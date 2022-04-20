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Газ (9402) Луганщина (6429) водоснабжение (719) электроэнергия (770) Гайдай ЛОГА (716)

Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить до конца войны в Попасной, Рубежном, части сел Горской громады, - Луганская ОВА

електропостачання

В Попасной, Рубежном и части сел Горской громады в Луганской области почти уничтожены инфраструктура, свет, газ и водоснабжение уже не восстановить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Починки повреждения возможны только после завершения боевых действий.

"Подсчитывать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит техника вражеской армии, сейчас невозможно. Россияне уничтожают подстанции и насосные станции, захватывают населенные пункты, а потом не могут там ничего отремонтировать. "Русский мир" лишает местных жителей газа, воды и света они живут эти полтора месяца, как большинство россиян всю жизнь. Так, вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная - свет исчез в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных", - говорится в сообщении.

В ряде населенных пунктах аварийные бригады производят ремонт: работают в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске, где ночью перебили газопровод.

"Возвращают свет в дома других городов и сел. В сутки количество обесточений они сократили почти на 4 тысячи абонентов. Это значит, что именно столько семей снова с электроэнергией", – сказал Гайдай.

Без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (109 173 абонента) – 30 полностью и восемь частично.

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Обесточены 34 населенных пункта – 21 полностью и 13 частично. 104343 потребителя находятся без электроэнергии.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, частично в Северодонецке и Лисичанске.

Без централизованной подачи воды также населенные пункты, поставщиком которых является  КП "Попаснянский районный водоканал".

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Світло, газ та водопостачання??? ВИ Дебіли? Ще за асфальтовані дороги розкажіть!
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20.04.2022 12:56 Ответить
Почему сразу дебилы? Люди же все равно там продолжают жить. А без света, газа и воды плохо жить. Вообще оружие и армия как раз и нужны для того чтобы защищать мирную жизнь. А всякие разоружители псевдопацифисты и есть главные виновники войны, потому что если хочешь мира нужно быть готовым к войне.
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20.04.2022 13:00 Ответить
Как коренной Рубежанин, выехавший из этого ада 5 апреля, скажу честно: И не надо. 95 процентов быдла там с нетерпением ждет руzzкого мира.

Там
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20.04.2022 13:19 Ответить
А им что, понравилось как жили люди на той стороне? Или безголовые?
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20.04.2022 14:16 Ответить
 
 