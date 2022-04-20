Крупнейший НПЗ Японии отказался от российской нефти: увеличит поставки с Ближнего Востока
Крупнейший японский нефтепереработчик Eneos Holdings не планирует покупать российскую нефть, пока не разрешатся все проблемы, связанные с вторжением РФ в Украину. Компания нашла альтернативные поставки с Ближнего Востока.
Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Сейчас мы намерены получить альтернативы от существующих торговых партнеров, таких, как Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт, но мы продолжим усилия для диверсификации наших источников, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока в будущем", - сказал Сугимори.
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Ранее сообщалось, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть после выполнения текущих контрактов.
Пожалуйста, подождите...
Курильские острова ждут вас !!!
(не тяните!!! пока мы тут раху отвлекаем)
ЭТО Я К ТЕМЕ КРЫМА НА 15 лет ( идея ОПУ имени Ермака)«Спецпредставитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия и Япония не ведут переговоры о передаче Курильских островов.
«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», - цитирует РИА Новости Иванова.»
Найбільші й наважкійші санкції , яки їх остоточно добивають це не санкції держчинуш різних .
Навіть в найбільш проукраїнських державах їх держапарат він ледащо й "як би що не вийшло"
Вбивчі санції це санції приватних осіб . Тобто демократії міцні не тільки законом , але й громадянським суспільством . Є таке поняття -- репутація й саме через репутаційні втрати вийшли з ********** подавна більшість світових брендів .
Вони вирішили , що втрачені прибутки не варті втрати репутації .
Просто спитайте себе -- того ж Нафтепереробника що змушує , хто його контролює ?!
Це усе волонтерство , властний розум у властна ініциатива ...
Ніхто й ніколи не довів до суда справи по канібалізму Жана Бокаса ... але репутація була як в людожера ...
Ось й ********** , в ***** репутація як в людожера ,й кривавого щибеника ...