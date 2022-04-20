Ищем пути для остановки войны РФ против Украины сразу по нескольким направлениям, - представитель ЕС Стано
Евросоюз прилагает все дипломатические усилия для остановки российской агрессии против Украины на двустороннем и многостороннем уровнях, но учитывает и то обстоятельство, что судьба урегулирования конфликта в значительной степени зависит от ситуации на поле боя.
Об этом в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наши усилия включают также наш призыв к России остановить эту противозаконную агрессию. Мы работаем на многостороннем уровне, и суть ситуации, когда решения могут приниматься на поле боя, является лишь иллюстрацией происходящего прямо сейчас. Потому что Россия не демонстрирует никаких признаков серьезного вовлечения и желания ответить на такие международные призывы, в частности, от ЕС и его стран-членов. Поэтому, безусловно, важна ситуация на поле боя, где Вооруженные Силы Украины защищают свою страну и свой народ. Одноременно происходит очень много событий на политическом и дипломатическом уровнях", - сказал Стано.
Он напомнил, что Европейский Союз ищет пути для остановки российской агрессии против Украины сразу по нескольким направлениям. Один из них – это продолжение финансовой экономической и политической поддержки Украины, включая помощь в развитии способностей ее Вооруженных Сил к защите народа и всей страны от убийственных атак российской военной машины.
Еще одно направление – это активное политическое привлечение, которое Евросоюз осуществляет совместно с международными партнерами, на двусторонней или многосторонней основе, в ООН или на уровне индивидуальных двусторонних контактов, когда лидеры ЕС или его стран-членов имеют контакты с коллегами в третьих странах.
Призывы к России остановить агрессию против Украины и ответные меры по убеждению Кремля являются еще одним направлением дипломатических усилий Евросоюза.
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Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
Во вторник, 19 апреля, по инициативе США состоялось видеосовещание по Украине, в котором помимо американского президента Джо Байдена приняли участие также лидеры стран, являющихся союзниками и партнерами США, а также руководители Евросоюза и НАТО. В совещании участвовали президенты США, Франции, Польши и Румынии Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, премьер-министры Канады, Великобритании, Италии и Японии Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Марио Драги и Фумио Кисида, канцлер Германии Олаф Шольц, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По итогам видеоконференции в администрации французского президента заявили, что Запад полон решимости «всемерно усиливать свою поддержку Украины перед лицом российской агрессии», в частности посредством «новых санкций против России, если она будет упорствовать в войне». Западные союзники согласились с необходимостью «убедить [своих] партнеров из стран, не входящих в "Большую семерку" и ЕС, в том, что этот кризис угрожает международному миру и безопасности и имеет не только региональный характер или представляет интерес не только для жителей Запада», - отметили в Елисейском дворце.
Был достигнут «широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в частности путем принятия новых санкций», - сообщило итальянское правительство во вторник вечером. Кроме того, «было подтверждено общее стремление диверсифицировать источники энергии, сокращая таким образом зависимость от поставок из России», - добавили в итальянском правительстве.
Заявления Италии и Франции позже подтвердили в Брюсселе. «Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины», - https://twitter.com/***********/status/1516465039691157511 написала Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Участники конференции согласились в «важности заставить Москву заплатить еще больше» за ее вторжение в Украину, говорится в коммюнике, распространенном от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Тобто зупиняти фуйлову армію ?
А що робити зі вже окупованими територіями ? Не можна все так лишати.
і як знайдете, то знайдіть в собі силу відповісти на єдине питання - чи можуть одні клєшєнкі держать в страху весь світ ? і якщо відповісте "ні" - то ******* по тому бункеру всім тим, що не можете віддати Україні для оборни, але маєте для своїх стран на крайній випадок! так от! він настав!