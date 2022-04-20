Российских и белорусских теннисистов не допустят к участию Wimbledon 2022, - The New York Times

Представители Уимблдона объявили, что запретят российским и белорусским игрокам участвовать в турнире в этом году из-за вторжения России в Украину и поддержку Беларусью войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.

Запрет российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, во вторник подтвердило руководство турнира. Уимблдонский турнир (Wimbledon) в этом году пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Это решение исключает ряд игроков с высоким рейтингом. Это значит, что на Wimbledon не будут выступать вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Андрей Рублев, 15-я теннисистка мира Анастасия Павлюченкова и другие.

"Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) запретили представителям РФ и РБ выходить на матчи под государственными флагами. Они участвовали в турнирах в нейтральном статусе", - пишут в NYT.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, не включая соревнования сборных, к которому не будут допущены российские и белорусские теннисисты.

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