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Новости Санкции против России
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Великобритания (4716) россия (92990) санкции (11033)

Великобритания на этой неделе может объявить о новых санкциях против РФ, - Bloomberg

рф,санкції

Власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Новые меры, вероятно, будут касаться российских военных и оборонных компаний, а также большого числа бизнесменов и их партнеров", - говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары. Кроме того, как отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".

Ранее Великобритания ввела против России широкий пакет санкций. Сейчас в британском санкционном списке в отношении России - более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

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Bloomberg напоминает, что ЕС работает над шестым пакетом санкций. В частности, обсуждается возможность введения ограничений на импорт российской нефти, а также отключение большего количества банков РФ от всемирной платежной системы SWIFT.
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Брити-продовжуйте чавити бункерного смердючого клопа та увесь запарєбрікавий клаповнік...
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20.04.2022 16:33 Ответить
Дякуємо!
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20.04.2022 16:33 Ответить
Лучшие санкции против педирации- больше оружия и вооружений Украине!
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20.04.2022 16:36 Ответить
Британия спасибо вы настоящие бандеровцы.
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20.04.2022 16:40 Ответить
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20.04.2022 16:46 Ответить
******! зацените:

не знаю, правда, или нет......
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20.04.2022 18:47 Ответить
 
 