"Мы всех заберем". У Зеленского готовят переговоры о возвращении депортированных в РФ украинцев

Украинская сторона готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет проходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью советника главы офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, строить карьеру, учиться ", – отметил он.

По его словам, депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения". Он также подтвердил, что готовятся переговоры об их возвращении в страну.

"Сейчас готовимся. Это на уровне (вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции. - Ред.) Верещук. Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности, по возвращению наших граждан. Планы есть, но надо юридически все подготовить, потому что это же россияне – с ними невозможно говорить просто по-человечески, надо с ними говорить чисто юридически", – добавил Подоляк.

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