"Мы всех заберем". У Зеленского готовят переговоры о возвращении депортированных в РФ украинцев
Украинская сторона готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет проходить одновременно с переговорами по обмену пленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью советника главы офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".
"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет никакой РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, строить карьеру, учиться ", – отметил он.
По его словам, депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения". Он также подтвердил, что готовятся переговоры об их возвращении в страну.
"Сейчас готовимся. Это на уровне (вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции. - Ред.) Верещук. Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности, по возвращению наших граждан. Планы есть, но надо юридически все подготовить, потому что это же россияне – с ними невозможно говорить просто по-человечески, надо с ними говорить чисто юридически", – добавил Подоляк.
Пожалуйста, подождите...
отаких теж забирати будете? хлопці з Дніпра, може пошукає цих 3 пот вор на відео, і по шматкам на родіну в рабсію відправите?
Чи це єдиний спосіб продемонструвати свою важливість.
Навіть мій кіт знає, що переговори з парашою дали результату рівно нуль.
эти существа же участвовали в пересылке по этапам мирных граждан? вот и пусть берут эту тварь что лобызалась с Лавровым, главаря этой конторы, и пусть переговаривается(может передозировку схватит?)
Зуб даю , Арахамейский.
І скільки виконано?
Ху*ло не для того в 2014 анексував Крим і розпочав війну на сході України, щоб просто підписати мирну угоду. Молдова і Грузія дорого заплатила за свою незалежність, впала економіка і втратилась велика територія. Тільки наївні або тупі могли повірити в "добрі наміри" кацапів. Але це дозволило абсолютно цинічним політтехнологам провести успішну передвиборну кампанію і привести до влади сьогоднішніх лицемірів і зрадників.
Тепер доріг не має, а армію українську фінансують західні держави(
Тільки на кордоні Польщі з бацькою - там такий побудований, захищатися від диверсантів і нелегалів.
А захищатися від вторгнення озброєної армії орди - потрібно лінією Манергейма, штибу неї на ******** лад. На що потрібні кошти іншого порядку.
Повноціне повернення депортованих Українців буде можливе тільки після капітуляції РФ. Заразом з виплатою росією відшкодувань, демілітаризацією, видачею військових злочинців тощо.
А до того, які переговори можуть бути з рашею? Про що? хіба що хтось знову хоче шось касапам "злити" під соусом лицемірної "турботи про наших громадян".
Повноціне повернення депортованих Українців буде можливе тільки після капітуляції РФ. Заразом з виплатою росією відшкодувань, демілітаризацією, видачею військових злочинців тощо.
А до того, які переговори можуть бути з рашею? Про що? хіба що хтось знову хоче шось касапам "злити" під соусом лицемірної "турботи про наших громадян".