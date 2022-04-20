До 9 мая Россия хочет оттеснить ВСУ с востока и удержать "сухопутный коридор" в Крым. Это должно представляться как "победа", - Минобороны

Цель врага – до 9 мая оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" в временно оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу", - сказал Мотузяник.

По его словам, Россия не ограничится только этим.

"Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на уже оккупированных участках. Но это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях", - сказал Мотузяник.

Спикер МОУ подчеркнул, что российские захватчики будут пытаться оцепить украинскую военную группировку.

"Это такая тактика российской армии – полное или частичное окружение подразделений на основных направлениях, сковывание сил, перекрытие возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром. Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - сказал Мотузяник.

Представитель МОУ напомнил, что в последние несколько дней россияне активизировали наступательные действия на востоке государства, увеличилось количество ракетных ударов и артобстрелов фактически по всей линии боевого столкновения. Поэтому, по его словам, можно утверждать, что решающее сражение за Донбасс и Луганщину началось.

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"Собственно, широкое наступление российской армии на востоке Украины рано или поздно должно было состояться. Но здесь важно понимать, что наши украинские города и городки на востоке государства – это большие и маленькие крепости, которые сегодня мужественно держат оборону и мешают врагу в его планах захватить все наши территории. Поэтому битва на Донбассе это, без преувеличения, решающее сражение за Украину", - подчеркнул Мотузяник.