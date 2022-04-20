Российские оккупанты на первые числа мая готовят незаконный "референдум" в Херсонской области, - председатель ОВА Лагута
Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.
Об этом рассказал Геннадий Лагута в интервью для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья", передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать…"
Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно – так, как мы жили и развивались. И, поверьте мне, проработав неполных четыре месяца в своей должности (скажу): у нас было столько планов, столько идей, столько развития… Но мы их выполним.
Поэтому закончу я комментарий (по поводу) "референдума" так: как бы его ни назвали, что бы они ни сделали, это будет фальсификация и абсолютно незаконно", - рассказал он.
Относительно попытки оккупантов назначить "председателя" Херсонщины Лагута сказал, что "у них нет кандидата, потому что все жители Херсонщины отказываются от этого".
"Была информация, что могут перевести из оккупированного Крыма (пророссийского ставленника. – Ред.). Была информация, что у них был какой-то кандидат, вообще сумасшедший. Поэтому то, что я знаю точно: уже давно бы назначили – просто некого", – добавил глава ОВА.
Лагута рассказал, что сразу после оккупации, когда возникла угроза захвата здания обладминистрации, его команда переместилась, потому что работать в Херсонской ОГА было бы невозможно. Но он получает всю информацию, знает о гуманитарном кризисе и преступлениях РФ.
"С точки зрения преступлений, я много знаю информации о том, что происходит в наших населенных пунктах – в таких, допустим, как Высокополье… Пока это информация, поступающая от людей, оттуда выходящих в сторону Кривого Рога. Мы ее проверяем и будем оценивать , когда освободим Высокополье", – сказал Лагута.
Он уточнил, что речь идет о "жестоком обращении, избиении, похищении, изнасиловании женщин, девушек – это все, что рассказывают люди, и это требует дальнейшего рассмотрения (правоохранительными органами. – Ред.) и наказания всех виновных".
Глава ОВА сказал, что со стороны Днепропетровской области в Херсонской освобождены населенные пункты. В них возобновляются энергоснабжение, водоснабжение, полиция Украины несет службу, пенсии и другие бюджетные выплаты поступят на этой неделе.
Лагута заверил, что Государственное казначейство переведено в Кировоградскую область и производит все выплаты – люди могут получить деньги даже на оккупированной территории.
"У нас со всей области несколько сел только в трех территориальных общинах осовобождены: Нововоронцовское, Высокопольское и Кочубеевское", – сказал он.
Глава ОВА подтвердил, что на оккупированной территории от педагогов требуют начать учебный процесс на русском языке, "по их учебникам, по их программе (РФ)", но учителя пока обучают детей дистанционно по украинской программе.
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Хоча по факту, нічого не зміниться. Адже, Херсонська область тимчасово окупована. Очевидно орки самі звідти не підуть, а отже, Україні доведеться або відвойовувати ці території, або відмовлятись від них. Те що там проведуть "референдум", ніяк на це не вплине.
"референдуми" це як туалетний папірчик, не більше.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 хв ·
Негайно поверніть українську владу на Луганщину.
Був тиждень у Северодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, інши містах. Про військові справи розкажу пізніше, але мене здивувало, що влада на Луганщині - це зараз командування ОТУ, ЗСУ, Нацгвардія та Військова служба правопорядку. ВСП зараз - це взагалі єдиний працюючий на Луганщині правоохоронний орган - 11 військовослужбовців ВСП Луганщини загинули у боях, бо вони не тільки доглядають за порядком, але й коли треба б'ються як звичайна піхота.
Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні? В якому місці голова обласної військової адміністрації? Чому в перший день війни військкомати припинили роботу та замість участі у мобілізації вийїхали з регіону? Підрозділи ТРО вдалось через це розгорнути далеко не всюди, де були бажаючі. І чому після того як військкомати виїхали, їх за півтора місяці не повертають? Хто ухвалив таке рішення - чому одни військові мають воювати та захищати, а інші евакуювались та залишили свої міста, оборону яких мали б організовувати? Дороги вільні. Робочих питань дуже багато.
Якщо треба щось ремонтувати у мережах, якщо треба вирішувати гуманітарні питання, мобілізовувати людей, організовувати, все це треба вирушувати військовим та нацгвардійцям з тими фахівцями, що залишились.
Велика пошана до усіх військових ЗСУ та НГУ, які зараз захищають Луганщину, на них велика відповідальність та навантаження, вони роблять дуже багато для нашої перемоги у дуже важких боях.
Де-де Евакуювалися..
P.s. Лугуту поставил Зеленский , если чё.
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен
Просто суцільні ганьба та зрада. І його схоже й не думають притягати до відповідальності. Схоже після перемоги Україниі та українцям доведеться розпочинати ще одну війну - проти "українських гнид", за визначенням Ліни Костенко
Нагадаю що Лагута - керівник Херсонської Обласної військової адміністрації, був призначений Зеленським, і не був знятий з посади та покараний після дезертирства.
Мєр Херсону Колихаєв, незважаючи на ризики, залишився з містом та людьми, а цей покидьок втік з робочого місця наплювавши на свій народ