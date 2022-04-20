В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера
Федеральное правительство Германии больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.
Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебестрейт, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Бундесвер предоставил все, что может" – сказал он.
Поэтому, по его словам, приходится идти по другим путям, например, финансировать закупки в области вооружения. Хебестрейт предполагает переговоры с Украиной и промышленностью о том, что необходимо и можно поставлять.
Задержки с снабжением оружия с немецкой стороны нет, подчеркнул он.
В дискуссии по поставкам оружия в Украину Бундесвер отклонил заявления о том, что он мог бы немедленно поставить часть своего тяжелого вооружения Украине, если Германия этого захочет. Как заявил заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь, подобные поставки могут ослабить германскую армию.
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