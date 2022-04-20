РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10965 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 654 32
суд (24810) государственная измена (1489) Кива (398) ГБР (2812)

Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего нардепа Кивы по подозрению в государственной измене, - ГБР

кива

По инициативе ГБР суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"Следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", - говорится в сообщении.

Следствием ДБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении России.

"Илья Кива публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других должностных лиц государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - подчеркивают в ГБР.

В настоящее время ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

Читайте: Запрещенные боеприпасы, необоснованная жестокость, массовое истребление населения, - ГБР расследует преступления россиян в Ирпене. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Задрот-науКівець з жомової ями має бути покараний...
показать весь комментарий
20.04.2022 12:59
+4
Це просто слiдчi без роботи - у нас нема зрадникiв в ВР, ОП, КМ, тiльки кiва, якого не дiстати. До речi, коли вiн був тут. йому давали звання, нагороди, Де ж тi iстоти, якi це робили? Та сидять у високих кабiнетах i продовжують грабувати та продавати Украiну. Коли вже буде дiйсно наводитись лад в деравi? Ясно що при Зеленському НIКОЛИ. А при кому?
показать весь комментарий
20.04.2022 13:12
+3
Кивина удавят, отравят или пристрелят московиты. Как вы думаете, сограждане?
показать весь комментарий
20.04.2022 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кивина удавят, отравят или пристрелят московиты. Как вы думаете, сограждане?
показать весь комментарий
20.04.2022 12:59 Ответить
вымя оторвут
показать весь комментарий
20.04.2022 13:07 Ответить
я думаю так. печерський окружний суд виплатить моральну компенсацію киві. фракція опзж яка саморозспустилася і але депутати осталися в верховній раді. вибачте за каламбур, поставлять його лідером замість медведчука.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:15 Ответить
Ні,будуть "балдеть" як від жириновського.
Один пішов на концерт Кобзоона а другий поки що в черзі.😉
показать весь комментарий
20.04.2022 13:34 Ответить
Задрот-науКівець з жомової ями має бути покараний...
показать весь комментарий
20.04.2022 12:59 Ответить
Просто обкурений із дурдому, йому санітарів треба, а не нероб дберівців.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:38 Ответить
нахер он кому нужен.
показать весь комментарий
20.04.2022 12:59 Ответить
Це просто слiдчi без роботи - у нас нема зрадникiв в ВР, ОП, КМ, тiльки кiва, якого не дiстати. До речi, коли вiн був тут. йому давали звання, нагороди, Де ж тi iстоти, якi це робили? Та сидять у високих кабiнетах i продовжують грабувати та продавати Украiну. Коли вже буде дiйсно наводитись лад в деравi? Ясно що при Зеленському НIКОЛИ. А при кому?
показать весь комментарий
20.04.2022 13:12 Ответить
Мають з'явитися нові, не "системні" політики.Таких зараз на війні з москалями хоч греблю гати.Такі люди точно не зрадять.Все старе лайно повинно зникнути, "як роса на сонці".
показать весь комментарий
20.04.2022 13:56 Ответить
Вы правы на 100 . Таких "кив" десятки в харькове и донбасе у власти . А не аваков ли вытянул киву ?
А что сейчас творят власти полтавы : блокируют тероборону и тд .
показать весь комментарий
20.04.2022 14:23 Ответить
абалдєть..та невже?розродились
показать весь комментарий
20.04.2022 13:02 Ответить
ні то в очі сцуть, суди, депутати, непоміняються. самі по собі.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:18 Ответить
Єто использованый гандон - нет смысла на него тратить время
показать весь комментарий
20.04.2022 13:03 Ответить
Поки постокупаційна влада полювала на добровольців і просто патріотів та гальмувала європейські реформи, подібна колаборантська наволоч вільно утворювала депутатські групи у ВР і по всій Україні.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:08 Ответить
Тут вже не суду потрібно звертатись,а діяти по принципам ізраїльської контррозвідки...Тобто послати до Ківи людину або двох,і запхати його в компостну чи вигрібну яму,не пам"ятаю про що він писав дисертацію...
показать весь комментарий
20.04.2022 13:11 Ответить
А що там з тими двома гейнералами сбу, яких особисто призначив зє у 2019-му. Коли проти них почнеться така сама пагоня по статті держзрада, як за довпойопом ківою?
показать весь комментарий
20.04.2022 13:15 Ответить
Що за цирк? От нема зараз чим більше займатися окрім цьОго.. незрозуміло чОго?? Воно повинно здохнути ще позавчора..якби нормально працювали окремі відділи СБУ чи ГУР МО.🤷
показать весь комментарий
20.04.2022 13:15 Ответить
Киньте цього пітараса у жомову яму.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:16 Ответить
Конфискуйте для начала имущество в Полтавской области, где отмывались российские деньги! Смысл заниматься госизменой человека, который открыто переметнулся к врагу! А Бондаренчиха и прочие, почему о них молчат? СБУ хочет зарабатывать очки на очевидном.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:16 Ответить
"Какая отвратительная рожа!"(с)

Не можу повірити, що це лайно з моєї милої Полтави!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 13:16 Ответить
зараз задіють стопіццот спєціалістів із окладом в триста тищ, а на виході вгодовані прокурви, слєдаки, судаки та Ківа на волі
показать весь комментарий
20.04.2022 13:18 Ответить
потратять бюджет області на цю справу, а вєлєкій мастурбатор покаже ***
показать весь комментарий
20.04.2022 13:19 Ответить
А ви звернули увагу, що в Україні на 56-му дні війни, досі діють фашистські колаборанські партії - опзж і пєтушарія, і депутатів цих говнопартій досі не позбавлено депутатства? Це часом не тому, що бойки-льовочкіни мають спільний бізнес з дєрьмаком, а говнопартія опзж голосує разом з моносбродом за корупційні закони зеленої влади?!!!
показать весь комментарий
20.04.2022 13:19 Ответить
не марнуйте час, він неосудний, невже не помітно по фото?
показать весь комментарий
20.04.2022 13:19 Ответить
На це все ще й дозвіл потрібен? А дозвіл на надання дозволу теж дали? Очманіти.
показать весь комментарий
20.04.2022 13:29 Ответить
От, хто за нього голосував? Що цей дебіл казав у тій лікарні, яка віддала йому свої дози?
показать весь комментарий
20.04.2022 14:13 Ответить
Про Ківу краще мовчати , і менше про нього згадувати , бо надмірною увагою ми можемо спалити нашого найкращого агента під прикриттям (ідіот), бо на нього може вийти ФСБ, і буде йому триндець.
показать весь комментарий
20.04.2022 14:18 Ответить
Може обміняти медведя на смерть цього ідіота?
показать весь комментарий
20.04.2022 14:29 Ответить
***, им нечем больше заняться? Да ведь одного взгляда на фото персонажа достаточно, чтобы убедиться, что дело рассыпется, и очень быстро, ввиду полной невменяемости пациента. Лучше бы потратили время и усилия на какое-то более реальное дело.
показать весь комментарий
20.04.2022 15:10 Ответить
Если вы такими темпами будете расследовать всех предателей..., то ко второму пришествию успеете..., может быть.
показать весь комментарий
20.04.2022 15:14 Ответить
что там расследовать? Он уже наговорил себе на пожизненно. Он там в рашке сидит говорит что по Украине нужно ядерку кинуть, а тут мля расследуют страна Шапито. Кроме ЗСУ тут одно Шапито.
показать весь комментарий
20.04.2022 18:20 Ответить
 
 