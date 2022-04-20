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РФ в рамках переговоров передала Украине проект документа с "четкими формулировками". Ждем ответа, - Песков

переговори

Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, Москва ожидает реакции Киева.

Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие, производимые формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков по просьбе прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.

На вопрос, установлены ли какие-либо конкретные сроки для реакции Киева, Песков сказал: "Это зависит от украинской стороны".

Впрочем, он в очередной раз обвинил украинскую сторону в затягивании переговорного процесса.

"Но я еще раз повторяю, и мы об этом не раз говорили, что динамика работы с украинской стороной оставляет желать лучшего, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил пресс-секретарь российского президента.

Читайте: Путин видел обращение Медведчука об обмене, но не отреагировал, - Песков

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что украинская сторона постоянно отходит от ранее подтвержденных согласований, от своих слов, постоянно их меняет.

"Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия", - подчеркнул Песков.
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Топ комментарии
+187
Идите на ***, ********!!!
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20.04.2022 13:07
+91
Дебилы необучаемые, вы уже надоели со своими документами с какими то там гарантиями. После того что вы натворили в Украине, только ваша капитуляция будет принята!
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20.04.2022 13:08
+77
Оце чітка відповідь на "чіткі формулювання"...
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20.04.2022 13:13
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Із терористами перемовини не ведуть тільки ув'язнення і знищення всіх до єдиного так що за відомим маршрутом їх пропозиції.
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20.04.2022 14:29 Ответить
Любой договор с Москвой не стоит той бумаги на которой он был написан, еще Бисмарк об этом сказал, хотя рашисты конечно утверждают, что он это не говорил, но даже если они будут утверждать что Земля круглая, а вода мокрая, я и в этом начну сомневаться уже.. )).
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20.04.2022 14:45 Ответить
Любой договор с Москвой не стоит той бумаги на которой он был написан. еще Бисмарк об этом сказал
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да не говорил Бисмарк. и не писал этого.хотя суть этой легенды передана правильно.
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20.04.2022 22:47 Ответить
так це ж лайно ти обрав в 2019-му.
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20.04.2022 15:09 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/mi-stali-normal-noyu-vropeys-koyu-kra-noyu-zalishilosya-lishe-dobiti-gadinu---karl-voloh/131839#gsc.tab=0 Ми стали нормальною європейською країною. Залишилося лише добити гадину

Сьогодні хотів би звернути увагу на головне питання, яке розділяло донедавна країну. Це було, фактично, ставлення до Росії, адіннародівського та совкового наративів як його модифікацій. Сьогодні такого питання, де-факто, немає. Путін вилікував українців від тяжкої хронічної хвороби малоросійства. Вкупі з куражем, відчуттям вінерства та єднання з цивілізованим світом це створює абсолютно нову політичну реальність. Водорозділ далі буде між правими й лівими, риночниками та «соціальниками», але з ментальною залежністю від «рускава міра», здається, покінчено назавжди - не залежно від мови особистого спілкування в різних регіонах (хоча й тут помітні приємні зсуви).

Ми стали нормальною європейською країною. Залишилося лише добити гадину.

* https://spektrnews.in.ua/news/mi-stali-normal-noyu-vropeys-koyu-kra-noyu-zalishilosya-lishe-dobiti-gadinu---karl-voloh/131839#gsc.tab=0 Карл Волох
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20.04.2022 15:08 Ответить
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:41 Ответить
Брехня. Нічого Україну не розділяло. Це ворожі наративи
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20.04.2022 18:54 Ответить
ШТО-ОПЯТЬ?=Знову ДЕмілітаризація =ДЕнаціоналізація??????
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20.04.2022 15:41 Ответить
а що ще від тих утирків чекати, але й шмаркляве не краще, зараз почне гундосити про референдум.
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20.04.2022 16:07 Ответить
Ми вам, свинособаки, дали "чітке формулювання" ще на острові Зміїний. Всі в світі почули. Тільки ви пдараси дурня клеїте.
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20.04.2022 15:53 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/bayden-dogovorilsya-s-soyuznikami-o-pomoschi-ukraine-i-novyh-sankciyah-protiv-rossii/131906 Байден договорился с союзниками о помощи Украине и новых санкциях против России
Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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20.04.2022 16:04 Ответить
У напрямку коробля, чітко й конкретно.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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20.04.2022 16:07 Ответить
Я би затягував перемовини, а тим часом бив їх . . .
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20.04.2022 16:23 Ответить
ПІСЬКОВ ВИЛІЗ З ШЕРІНКИ ХАЗЯЇНА
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20.04.2022 16:23 Ответить
Вангую, что агрохимия возобновит свой тур с победными спичами
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20.04.2022 16:30 Ответить
Украина будет воевать без остановки до полного освобождения всей своей территории и включая Крым и Донбасс! Запад должен больше оружия Украине давать и вводить больше санкций против РФ с полным эмбарго на нефть и газ!!!
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20.04.2022 16:33 Ответить
Письков и ***** идет за руским кораблем-- документ затусуйте себе в задницу !!! Все ваше гавновойско будет уничтожено !!!
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20.04.2022 17:00 Ответить
Піськову варто прочитати наш Гімн-там все чітко і ясно написано...
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20.04.2022 17:05 Ответить
России выгодно перемирие и все это понимают. В идеале это снятие санкций, но даже без этого усталость от войны, возможность перегруппироваться и наклепать ракет и танков как бы строит того.
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20.04.2022 17:23 Ответить
Какие переговоры Они что уже вывели войска с Лугандона и Крыма , туфта это все . Надо их выгонят со всей Украины , потом переговоры , а иначе это будет постоянная война
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20.04.2022 17:26 Ответить
Росиянцы,заберите трупы своих воинов!А то за дедов помните а живых убиваете,оскотинились..
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20.04.2022 17:45 Ответить
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20.04.2022 18:38 Ответить
ХОТІЛОСЬ БИ ПОБАЧИТИ СЕЙ ДОКУМЕНТ! думаю =опять=ультиматум!
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20.04.2022 18:44 Ответить
Пусть со своими переговорами идут в след за русским кораблем!
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20.04.2022 18:45 Ответить
Документ капитуляции России даже Украина после зверств не будет рассматривать! Уничтожить всех ублюдков русских до последнего!!!
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20.04.2022 18:46 Ответить
Очкую я: что там нашему малахольно-памперсному в голову дЭрьмаки с арахламидиями напоют.
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20.04.2022 18:53 Ответить
Вобще очень хотелось бы посмотреть на ту бумажку, которую притаранят кацапы под видом ультиматума. Интересно, как они запишут Херсон? С Херсона русня не уйдёт своими ногами. Верим ЗСУ
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20.04.2022 20:04 Ответить
ЧЕТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА НЕ ОЗНАЧАЕТ НЕ ОБМАН !!! А ПОКА РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ВРУНАМИ С НИМИ НИКТО ОБЩАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !!!
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20.04.2022 21:46 Ответить
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