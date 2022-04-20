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Российских и белорусских теннисистов не допустят к участию Wimbledon 2022, - The New York Times

теніс

Представители Уимблдона объявили, что запретят российским и белорусским игрокам участвовать в турнире в этом году из-за вторжения России в Украину и поддержку Беларусью войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.

Запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, во вторник подтвердило руководство турнира. Уимблдонский турнир (Wimbledon) в этом году пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Это решение исключает ряд игроков с высоким рейтингом. Это значит, что на Wimbledon не будут выступать вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Андрей Рублев, 15-я теннисистка мира Анастасия Павлюченкова и другие.

"Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) запретили представителям РФ и РБ выходить на матчи под государственными флагами. Они участвовали в турнирах в нейтральном статусе", - пишут в NYT.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, не включая соревнования сборных, к которому не будут допущены российские и белорусские теннисисты.

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Топ комментарии
+7
Респект.Нехай грають на кубках Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
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20.04.2022 12:41
+6
Атака в рамках спецоперации по деспортизации России...
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20.04.2022 12:42
+4
і мадьярів також забаньте!
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20.04.2022 12:53
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Респект.Нехай грають на кубках Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
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20.04.2022 12:41 Ответить
Причем в лапту.
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20.04.2022 16:47 Ответить
Атака в рамках спецоперации по деспортизации России...
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20.04.2022 12:42 Ответить
Навпаки, це сприятиме популяризації спорту та фізкультурно-масового руху на расєї, коли друга-п'ятнадцята ракетка і супер-пупер чемпіони будуть грати в чемпіонатах зажопинська і мухосранська
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20.04.2022 14:04 Ответить
С пляжа.
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20.04.2022 12:45 Ответить
А на Ролан Гарросі, який буде буквально перед Вімболдоном, очевидно, виступатимуть. Просто професійний теніс чимось схожий на бокс. Там кожний сам за себе і все залежить від поточного рейтингу спортсмена.
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20.04.2022 12:53 Ответить
Великобританія - не член ЄС. На відміну від Франції. Там навіть різниця у візах суттєва.
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20.04.2022 12:59 Ответить
і мадьярів також забаньте!
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20.04.2022 12:53 Ответить
Україну розстрілюють ракетами та ******** стратегічною авіацією, одними лиш тенісистами справі не зарадиш
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20.04.2022 13:25 Ответить
Питання лише в тому, чому лише Уімлдон
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20.04.2022 13:28 Ответить
учитывая аристократический статус и возраст турнира. То что его патронирует королевская семья, всякие примочки, типа клубники со сливками. Отсутствие вони от рашиков - турниру только на пользу.
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20.04.2022 14:09 Ответить
 
 