєний алкаш з Усть-За.........
https://www.youtube.com/watch?v=3RZYP4BoBn4
https://www.youtube.com/watch?v=3N13VIGFfEQ&t=34s
Ну далеко не всех людей можно зомбировать. В основном на пропаганду ведутся глупые малообразованные люди. Плохо, что таких людей большинство.
Прямая ссылка.
Понравился подход Макса к клипу. Сначала вышла песня "Нет войне", потом "Поколение Z", но без клипа. А потом он повставлял комментарии упоротых рашистов к этим песням в новый клип.
Кстати, комментарии от многих людей в его клипе встречаются даже под украинскими новостями на Ютуб. Понятно, что обычный человек из рашки не будет отслеживать украинский контент. Ботофермы работают.
Киевв рот взяли...
За останню добу в російському Примор'ї обвалилися два мости
20 квітня вранці в місті Спаськ-Дальній у Приморському краї Росії обрушився міст через річку Кулішівка. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу міської адміністрації.
Це вже друга пригода із мостами за останню добу у Примор'ї. У вівторок, 19 квітня, було пошкоджено нещодавно відремонтований міст через річку Суходіл на ділянці траси Владивосток-Находка-порт Східний.
Але наші Збройні Сили України, наші хлопці, не повинні прив'язувати себе до певної дати. Це звісно не значить, що потрібно віддавати українські землі, в жодному випадку не значить, але потрібно берегти людські життя. Найбільшу цінність, але це також не значить, що за будь-яку ціну потрібно не дати оркам та )(уйлу досягти своєї мети.
Так само не можуть і кацапи - постійно наступати , бо людські сили не безмежні , а вони щось не схожі на термінаторів . Наступаючі війська виснажуються вдвічі швидше ніж ті які обороняються ,, і тоді настає той момент , коли атакувати вже немає сил .
Вважаю що ЗСУ притримуються тактики - виснаження противника , і саме тому поки що не контратакують великими силами , тримають лише оборону , вдаючи що роблять це - з останніх сил . Але потихеньку накопичують резерви , пальне і т.д. , плюс - на передову вже надходить потужна західна зброя . В людських ресурсах у нас велика перевага , а от в потужному , важкому озброєнні , ми ще добряче відстаємо . Але ситуація все більше змінюється на нашу користь .
Коли кацапи розіб'ють лоба " до крові " , в тупу пробиваючи ним нашу оборону , і втратять наступальний потенціал , от тоді настане момент для контратаки ЗСУ . Бачу що паніки серед командування ЗСУ немає , а значить вони все контролюють , і знають що роблять .
Все ще попереду .