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Новости Война
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армия РФ (18001) Госпогранслужба (6131) граница (5142) россия (92990)

Россия обустраивает позиции и наблюдательные посты напротив Черниговской и Сумской областей, - представитель Госпогранслужбы Демченко

прикордонники,кордон,держприкордонслужба

Россия осуществляет инженерное устройство позиций и наблюдательных постов напротив Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы фиксируем проведение Россией вооруженных провокаций на украинско-российском участке границы с последовательным обвинением в этом именно украинской стороны. К тому же мы наблюдаем, что по ту сторону границы на отдельных направлениях напротив Черниговской и Сумской областей враг осуществляет инженерное обустройство позиций и наблюдательных постов. Кроме того, в российском пограничье отмечались отдельные перемещения военной техники", - сказал Демченко.

Представитель отметил, что в рамках возобновления контроля за государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки. В то же время он добавил, что в настоящее время продолжаются мероприятия по разведке местности в пограничном, инженерном обустройстве, создаются пункты наблюдения и контрольные посты, а также другие места для несения службы пограничниками.

"Из-за продолжения российской агрессии классическая охрана границы не происходит, поскольку остается опасность минирования местности, работы диверсионных групп и обстрелов смежной стороной. В частности, наши наряды уже фиксировали совершение по территории Украины обстрелов противником из "Градов", огонь велся с территории России в направлении Сумской области. В Черниговской области враг в один из дней трижды с территории России вел минометный огонь напротив государственной границы, и снаряды попадали рядом с населенным пунктом Сеньковка, и над местностью постоянно кружил вражеский беспилотник", - рассказал Демченко.

Читайте: С начала войны подразделения Нацгвардии задержали 170 вражеских диверсантов, - МВД

По его словам, отдельно в направлении Сеньковки пограничный наряд обнаружил группу лиц с оружием, которое пыталось попасть на территорию Украины. "По неизвестным был открыт огонь, после чего они отошли", - проинформировал он.

Представитель отметил, что разведывательно-розыскные группы продолжают находить схроны с оружием и боеприпасами, оставленные военнослужащими РФ, и снаряды.
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Топ комментарии
+21
А не можна всі дорги, що ведуть на кацапію і Білорусь перекопати ровами глибокими? У майбутньому все-одно не повинно бути сполучення з ними.
А українські будівельники з Московії можуть там і лишатись.
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20.04.2022 15:31
+17
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20.04.2022 15:28
+10
Досить шукати мир в очах по той бік. Руйнувати дороги та залізницю що ведуть у бік кордону. Усі шляхи, якими вони так легко зайшли й зможуть знов.
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20.04.2022 15:56
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20.04.2022 15:28 Ответить
Чудовий тост! За це і випью...
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20.04.2022 15:39 Ответить
ХОТИМ ИЛИ НЕТА ПРИДЕТСЯ И СРАЗУ СТРОИТЬ ГРАНИЦУ ЧТОБЫ НГЕ УССЛОВНАЯ ЛИНИЯ НА КАРТЕ А ФИЗИЧЕСКИ ВИДИМАЯ ЧТОБЫ ГОЛОВОЙ ОБ БЕТОН высотой метров 200-400 шириной 10-15-20 с точками огневой защиты с перекрестным обз0ором и обстрелом границу чуток сдвинуть вглубь к нам метров на 100-200 и все указать перед забором в бетонное покрытие ни одного кустика и деревца ни одного овражка если водный то берега укрепить плитами бетоном и поставить ежи бетонные блоки колючку минные поля сигнализации датчики движения проволоку путанку и много разных сюрпрайз.. и так всю границу с Рашкой и картофельным нечто.. где можно водные каналы метров на 100-200 бетонные блоки плиты откосы берегов зимой поливать все водичкой чтобы каток был думаю если и будут КПП пограничники таможня то оборудовать по периметру ПВО танками ДЗОТЫ ДОТЫ блиндажи окопы и не прямая дрога а чтобы петлялось танку тяжко фуры вообще не ездят.. железную дорогу с Рашкой заварить поставить замки обрезать электропитание дорог.. установить груженные на рельсах с 10 вагоном щебнем мусором от разрушенной инфраструктуры на путях.. пограничники обязаны будут пропускать россиян по ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ С ДОСМОТРО М ВПЛОТЬ ДО ТРУСОВ ВЫВОРАЧИВАТЬ ВСЕ ЧУМАДАНЫ И СУМКИ И ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ....и строго в конкретный населённый пункт и по конкретному делу вопросам-- похороны наследство брак-свадьба развод вопросы с детьми, родственниками и срок -если поймали где то не там и в пропущенные сроки 10 лет тюрьмы -статья шпионаж диверсия ...а вообще каждому руссо туристу одевать электронный браслет за их счет в сутки 20 долларов евро и все 10 суток 200 евро плати и на тот же пограничном пункте или ином тебе его снимут..
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20.04.2022 15:54 Ответить
Скіфи від касапів, андрофагів короче людоїдів "зміїні" вали будували.
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20.04.2022 16:10 Ответить
Приєднуюсь до ваших побажань
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20.04.2022 16:50 Ответить
А не можна всі дорги, що ведуть на кацапію і Білорусь перекопати ровами глибокими? У майбутньому все-одно не повинно бути сполучення з ними.
А українські будівельники з Московії можуть там і лишатись.
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20.04.2022 15:31 Ответить
Утилизируйте ,плиз пока они не размножились ‼️
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20.04.2022 15:39 Ответить
Как и ожидалось, собырается лезть обратно.
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20.04.2022 15:43 Ответить
для цих ********** пунктів існує снайпекс алігатор.
на 1,5 км пробиває 10 мм броню куля литить 7 км.
прицільна дальність 2 км. відстрілювати нах...й все що шевелиться на 1 км в глибину параші
тим більше що це українська зброя на 100%
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20.04.2022 16:58 Ответить
а реакция Украины будет? или вновь расскажем об плохом внимании НАТО?
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20.04.2022 15:52 Ответить
Досить шукати мир в очах по той бік. Руйнувати дороги та залізницю що ведуть у бік кордону. Усі шляхи, якими вони так легко зайшли й зможуть знов.
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20.04.2022 15:56 Ответить
Дороги для Зе святое.Их нельзя трогать.Он там ещё и асфальт положит.
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20.04.2022 17:10 Ответить
нужно отвечать на каждый удар с той стороны и все -тогда и пунктов наблюдения не будет
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20.04.2022 16:30 Ответить
Гахнуть по цим пунктам.
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20.04.2022 16:33 Ответить
Сруть касапи,раптом українці підуть на москву..
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20.04.2022 16:54 Ответить
а что делаем мы???
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21.04.2022 00:30 Ответить
 
 