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В Бердянске военные РФ требуют от домов культуры проведения концертов на 9 мая, – и.о. мэра Свидло

бердянськ

Во временно захваченном Бердянске военные РФ приходят в дома культуры и требуют проведения концертов на 9 мая.

Об этом во время совещания в Запорожской ОВА сообщил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях, - рассказал Свидло.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты готовятся к параду на 9 мая в Москве. ВИДЕО

Областные власти призывают население не реагировать на провокации и пропаганду оккупантов. Глава ОВА Александр Старух обратился к председателям громад с просьбой внимательно отслеживать факты похищения граждан. Он напомнил, что если телефон забрали, нужно обратиться в полицию. Разрушили дом – нужно подать заявление в правоохранительные органы и органы местной власти. Необходимо зафиксировать каждый случай, подчеркнул он.
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Топ комментарии
+21
До 9 травня ще стільки часу, що можна і "Лебедине озеро" підготувати.
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20.04.2022 14:51
+13
Выродки фашистские. Убили столько людей, разбомбили дома и требуют чтобы для них танцевали и восхваляли. Нужно освобождать нашу землю без никаких условий и переговоров. Пока из наших людей зомбаков и рабов не сделали
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20.04.2022 14:54
+13
Програма концерту: 1. Виступ байрактарів. 2 . Гопак у виконанні джавелінов....
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20.04.2022 14:54
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Ну разве что за упоковение фашистов
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20.04.2022 14:48 Ответить
Этот день пабєди, Порохом пропах. Шта?
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20.04.2022 14:49 Ответить
І до чого тут твій висер?
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20.04.2022 14:54 Ответить
До 9 травня ще стільки часу, що можна і "Лебедине озеро" підготувати.
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20.04.2022 14:51 Ответить
Доживут ли там орки так долго, много вариантов у них кобзона живьем послушать
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20.04.2022 14:52 Ответить
Кончена кацапська нація.

Ви що дебіли, будете "праздновать утопленика СаратOFF"???
Дякую Боже, що я не москаль!!!!
Спаси і сохрани!!!
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20.04.2022 14:52 Ответить
ні їм поставлять https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
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20.04.2022 15:50 Ответить
Выродки фашистские. Убили столько людей, разбомбили дома и требуют чтобы для них танцевали и восхваляли. Нужно освобождать нашу землю без никаких условий и переговоров. Пока из наших людей зомбаков и рабов не сделали
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20.04.2022 14:54 Ответить
Не лякайтесь, панянко. В українців вроджений імунітет до такого.
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20.04.2022 15:52 Ответить
Програма концерту: 1. Виступ байрактарів. 2 . Гопак у виконанні джавелінов....
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20.04.2022 14:54 Ответить
9 мая праздник педофилов, мародеров и маньяков, которые успели вовремя переобуться и война списала им все преступления. 9 мая празднуют фашисты, которым удалось избежать суда за развязывание Второй мировой.
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20.04.2022 14:56 Ответить
пабєдобєсіє...
Науковці роками вивчали різні ізольовані племена Африки, Південної америки.
Але вони не туди дивилися, бо настільки ізольованого племені як кацапи, просто не існує!
І це при тому, що сотні років були присутні контакти с європейською та азійською цивілізацією...
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20.04.2022 14:57 Ответить
Контакти.... Ну, може у петербурга. Може частково у москови. Але у 80% величезної території контактів ні з ким не було. Жили сотні років у лайні.
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20.04.2022 15:00 Ответить
Хай кобзон виступить
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20.04.2022 14:58 Ответить
про день победы он кстати пел
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20.04.2022 15:47 Ответить
По заявкам військових РФ буде проведено концерт з участю ЗСУ , а також військовим рф будуть роздані безкоштовні квитки на концерт кобзона.
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20.04.2022 15:00 Ответить
Будут транслировать Кобзона, Лещенко и Газманова через репродукторы.
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20.04.2022 15:00 Ответить
У какошніках?
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20.04.2022 15:02 Ответить
Угу..нової моделі - кАкошнікі - спізжені ватерклозети з України.
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20.04.2022 15:57 Ответить
А к чему НАМ эта информация? Пусть руководство города едет туда и отменяет эти мероприятия Или нас приглашают это посетить?
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20.04.2022 15:03 Ответить
Хорошая песня для концерта, тематическая - "Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком".
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20.04.2022 15:04 Ответить
Поржал
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20.04.2022 15:06 Ответить
Концерт єдиний - у Кобзона
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20.04.2022 15:05 Ответить
По фігу, що там вимагають ці виродки, довбанути добре під час концерту, щось же нам там дали хороше.
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20.04.2022 15:07 Ответить
так починається окупація..з пропаганди..зневіра людей ,
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20.04.2022 15:10 Ответить
ну это не самое страшное что может там быть
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20.04.2022 15:25 Ответить
собрать кацапов на празднование в домах культуры, закрыть все двери и сжечь их вместе с домом культуры
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20.04.2022 15:41 Ответить
згодна їм плейлиста допомогти змудрувати. Для початку ось це https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
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20.04.2022 15:47 Ответить
Думаю, не буде перебільшенням сказати, що місцева влада і без окупації провела б пишниє таржества паповаду дняпабєди
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20.04.2022 17:06 Ответить
 
 