Россия обустраивает позиции и наблюдательные посты напротив Черниговской и Сумской областей, - представитель Госпогранслужбы Демченко

Россия осуществляет инженерное устройство позиций и наблюдательных постов напротив Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы фиксируем проведение Россией вооруженных провокаций на украинско-российском участке границы с последовательным обвинением в этом именно украинской стороны. К тому же мы наблюдаем, что по ту сторону границы на отдельных направлениях напротив Черниговской и Сумской областей враг осуществляет инженерное обустройство позиций и наблюдательных постов. Кроме того, в российском пограничье отмечались отдельные перемещения военной техники", - сказал Демченко.

Представитель отметил, что в рамках возобновления контроля за государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки. В то же время он добавил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по разведке местности в пограничном, инженерном обустройстве, создаются пункты наблюдения и контрольные посты, а также другие места для несения службы пограничниками.

"Из-за продолжения российской агрессии классическая охрана границы не происходит, поскольку остается опасность минирования местности, работы диверсионных групп и обстрелов смежной стороной. В частности, наши наряды уже фиксировали совершение по территории Украины обстрелов противником из "Градов", огонь велся с территории России в направлении Сумской области. В Черниговской области враг в один из дней трижды с территории России вел минометный огонь напротив государственной границы, и снаряды попадали рядом с населенным пунктом Сеньковка, и над местностью постоянно кружил вражеский беспилотник", - рассказал Демченко.

Читайте: С начала войны подразделения Нацгвардии задержали 170 вражеских диверсантов, - МВД

По его словам, отдельно в направлении Сеньковки пограничный наряд обнаружил группу лиц с оружием, которое пыталось попасть на территорию Украины. "По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли", - проинформировал он.

Представитель отметил, что разведывательно-розыскные группы продолжают находить схроны с оружием и боеприпасами, оставленные военнослужащими РФ, и снаряды.