Великобритания на этой неделе может объявить о новых санкциях против РФ, - Bloomberg

Власти Великобритании планируют на этой неделе ввести больше санкций в отношении России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Новые меры, вероятно, будут касаться российских военных и оборонных компаний, а также большого числа бизнесменов и их партнеров", - говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, Лондон также рассматривает повышение пошлин на некоторые российские товары. Кроме того, как отмечает источник, в ближайшие недели Великобритания может ввести санкционные меры в отношении "лиц и структур, распространяющих дезинформацию".

Ранее Великобритания ввела против России широкий пакет санкций. Сейчас в британском санкционном списке в отношении России - более 1,3 тыс. физических и юридических лиц.

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Bloomberg напоминает, что ЕС работает над шестым пакетом санкций. В частности, обсуждается возможность введения ограничений на импорт российской нефти, а также отключение большего количества банков РФ от всемирной платежной системы SWIFT.