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Крупнейший НПЗ Японии отказался от российской нефти: увеличит поставки с Ближнего Востока

нефть

Крупнейший японский нефтепереработчик Eneos Holdings не планирует покупать российскую нефть, пока не разрешатся все проблемы, связанные с вторжением РФ в Украину. Компания нашла альтернативные поставки с Ближнего Востока.

Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Сейчас мы намерены получить альтернативы от существующих торговых партнеров, таких, как Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт, но мы продолжим усилия для диверсификации наших источников, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока в будущем", - сказал Сугимори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония приняла законопроекты о санкциях, которые закроют "лазейки" для РФ

Ранее сообщалось, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть после выполнения текущих контрактов.
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Топ комментарии
+15
Японцям-черговий респект.Курили дуже хочуть додому...
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20.04.2022 16:40
+12
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20.04.2022 16:44
+9
Japan respect!
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20.04.2022 16:43
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Японцям-черговий респект.Курили дуже хочуть додому...
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20.04.2022 16:40 Ответить
Курили дійсно хочуть до цивілізації і світу технологій. Досить їм загнивати у мордорі.
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20.04.2022 16:53 Ответить
Japan respect!
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20.04.2022 16:43 Ответить
Мир четко поделился на три группы: цивилизованные страны, китаросия и индостан.
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20.04.2022 16:44 Ответить
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20.04.2022 16:44 Ответить
+++
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20.04.2022 16:45 Ответить
Япония! респект...
Курильские острова ждут вас !!!
(не тяните!!! пока мы тут раху отвлекаем)
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20.04.2022 16:50 Ответить
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20.04.2022 16:57 Ответить
‼️‼️‼️ Кацапам в голову не приходит вернуть награбленное .
ЭТО Я К ТЕМЕ КРЫМА НА 15 лет ( идея ОПУ имени Ермака)«Спецпредставитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия и Япония не ведут переговоры о передаче Курильских островов.

«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», - цитирует РИА Новости Иванова.»
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20.04.2022 17:01 Ответить
Те , що на Московії ніхто й ніколи не росповіси ...

Найбільші й наважкійші санкції , яки їх остоточно добивають це не санкції держчинуш різних .
Навіть в найбільш проукраїнських державах їх держапарат він ледащо й "як би що не вийшло"

Вбивчі санції це санції приватних осіб . Тобто демократії міцні не тільки законом , але й громадянським суспільством . Є таке поняття -- репутація й саме через репутаційні втрати вийшли з ********** подавна більшість світових брендів .
Вони вирішили , що втрачені прибутки не варті втрати репутації .

Просто спитайте себе -- того ж Нафтепереробника що змушує , хто його контролює ?!

Це усе волонтерство , властний розум у властна ініциатива ...

Ніхто й ніколи не довів до суда справи по канібалізму Жана Бокаса ... але репутація була як в людожера ...

Ось й ********** , в ***** репутація як в людожера ,й кривавого щибеника ...
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20.04.2022 17:08 Ответить
Кремлівський людожер

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20.04.2022 18:25 Ответить
Японцы так тихо и скромненько - секир крашанки.
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20.04.2022 20:58 Ответить
 
 