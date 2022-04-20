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бомба (348) Ирпень (360) Киевская область (3918) Маркушин Александр (31)

Внимание! В Ирпене около 16:00 саперы будут обезвреживать мощную авиационную бомбу – городской голова Ирпеня

увага

В городе обнаружена мощная авиационная бомба, которую в 16:00 будут обезвреживать саперы, поскольку вывезти бомбу невозможно.

Об этом сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!", - отмечает Александр Маркушин. .

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Може лучше её куда в моЦкву эвакуировать ..
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20.04.2022 15:34 Ответить
Может и лучше. На Медведчуке эвакуировать или для него есть лучшее применение?
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20.04.2022 15:39 Ответить
Уже. Осталась одна воронка.
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20.04.2022 18:06 Ответить
 
 