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Новости Война
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армия РФ (18001) референдум (1432) Херсонщина (4381) Лагута Геннадий (20)

Российские оккупанты на первые числа мая готовят незаконный "референдум" в Херсонской области, - председатель ОВА Лагута

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Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.

Об этом рассказал Геннадий Лагута в интервью для проекта Радио Свобода "Новости Приазовья", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать…"

Могу прокомментировать только так: вся Херсонщина ждет освобождения, она украинская. Она хочет жить в единой, мирной, славной, соборной Украине. И жить мирно – так, как мы жили и развивались. И, поверьте мне, проработав неполных четыре месяца в своей должности (скажу): у нас было столько планов, столько идей, столько развития… Но мы их выполним.

Поэтому закончу я комментарий (по поводу) "референдума" так: как бы его ни назвали, что бы они ни сделали, это будет фальсификация и абсолютно незаконно", - рассказал он.

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Относительно попытки оккупантов назначить "председателя" Херсонщины Лагута сказал, что "у них нет кандидата, потому что все жители Херсонщины отказываются от этого".

"Была информация, что могут перевести из оккупированного Крыма (пророссийского ставленника. – Ред.). Была информация, что у них был какой-то кандидат, вообще сумасшедший. Поэтому то, что я знаю точно: уже давно бы назначили – просто некого", – добавил глава ОВА.

Лагута рассказал, что сразу после оккупации, когда возникла угроза захвата здания обладминистрации, его команда переместилась, потому что работать в Херсонской ОГА было бы невозможно. Но он получает всю информацию, знает о гуманитарном кризисе и преступлениях РФ.

"С точки зрения преступлений, я много знаю информации о том, что происходит в наших населенных пунктах – в таких, допустим, как Высокополье… Пока это информация, поступающая от людей, оттуда выходящих в сторону Кривого Рога. Мы ее проверяем и будем оценивать , когда освободим Высокополье", – сказал Лагута.

Он уточнил, что речь идет о "жестоком обращении, избиении, похищении, изнасиловании женщин, девушек – это все, что рассказывают люди, и это требует дальнейшего рассмотрения (правоохранительными органами. – Ред.) и наказания всех виновных".

Глава ОВА сказал, что со стороны Днепропетровской области в Херсонской освобождены населенные пункты. В них возобновляются энергоснабжение, водоснабжение, полиция Украины несет службу, пенсии и другие бюджетные выплаты поступят на этой неделе.

Лагута заверил, что Государственное казначейство переведено в Кировоградскую область и производит все выплаты – люди могут получить деньги даже на оккупированной территории.

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"У нас со всей области несколько сел только в трех территориальных общинах осовобождены: Нововоронцовское, Высокопольское и Кочубеевское", – сказал он.

Глава ОВА подтвердил, что на оккупированной территории от педагогов требуют начать учебный процесс на русском языке, "по их учебникам, по их программе (РФ)", но учителя пока обучают детей дистанционно по украинской программе.
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Топ комментарии
+8
Касапюра ни как не угомонится со своими референдумами. Плять это не чего не меняет. Вам один хрен киздец.
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20.04.2022 16:31
+8
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUnQ3N0s9uHnWxX3urKW8T9B4cdd7xaRf1iPpxYdlRjnJUDJTqxEZ9P9CpXXyeW3BxwFPSe35OJMLhFkzER1wgTld2ui5c-OwK_QZ2sEft-_BLFFS3AANw8YovADDsnjgA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 хв ·

Негайно поверніть українську владу на Луганщину.

Був тиждень у Северодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, інши містах. Про військові справи розкажу пізніше, але мене здивувало, що влада на Луганщині - це зараз командування ОТУ, ЗСУ, Нацгвардія та Військова служба правопорядку. ВСП зараз - це взагалі єдиний працюючий на Луганщині правоохоронний орган - 11 військовослужбовців ВСП Луганщини загинули у боях, бо вони не тільки доглядають за порядком, але й коли треба б'ються як звичайна піхота.

Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні? В якому місці голова обласної військової адміністрації? Чому в перший день війни військкомати припинили роботу та замість участі у мобілізації вийїхали з регіону? Підрозділи ТРО вдалось через це розгорнути далеко не всюди, де були бажаючі. І чому після того як військкомати виїхали, їх за півтора місяці не повертають? Хто ухвалив таке рішення - чому одни військові мають воювати та захищати, а інші евакуювались та залишили свої міста, оборону яких мали б організовувати? Дороги вільні. Робочих питань дуже багато.

Якщо треба щось ремонтувати у мережах, якщо треба вирішувати гуманітарні питання, мобілізовувати людей, організовувати, все це треба вирушувати військовим та нацгвардійцям з тими фахівцями, що залишились.

Велика пошана до усіх військових ЗСУ та НГУ, які зараз захищають Луганщину, на них велика відповідальність та навантаження, вони роблять дуже багато для нашої перемоги у дуже важких боях.
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20.04.2022 16:49
+6
Лагута втік з області у перші дні війни, а тепер корчить із себе героя. Тварюка.
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20.04.2022 17:15
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Правила форума Совет форумчан
Касапюра ни как не угомонится со своими референдумами. Плять это не чего не меняет. Вам один хрен киздец.
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20.04.2022 16:31 Ответить
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:39 Ответить
ну так и накройте их н#x...Україні подарували 100 безпілотників "Quantix Recon", - ГУР Міноборони Джерело:
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20.04.2022 16:34 Ответить
Боневтіку під шашлик.
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20.04.2022 16:35 Ответить
«Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"». Древні греки на цих одічалих казали адрофаги що дословно означає людоїд які хоч і були схожі до скіфів але розмовляли іншою мовою і мали фіно-угорське коріння..
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20.04.2022 16:37 Ответить
Пора объявлять референдум по роспуску Российской федерации и ликвидации названия Россия. Вот это будет правильно.
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20.04.2022 16:41 Ответить
ХЕР!
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20.04.2022 16:41 Ответить
Україна має також провести референдум в Придністров'ї по відмови від кацапського паспорта.
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20.04.2022 16:42 Ответить
Ось це і буде подано на 9 травня, як велика перемога.
Хоча по факту, нічого не зміниться. Адже, Херсонська область тимчасово окупована. Очевидно орки самі звідти не підуть, а отже, Україні доведеться або відвойовувати ці території, або відмовлятись від них. Те що там проведуть "референдум", ніяк на це не вплине.
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20.04.2022 16:44 Ответить
Звичайно! І Херсон і Крим будуть нашими! А кацапськи
"референдуми" це як туалетний папірчик, не більше.
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20.04.2022 18:56 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUnQ3N0s9uHnWxX3urKW8T9B4cdd7xaRf1iPpxYdlRjnJUDJTqxEZ9P9CpXXyeW3BxwFPSe35OJMLhFkzER1wgTld2ui5c-OwK_QZ2sEft-_BLFFS3AANw8YovADDsnjgA&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 хв ·

Негайно поверніть українську владу на Луганщину.

Був тиждень у Северодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, інши містах. Про військові справи розкажу пізніше, але мене здивувало, що влада на Луганщині - це зараз командування ОТУ, ЗСУ, Нацгвардія та Військова служба правопорядку. ВСП зараз - це взагалі єдиний працюючий на Луганщині правоохоронний орган - 11 військовослужбовців ВСП Луганщини загинули у боях, бо вони не тільки доглядають за порядком, але й коли треба б'ються як звичайна піхота.

Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні? В якому місці голова обласної військової адміністрації? Чому в перший день війни військкомати припинили роботу та замість участі у мобілізації вийїхали з регіону? Підрозділи ТРО вдалось через це розгорнути далеко не всюди, де були бажаючі. І чому після того як військкомати виїхали, їх за півтора місяці не повертають? Хто ухвалив таке рішення - чому одни військові мають воювати та захищати, а інші евакуювались та залишили свої міста, оборону яких мали б організовувати? Дороги вільні. Робочих питань дуже багато.

Якщо треба щось ремонтувати у мережах, якщо треба вирішувати гуманітарні питання, мобілізовувати людей, організовувати, все це треба вирушувати військовим та нацгвардійцям з тими фахівцями, що залишились.

Велика пошана до усіх військових ЗСУ та НГУ, які зараз захищають Луганщину, на них велика відповідальність та навантаження, вони роблять дуже багато для нашої перемоги у дуже важких боях.
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20.04.2022 16:49 Ответить
"Де там СБУ, ДБР, Нацполіція зі своїими спецназами, вони тут дуже потрібні?"
Де-де Евакуювалися..
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20.04.2022 17:02 Ответить
Вони зараз боронять українсько-польський кордон...
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20.04.2022 17:12 Ответить
боронять від волонтерів між іншим..
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20.04.2022 17:14 Ответить
Херсон потрібно звільнювати якомога швидше.
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20.04.2022 16:58 Ответить
Дві Точки-У в Антонівський міст, і орки в Херсоні опиняються в котлі. Не бачу у влади бажання звільняти Херсон....
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20.04.2022 17:40 Ответить
Так Лагута сам сбежал из Херсона вечером 24 февраля. Город сдали полностью без боя. Полтора месяца его не было видно и слышно. Областью не занимался вообще. И вот, явилось чучело, советы даёт.
P.s. Лугуту поставил Зеленский , если чё.
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20.04.2022 17:51 Ответить
Мы вас так отХэНэЭрим, в рот положим хнр.
ХэНэЭристей по вкусу сможет стать вам только хрен
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20.04.2022 17:08 Ответить
Заводи польский диван и в атаку.
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20.04.2022 17:10 Ответить
Не сцы, нечудь, я в атаке и так участвую.
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20.04.2022 18:52 Ответить
Лагута втік з області у перші дні війни, а тепер корчить із себе героя. Тварюка.
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20.04.2022 17:15 Ответить
От этой песни группы "Ногу Свело" у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 17:15 Ответить
Нема слів. Це той самий Лагута що поклав на стіл мєру Колихаєву ключі від ОДА 24.02 зі словами "Я в єтом не участвую". Питання: чого він ще не сидить. Разом з очільниками СБУ області, які втекли того ж дня, навіть не спробувавши організувати опір або інформаційну підготовку населення.

Просто суцільні ганьба та зрада. І його схоже й не думають притягати до відповідальності. Схоже після перемоги Україниі та українцям доведеться розпочинати ще одну війну - проти "українських гнид", за визначенням Ліни Костенко
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20.04.2022 19:57 Ответить
Це опудало Лагута ще має совість щось белькотіти про "зелені коридори" - у той час як сам утік а людей кинув напризволяще, люди були вимушені самотужки, по кілька разів, з величезним ризиком для життя, ризиком бути підірваними на мінах або розстріляними, шукати шляхи виїзду з окупованої території, вимушені самоорганізовуватися, ризикуючи арештами та катуваннями, у той час як це лайно гріло дупу у Кропивницькому майже 2 місяці!

Нагадаю що Лагута - керівник Херсонської Обласної військової адміністрації, був призначений Зеленським, і не був знятий з посади та покараний після дезертирства.

Мєр Херсону Колихаєв, незважаючи на ризики, залишився з містом та людьми, а цей покидьок втік з робочого місця наплювавши на свій народ
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20.04.2022 20:09 Ответить
 
 