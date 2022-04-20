В Бердянске военные РФ требуют от домов культуры проведения концертов на 9 мая, – и.о. мэра Свидло

Во временно захваченном Бердянске военные РФ приходят в дома культуры и требуют проведения концертов на 9 мая.

Об этом во время совещания в Запорожской ОВА сообщил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях, - рассказал Свидло.

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Областные власти призывают население не реагировать на провокации и пропаганду оккупантов. Глава ОВА Александр Старух обратился к председателям громад с просьбой внимательно отслеживать факты похищения граждан. Он напомнил, что если телефон забрали, нужно обратиться в полицию. Разрушили дом – нужно подать заявление в правоохранительные органы и органы местной власти. Необходимо зафиксировать каждый случай, подчеркнул он.