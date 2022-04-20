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Зеленский (19011) Иерусалим (79) Израиль (1851) путин (30474) переговоры с Россией (720)

Переговоры Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, – посол Израиля в РФ

зеленський,путін

В Израиле подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Там тоже заговорили о вероятности встреч делегаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский – ред.) должны принять соответствующее решение", – сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Также читайте: Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Он также отметил, что Израиль считал бы "большой честью" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на его территории.

"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", – добавил посол.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.
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Топ комментарии
+60
хай цей ізГаїль йде за руцким кораблем, зі своїми перешкодами біженцям, не накладанням санкцій, поставкою безпілотників русні, постачанням Pegasus уграм обісраним, і не постачанная Pegasus Україні.
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20.04.2022 12:21
+50
Західні партнери говорять, що немає сенсу в особистій зустрічі.
Можливо і бояться зливу інформації та змови.
Зефани поясніть який сенс зустрічатись із пуйлом наодинці?
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20.04.2022 12:25
+42
які перемовини з бен ладенем?
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20.04.2022 12:21
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Идите нах со своими переговорами твар
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20.04.2022 14:55 Ответить
Яке нестримне бажання в Зеленого побачити мир в очах путіна
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20.04.2022 14:56 Ответить
У фіналі війни існує лише перемога або капітуляція.
Які ****ь можуть бути переговори із вбивцею.
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20.04.2022 15:08 Ответить
Перемови можуть бути тільки на маацьві, коли предствники України туди завітають на танках!
Та тема перемов тільки: як руzzкіэ повертаються на свою історічну "родіну", в Монголію без перешкод, ми не кацапи!
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20.04.2022 15:09 Ответить
нужно организовать эти переговоры только если есть возможность вытащить кацапского фюхрера из бункера чтобы уничтожить.
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20.04.2022 15:11 Ответить
никакой ответки от кацапов за это не будет даже небольшой и слабой стране.
даже воплей будет намного меньше, чем после уничтожения корабля.
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20.04.2022 18:36 Ответить
Когда то я работал на атомной станции, и у нас был такой спец что мастер по производству работ говорил сломайте ему руку если надо ногу но не допустите его до работы (а уволить этого спеца не могли), бо так будет безопаснее. Так вот не дайте Зеленскому что-то подписать, если надо сломайте ему что нибудь бо его подпись продлит эту войну еще на десяток лет.
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20.04.2022 15:17 Ответить
то есть - вы за войну с Россией до последнего украинца?
прикольно.
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20.04.2022 16:30 Ответить
" вы за войну с Россией до последнего украинца?"
ні, ми за війну з Підарашкою до кінця Підарашки.
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20.04.2022 17:01 Ответить
Чи з окупованими територіями, чи без підараші звізда в будь-якому випадку. Єдиний вихід для орди - це мирний договір з Україною, який ніколи не відбудеться, як би вони цього хотіли
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20.04.2022 19:59 Ответить
До последнего кацапа-убогого скотину
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20.04.2022 17:05 Ответить
Ні. Ми за знищення ********** до останнього кацапського вурдалака. За Україну, а ми це вже застосовуємо, потрібно не помирати, а вбивати кацапів у великій кількості. І це нам вдається дуже добре! Навіть за скромними показниками втрат - 1 ЗСУ до 8-10 окупантів, кацапи закінчаться значнораніше за українців. А якщо ми вийдемо на рівень знищення кацапів як в Донецькому аеропорту "кіборгами" 1 ЗСУ до 14,6 окупанта (саме тоді ***** засекретив втрати!!!), а з новою зброєю це досить реальне завдання!, то ********** настане "повний *******" за пару років. ******* це розпад федерації на декілька незалежних країн. Тому, "бєляков", усохни плесень.
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20.04.2022 17:29 Ответить
Зломайте йому музичний орган.
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20.04.2022 17:39 Ответить
Израиль-он на стороне России,тоесть заинтересованная сторона. Нужно в Латвии проводить переговоры. В коротком формате за 5 минут можно управится послать русский корпабль *****
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20.04.2022 15:26 Ответить
Крисьониш точно не приїде. Ерусалим не визнаний рузге як столиця Ізраїлю. Це самі жиди хочуть підсластити пілюлю і кочевряжаться з Османами.Хто з них перший побачить Путіна. В Єрмака там голова не кружиться від "успехов" ? А то пора вже розкручувати його, як молдована з анекдоту в іншу сторону. Його партнерам у кремлі ( совбезу,свр, дімі манкурту) не дають розвернутись, прислали йому шавку мединського. Тут також може голова кругом піти, від невдач.
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20.04.2022 15:30 Ответить
Самые результативные переговоры должны проходить в Гааге.И аудитория внимательная
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20.04.2022 15:41 Ответить
Никакие переговоры не остановят Украину и до полного освобождения всех Украинских земель и до уничтожения последнего оккупанта на Украинской земле!
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20.04.2022 16:31 Ответить
Не переживай,даже во время переговоров ты продолжишь сражаться на цензоре.
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20.04.2022 16:51 Ответить
Израиль поставит Украине каски и бронежилеты
Детали: «Министры обороны Израиля и Украины провели сегодня телефонный разговор. Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты», - сообщил Михаил Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Киеве.

СИЛЬНО!!!
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20.04.2022 16:45 Ответить
А шо такоє, на істєрічєскую родіну потягнуло? Хоче погодитися на ультиматум ***** при підтримці жидівського *************-прем'єра-жида, який з самого початку "савєтивал Зєлєнскаму сдатца"? При чому подалі від України. По-людськи не радимо Президенту України ЦЬОГО РОБИТИ.
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20.04.2022 17:35 Ответить
А может в Лондоне?Там Борька сразу и посадит путина на бутылку.
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20.04.2022 17:38 Ответить
Етнічна Батьківщина - це зашите в генах у будь-якої національності.
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20.04.2022 17:39 Ответить
***** этот цирк Володя , передай ***** что будем их бить до последнего кацапа . Время сейчас работает на Украину
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20.04.2022 17:40 Ответить
А о чом розмовляти со злодіем? Крим він не вернє.Донбас теж.
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20.04.2022 17:45 Ответить
два еманутых
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20.04.2022 17:55 Ответить
Хай ці срані миротворці ідуть в слід за руським кораблем...а можливо і ще кудись подалі.
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20.04.2022 18:19 Ответить
Тиць *****.ць знову?
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20.04.2022 20:14 Ответить
Во-первых: Израиль играет на стороне Рашки. А переговоры надо проводить на нейтральной территории. Во-вторых, путин вряд ли куда-нибудь из бункера выпрется, тем паче за пределы вотчины, слишком большой риск неожиданностей, в первую очередь в самой россии
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20.04.2022 20:18 Ответить
И ПРИГЛАСИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ СТРАН КОРРУПЦИОНЕРОВ И ПОПРОСИТЕ ПАЛЕСТИНУ ОТПУСТИТЬ ИМ ГРЕХИ !)
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20.04.2022 20:27 Ответить
В результаті зустрічі в Україні може стати на одного президента менше, а в Ізраїлі на одного громадянина білше
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20.04.2022 23:33 Ответить
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