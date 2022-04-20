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Минобороны (9023) Донбасс (26950) Мотузяник (483) наемники рф (2052)

Минобороны о наступлении оккупантов на Донбассе: РФ везет наемников, воевавших в Сирии, Афганистане и Чечне

рф

Россия пытается увеличить количество войск в 4-5 раз для проведения наступательной операции на востоке Украины, но удастся ли ей это - покажет время.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"По всем правилам ведения наступательных операций атакующая сторона должна иметь большее количество войск по крайней мере втрое. Но учитывая нынешние боевые действия, современный уровень вооружения, техники, возможностей авиации, такое преимущество должно быть больше по крайней мере в 4-5 раза. Именно это Россия и пытается. сейчас сделать", - сказал Мотузяник.

По его словам, для этого враг перебрасывает в Украину вооружение, военную технику из центральных и восточных регионов России.

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Кроме того, там проводится скрытая мобилизация, активная вербовка за высокое денежное обеспечение бывших участников боевых действий в Сирии, Афганистане, Чечне.

Также известно о попытках мобилизации людей, проживающих в ОРДЛО. Эти люди чаще всего никогда не держали в руках оружие.

"То есть делается все, чтобы собрать такую ​​группировку. Но сможет ли Россия в конце концов это сделать – время покажет", - сказал спикер МОУ.

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Топ комментарии
+21
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20.04.2022 14:04
+12
ублюдки рашистські...самі не живуть й іншим не дають жити
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20.04.2022 14:04
+11
Ну чурки неподмытые врядли чо навоюют. как пушечное мясо разве что. для отвлечения внимания)
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20.04.2022 14:01
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Ну чурки неподмытые врядли чо навоюют. как пушечное мясо разве что. для отвлечения внимания)
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20.04.2022 14:01 Ответить
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20.04.2022 14:04 Ответить
Решили пересидеть в безопасном месте.
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20.04.2022 14:11 Ответить
страна помойка собирает людской... нелюдской мусор по все уголкам нищенствуюющих помоек
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20.04.2022 14:13 Ответить
"россияне полностью поменяли тактику и ведут более грамотное ,с военной точки зрения, наступление. Перед продвижением войск, закидывается разведывательные подразделения, которые малыми группами продвигаются в глубь контролируемой нашими войсками территории и в случае прямого огневого контакта быстро отступают, вызывая массированный артиллерийский удар по выявленным позициям. Так же по всей линии фронта активно работают штурмовые тройки вертолётов - когда пара ударных вертолетов зачищает территорию и после с транспортного вертолета высаживается оперативная группа, чтобы закрепится на местности. Прямые танковые удары почти не используются, вместо них работает штурмовая авиация (Су-25 и вертолеты Ми-24/28) так же они стараются не растягивать свои колоны и защищают пути снабжения.

Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.

Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.

Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.

Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.

Мы победим! Берегите себя и своих близких."
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20.04.2022 14:04 Ответить
Откуда этот текст
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20.04.2022 14:11 Ответить
С хрюске пабликов. Свинота пытается убедить украинцев и себя, что все идет по плану.
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20.04.2022 14:18 Ответить
Возникает вопрос - если это так, то почему нет сбитых вертолетов при наличии такого количества средств ПВО и ракетных комплексов? Даже в первые дни войны сбивали много вертолетов, когда технические возможности были намного слабее. Разве что топчутся на месте и не могут выдвинуться в поле досягаемости украинских войск.
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20.04.2022 14:15 Ответить
тому що, це видумки, хоча розвідку боєм вони і проводять, тільки не так як оте напейсало, а шлють перед собою м'ясо на убой, а ззаду ідуть техніка і краще підготовлені, ну таке, але от вони і ніби виявляють позиції і вже туди стріляють, але ця їхня стретегія не нова і вже навчились з нею з успіхом боротись, тому відступати там вже нікому.
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20.04.2022 17:47 Ответить
змінили тактику
стали воювати дуже обережно і малими групами
коли зустрічають опір - зразу відступають, і нападають в другому місці
шукають слабкі місця, щоб туди закинути масований прорив великою групою військ та та закріпитися
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20.04.2022 23:13 Ответить
Чудеса прямо. Стоило перемолоть передовые части кацапов и тыловики воевать научились. Наступление буксует, потому что у кацапов полный звездец по всем фронтам. И это ещё серьезное оружие не подъехало. Совет, начинайте готовить кацапов заранее к полноценным боевым действиям на территории свинарника.
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20.04.2022 14:17 Ответить
ублюдки рашистські...самі не живуть й іншим не дають жити
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20.04.2022 14:04 Ответить
Так було завжди. Століттями.
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20.04.2022 14:09 Ответить
там же їх нехай і утилізують, ну типа щоб 100% відтворення обстаканівки
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20.04.2022 17:48 Ответить
То не бійці, то бомжі та різне гівно. 😁
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20.04.2022 14:04 Ответить
таке ж гівно як і кацапи, з іншими паспортами.
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20.04.2022 14:08 Ответить
Билет в один конец.
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20.04.2022 14:04 Ответить
Це не артилеристи і не танкісти, просто мясо. Отримають в раші замість сина у пакеті негра. Та їм пофіг.
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20.04.2022 14:04 Ответить
Эти как услышат канонаду сразу разбегутся кто-куда ,то вояки знатные ..
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20.04.2022 14:05 Ответить
та й не везе,а тільки збирається
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20.04.2022 14:07 Ответить
наймолодшим афганцям зараз має бути близько 55 років
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20.04.2022 14:09 Ответить
Їх чекає тут поховання у свинячих шкурах.
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20.04.2022 14:10 Ответить
мясо...короче...
вы ****ь свои старые трупы двухмесячного загнивания заберите...
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20.04.2022 14:10 Ответить
"Что у них в бошках?"
Абсолютный вакуум и скрепная извилина. И то в виде жопы, в которой они преуспели во всех начинаниях.
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20.04.2022 14:21 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.04.2022 14:15 Ответить
Украинские черви в сортах перегноя уже давно не разбираются...
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20.04.2022 14:16 Ответить
А платить они этим "военным" будут ********?
Или намородёренные "трофеи" в качестве оплаты предлагают?
А то ведь все наёмники из этих "благополучных, цивилизованных" стран ещё торговаться начнут, в лучших традициях восточного базара.
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20.04.2022 14:17 Ответить
Чурбанский легион собирают.
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20.04.2022 14:18 Ответить
Змінусуємо всіх , і російських нацистів і їхніх прихвостнів , як чурбанів🐑 , так і чорномазих 🍌.
Слава українській артилерії ! Слава Героям ! Україна понад усе ! 💪😎🇺🇦
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20.04.2022 14:30 Ответить
Нам сейчас нужны пулеметы, дроны камикадзе, бтры, бмп в больших количествах. Эти дебилы будут пускать на мясо свою миллионную армию по полю, их нужно чем то перемалывать. Можно огнеметы у Илона Маска еще заказать))
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20.04.2022 14:34 Ответить
Ну слово найманці, можна трактувати по різному.
Професіонали, яки зробили війну, своєю професією, навряд чи поїдуть в Україну.
Вони на цьому гроші заробляють, а не планують у такий спосіб закінчити кар'єру.
Зате, ймовірно, приїде африканське бидло без жодного досвіду.
За "легкими" грішми та шансом попасти у Європу.

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20.04.2022 14:47 Ответить
От дохлого осла уши вам, а не Херсон, канал и пр...

На пахотных землях юга тоже биоудобрения нужны, просто график удобрения почвы российскими солдатами там наступает чуть позже )))
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20.04.2022 15:12 Ответить
ты сгнившее дерьмо свиноцабачье ожило уже - недавно твоя фотка была, обглоданная собаками...!
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20.04.2022 15:19 Ответить
В і д с о с у т ь!
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20.04.2022 15:22 Ответить
 
 