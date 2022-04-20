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Минобороны РФ решило засекретить данные о родственниках ликвидированных в Украине военных

ліквідація

Минобороны РФ решило засекретить данные о родственниках военных, ликвидированных в Украине, эта информация будет переведена в раздел гостайны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Российская служба Би-Би-Си со ссылкой на проект постановления правительства.

Данные о военнослужащих РФ, которые были ликвидированы в ходе боевых действий, составляют государственную тайну еще с 2015 года, однако льготы членам семей погибших оформляют гражданские чиновники районных администраций. Теперь Минобороны РФ просит правительство передать эти полномочия военкоматам.

В пояснительной записке к проекту говорится, что засекретить данные необходимо "в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач во время специальной военной операции на территориях Украины".

Читайте: До 9 мая Россия хочет оттеснить ВСУ с востока и удержать "сухопутный коридор" в Крым. Это должно представляться как "победа", - Минобороны

Имена погибших в Украине российских военных раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны России не публикует списки. В последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, заявив о гибели 1351 российского военнослужащего.
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Топ комментарии
+13
Та ему уже пох на родственнику,а им на него

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20.04.2022 15:17
+12
Подох подсвинок - сиди и молчи, а не бегай с визгом "Где мои 7 млн?!"
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20.04.2022 15:13
+8
Бо може виявитися, що в Україні, подохло трохи більше ніж 1351 кацапів?
Разів у 20...
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20.04.2022 15:13
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20.04.2022 15:10 Ответить
ПРЕДЛАГАЮ ********* СРАЗУ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПОГИБШИХ ЛИКВИДИРОВАТЬ И СЖИГАТЬ В МОБИЛЬНЫХ КРЕМАТОРИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕНКОМАТОВ.. А ЧТО ЖИЛЬЕ ОСВОБОДИТСЯ И ПЛАТИТЬ НЕ НАДО ПО 3-7 ЛЯМОВ ПОМОЩИ И ПОСОБИЙ... НЕТ ЧЕЛОВЕКА И НЕ НАДО...
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20.04.2022 16:02 Ответить
Українські захисники завдали таких втрат орді, що та вже не може продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

«Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…» - розповідає російський солдат-строковик своїй матері.

Він шукає способи вирватися додому. «Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто», - зауважує мати.

Син погоджується: «Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника «кидали»: он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...».

Мабуть, російським батькам особливо «непонятно», як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що «их там нет». https://t.me/operativnoZSU/20100 https://t.me/operativnoZSU/20100

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20.04.2022 16:18 Ответить
а що - докуя таких?
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20.04.2022 15:10 Ответить
Ще на дні потрібно рахувати буде:

Флагман Черноморского флота России - затонувший ракетный крейсер "Москва", теперь принадлежит украинскому государству, поскольку затонул в его водах.

Судно затонуло на расстоянии всего лишь 50 миль от берега Украины, и власти страны уже планируют экспедицию, говорится в сюжете https://tsn.ua/ru/video/video-novini/flagman-chernomorskogo-flota-moskva-teper-prinadlezhit-ukraine.html ТСН .

Журналисты узнали, что с 15 апреля "Москва" принадлежит Центральному военно-морскому музею Украины под руководством Сергея Воронова.

Ученый попросил называть крейсер правильно - теперь это объект подводного культурного наследия №2064, так судно внесли в реестр.

"Это (место, в котором "Москва" затонула - Ред.) исключительные экономические воды Украины, и согласно Международной конвенции ЮНЕСКО от 2006 года, которую Украина ратифицировала,... все следы человеческой жизнедеятельности на дне Черного моря являются собственностью государства Украина", - отметил Воронова.
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20.04.2022 15:21 Ответить
Та він же певно лежить під сіроводневим шаром Чорного моря. Тобто тухле до тухлого, так собі культурна спадщина.
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20.04.2022 15:24 Ответить
Умер Ефим та и хер с ним.
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20.04.2022 15:12 Ответить
Подох подсвинок - сиди и молчи, а не бегай с визгом "Где мои 7 млн?!"
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20.04.2022 15:13 Ответить
не умер, а пропал без вести. может - дезертир, с подводной лодки крейсера.
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20.04.2022 16:19 Ответить
Бо може виявитися, що в Україні, подохло трохи більше ніж 1351 кацапів?
Разів у 20...
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20.04.2022 15:13 Ответить
PS.
Кожен раз після такої новини, мабуть на підсвідомому рівні, виникає думка: а як би прокоментували та пояснили це пересічні кацапи!
Але здоровий глузд відповідає: не задавай ідіотських питань!
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20.04.2022 15:20 Ответить
***** скоро усю засрашку засекретить!
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20.04.2022 15:16 Ответить
А на "мацкве" - уже нырнули, посчитали, узнали??????
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20.04.2022 15:16 Ответить
Та ему уже пох на родственнику,а им на него

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20.04.2022 15:17 Ответить
Откуда ты знаешь что это орк? Зачем такое фото выкладывать, а вдруг это человек? С нашими эти твари чтоли не делали такое?
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20.04.2022 18:42 Ответить
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20.04.2022 15:18 Ответить
а шо у тех, засекреченных, были дети? та ну !!! откуда?... ихтамнет и ихтамнебыло и ихтамнебудет
такая судьбина у тварей без роду, племени, шеврона, знамени и с Z .... даже на куличах )))))
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20.04.2022 15:28 Ответить
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20.04.2022 15:29 Ответить
Чом би кацапам не платити гроші наперед? Тобто відразу за смерть при укладанні контракту і розглядати це як "іпотерку" в випадках коли пропавший без вісти раптово зявиться? Всі родичі відразу будуть категорично "за". Більш того вони будуть тиснути на "військовопридатних" дебілів випихаючи їх всіма способами "на службу родінє". Дивно що вони до цього ще не додумались. Все одно в уовах іінфляцїї влючається друкарський станок. То чом би не вливати надруковані гроші через "армійські виплати"?
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20.04.2022 15:36 Ответить
в турецком и крымско-татарском языках есть слово «касап», означающее «мясник», «живодер», но отсутствует буква «ц».
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20.04.2022 16:22 Ответить
наіщо заксекречувати кількість касабского гівна??? теж мені-таемниця мадрідского двора
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20.04.2022 15:55 Ответить
ватникопитеки думают, что будет родовая ответственность и кровная месть. Вот наивные - тотальная коллективная ответственость кацапов без разделений . Летучие отряды будут созданы из сирийцев, чеченцев и далее по списку. Про права человека пусть даже и не мечтают как и про права животных. Тем более московщина сама не признает международное право и вышло из ЕСПЧ.
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20.04.2022 16:05 Ответить
тим часом кацапи беруть ясир

Росіяни примусово переселили на своє болото понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей - при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років. Таку інформацію надав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.

Українців відправляють до депресивних регіонів, зокрема в північні області та на острів Сахалін.
Крім того, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш - Нікольське - Ялта та близько 5-7 тисяч - у Безіменному Донецької області. https://t.me/operativnoZSU/20093 https://t.me/operativnoZSU/20093

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20.04.2022 16:15 Ответить
При всех бестолковых потугах банды "МО" "РФ" эти сведения все равно станут известны. Может, х*йло их всех к себе в бункер заберёт? Для "безопасности"?
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20.04.2022 17:01 Ответить
Денег нет, но вы держитесь! И хорошего вам настроения!
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20.04.2022 17:46 Ответить
Непогано. Так можна ловити на живця тих, хто відвідує українські сайти - "А аткуда ви узналі а вашем синє? Хаділі на сайт СБУ??? А ви знаєтє закон пра запрєт раскритія лічних данних ваєннаслужашчіх? А зря нє зналі, атнинє ми на вас завєдьом угаловнає дєло!"
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21.04.2022 03:26 Ответить
 
 