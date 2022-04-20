Внимание! В Ирпене около 16:00 саперы будут обезвреживать мощную авиационную бомбу – городской голова Ирпеня

В городе обнаружена мощная авиационная бомба, которую в 16:00 будут обезвреживать саперы, поскольку вывезти бомбу невозможно.

Об этом сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас микрорайоном будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!", - отмечает Александр Маркушин. .

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