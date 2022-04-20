Минобороны о наступлении оккупантов на Донбассе: РФ везет наемников, воевавших в Сирии, Афганистане и Чечне
Россия пытается увеличить количество войск в 4-5 раз для проведения наступательной операции на востоке Украины, но удастся ли ей это - покажет время.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.
"По всем правилам ведения наступательных операций атакующая сторона должна иметь большее количество войск по крайней мере втрое. Но учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4-5 раза. Именно это Россия и пытается. сейчас сделать", - сказал Мотузяник.
По его словам, для этого враг перебрасывает в Украину вооружение, военную технику из центральных и восточных регионов России.
Кроме того, там проводится скрытая мобилизация, активная вербовка за высокое денежное обеспечение бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне.
Также известно о попытках мобилизации людей, проживающих в ОРДЛО. Эти люди чаще всего никогда не держали в руках оружие.
"То есть делается все, чтобы собрать такую группировку. Но сможет ли Россия в конце концов это сделать – время покажет", - сказал спикер МОУ.
Пожалуйста, подождите...
людской... нелюдской мусор по все уголкам нищенствуюющих помоек
Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.
Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.
Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.
Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.
Мы победим! Берегите себя и своих близких."
стали воювати дуже обережно і малими групами
коли зустрічають опір - зразу відступають, і нападають в другому місці
шукають слабкі місця, щоб туди закинути масований прорив великою групою військ та та закріпитися
вы ****ь свои старые трупы двухмесячного загнивания заберите...
Абсолютный вакуум и скрепная извилина. И то в виде жопы, в которой они преуспели во всех начинаниях.
Или намородёренные "трофеи" в качестве оплаты предлагают?
А то ведь все наёмники из этих "благополучных, цивилизованных" стран ещё торговаться начнут, в лучших традициях восточного базара.
Слава українській артилерії ! Слава Героям ! Україна понад усе ! 💪😎🇺🇦
Професіонали, яки зробили війну, своєю професією, навряд чи поїдуть в Україну.
Вони на цьому гроші заробляють, а не планують у такий спосіб закінчити кар'єру.
Зате, ймовірно, приїде африканське бидло без жодного досвіду.
За "легкими" грішми та шансом попасти у Європу.
На пахотных землях юга тоже биоудобрения нужны, просто график удобрения почвы российскими солдатами там наступает чуть позже )))