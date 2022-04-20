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Германия (6725) оружие (10028)

В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера

німеччина

Федеральное правительство Германии больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебестрейт, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Бундесвер предоставил все, что может" – сказал он.

Поэтому, по его словам, приходится идти по другим путям, например, финансировать закупки в области вооружения. Хебестрейт предполагает переговоры с Украиной и промышленностью о том, что необходимо и можно поставлять.

Читайте: Нужно увеличить поставки оружия в Украину, чтобы предотвратить глобальный голод, - немецкий министр

Задержки с снабжением оружия с немецкой стороны нет, подчеркнул он.

В дискуссии по поставкам оружия в Украину Бундесвер отклонил заявления о том, что он мог бы немедленно поставить часть своего тяжелого вооружения Украине, если Германия этого захочет. Как заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь, подобные поставки могут ослабить германскую армию.
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Топ комментарии
+35
Схоже на те. Дипломати з криворізької підворотні, блін...
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20.04.2022 14:33
+25
Рядовые немцы на сайтах пишут,,,,да отдайте им все что есть,,,они хоть воюют,,,а к нам придут,,,мы все равно лапки к верху,,,,Правительство продолжает тупо сцать перед Путлером
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20.04.2022 14:35
+23
Обиделись. Цель достигнута.
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20.04.2022 14:31
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Ну то хай ідуть *****. Холуї куцапські.
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20.04.2022 15:39 Ответить
Пора немчуру ДЕНАЦИФИЦИРОВАТЬ !
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20.04.2022 15:39 Ответить
Какая нах должна быть дипломатия с этими продажными сцукунами вскормившими своими бабками *****
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20.04.2022 15:43 Ответить
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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20.04.2022 15:43 Ответить
Агент ермак через фак зеленого дебила задание выполнил. Это раз. А два, прекрасный повод для развода тупого нарида, который нихрена не понял, что же на самом деле произошло. Типа, это не мы, это они...
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20.04.2022 16:28 Ответить
доведи своє твердження
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20.04.2022 16:56 Ответить
В противовес ГСВГ(ЗГВ) СА , Бундесвер был сильнейшей армией Европы.475тыс.в/сл,куча бронетехники,артиллерии,авиации..Можно еще приплюсовать технику и вооружение ННА б.ГДР ..Куда это все подевалось?Неуж-то в доменных печах сгорело?Темнят,что-то германцы..
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20.04.2022 16:37 Ответить
Устали немцы от войны в Украине, а ********* не устал, он постоянно воюет.
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20.04.2022 16:46 Ответить
Дякую тобі, Боже, що я не кацап. І не німак...
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20.04.2022 17:32 Ответить
Похоже у немцев запасы боевого железа точно кончились. Остались только мизер для учёбы и НАТО-вская техника, что сейчас стоит в странах Балтии. И это даже не смешно, новые танчики-самолётики просто ещё не построены. Думали что непонадобится. Вот и результат "упокоения *****" бизнесом от Меркельши.
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20.04.2022 17:46 Ответить
Їх і не просять постачати БІЛЬШЕ, нехай, просто, ПОСТАЧАЮТЬ.
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20.04.2022 17:57 Ответить
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