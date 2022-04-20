РФ в рамках переговоров передала Украине проект документа с "четкими формулировками". Ждем ответа, - Песков
Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, Москва ожидает реакции Киева.
Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие, производимые формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков по просьбе прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.
На вопрос, установлены ли какие-либо конкретные сроки для реакции Киева, Песков сказал: "Это зависит от украинской стороны".
Впрочем, он в очередной раз обвинил украинскую сторону в затягивании переговорного процесса.
"Но я еще раз повторяю, и мы об этом не раз говорили, что динамика работы с украинской стороной оставляет желать лучшего, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил пресс-секретарь российского президента.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что украинская сторона постоянно отходит от ранее подтвержденных согласований, от своих слов, постоянно их меняет.
"Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия", - подчеркнул Песков.
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да не говорил Бисмарк. и не писал этого.хотя суть этой легенды передана правильно.
Сьогодні хотів би звернути увагу на головне питання, яке розділяло донедавна країну. Це було, фактично, ставлення до Росії, адіннародівського та совкового наративів як його модифікацій. Сьогодні такого питання, де-факто, немає. Путін вилікував українців від тяжкої хронічної хвороби малоросійства. Вкупі з куражем, відчуттям вінерства та єднання з цивілізованим світом це створює абсолютно нову політичну реальність. Водорозділ далі буде між правими й лівими, риночниками та «соціальниками», але з ментальною залежністю від «рускава міра», здається, покінчено назавжди - не залежно від мови особистого спілкування в різних регіонах (хоча й тут помітні приємні зсуви).
Ми стали нормальною європейською країною. Залишилося лише добити гадину.
* https://spektrnews.in.ua/news/mi-stali-normal-noyu-vropeys-koyu-kra-noyu-zalishilosya-lishe-dobiti-gadinu---karl-voloh/131839#gsc.tab=0 Карл Волох
Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
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Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Слава Нації. піZда фашистській *********.