Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить до конца войны в Попасной, Рубежном, части сел Горской громады, - Луганская ОВА

В Попасной, Рубежном и части сел Горской громады в Луганской области почти уничтожены инфраструктура, свет, газ и водоснабжение уже не восстановить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Починки повреждения возможны только после завершения боевых действий.

"Подсчитывать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит техника вражеской армии, сейчас невозможно. Россияне уничтожают подстанции и насосные станции, захватывают населенные пункты, а потом не могут там ничего отремонтировать. "Русский мир" лишает местных жителей газа, воды и света они живут эти полтора месяца, как большинство россиян всю жизнь. Так, вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная - свет исчез в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных", - говорится в сообщении.

В ряде населенных пунктах аварийные бригады производят ремонт: работают в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске, где ночью перебили газопровод.

"Возвращают свет в дома других городов и сел. В сутки количество обесточений они сократили почти на 4 тысячи абонентов. Это значит, что именно столько семей снова с электроэнергией", – сказал Гайдай.

Без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (109 173 абонента) – 30 полностью и восемь частично.

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Обесточены 34 населенных пункта – 21 полностью и 13 частично. 104343 потребителя находятся без электроэнергии.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично в Северодонецке и Лисичанске.

Без централизованной подачи воды также населенные пункты, поставщиком которых является КП "Попаснянский районный водоканал".