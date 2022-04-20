Переговоры Зеленского и Путина готовы провести в Иерусалиме, – посол Израиля в РФ
В Израиле подтвердили готовность провести в Иерусалиме встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Там тоже заговорили о вероятности встреч делегаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но опять же они (Путин и Зеленский – ред.) должны принять соответствующее решение", – сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Он также отметил, что Израиль считал бы "большой честью" проведение возможных переговоров президентов РФ и Украины на его территории.
"Делегации РФ и Украины могли бы проводить встречи в Иерусалиме, как это было в Стамбуле", – добавил посол.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.
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Які ****ь можуть бути переговори із вбивцею.
Та тема перемов тільки: як руzzкіэ повертаються на свою історічну "родіну", в Монголію без перешкод, ми не кацапи!
даже воплей будет намного меньше, чем после уничтожения корабля.
прикольно.
ні, ми за війну з Підарашкою до кінця Підарашки.
Детали: «Министры обороны Израиля и Украины провели сегодня телефонный разговор. Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты», - сообщил Михаил Бродский, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Киеве.
СИЛЬНО!!!