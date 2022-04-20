Ищем пути для остановки войны РФ против Украины сразу по нескольким направлениям, - представитель ЕС Стано

Евросоюз прилагает все дипломатические усилия для остановки российской агрессии против Украины на двустороннем и многостороннем уровнях, но учитывает и то обстоятельство, что судьба урегулирования конфликта в значительной степени зависит от ситуации на поле боя.

Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши усилия включают также наш призыв к России остановить эту противозаконную агрессию. Мы работаем на многостороннем уровне, и суть ситуации, когда решения могут приниматься на поле боя, является лишь иллюстрацией происходящего прямо сейчас. Потому что Россия не демонстрирует никаких признаков серьезного вовлечения и желания ответить на такие международные призывы, в частности, от ЕС и его стран-членов. Поэтому, безусловно, важна ситуация на поле боя, где Вооруженные Силы Украины защищают свою страну и свой народ. Одноременно происходит очень много событий на политическом и дипломатическом уровнях", - сказал Стано.

Он напомнил, что Европейский Союз ищет пути для остановки российской агрессии против Украины сразу по нескольким направлениям. Один из них – это продолжение финансовой экономической и политической поддержки Украины, включая помощь в развитии способностей ее Вооруженных Сил к защите народа и всей страны от убийственных атак российской военной машины.

Еще одно направление – это активное политическое привлечение, которое Евросоюз осуществляет совместно с международными партнерами, на двусторонней или многосторонней основе, в ООН или на уровне индивидуальных двусторонних контактов, когда лидеры ЕС или его стран-членов имеют контакты с коллегами в третьих странах.

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Призывы к России остановить агрессию против Украины и ответные меры по убеждению Кремля являются еще одним направлением дипломатических усилий Евросоюза.