Сражение за Донбасс началось. Что происходит на фронте? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО
20 апреля в 18.30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Шуты Медведчука и Путина снова на многих телеканалах - Алексей Гарань
https://youtu.be/lacRkG-6eEM
‼️‼️‼️Питання до СМИ - чі буде МОРАЛЬНА ЛЮСТРАЦІЯ ????
По-пам"яті:
- тоді кацапня на правому березі контролювала тільки Херсон з околицями і Нову Каховку з околицями плюс довгий хвіст;
- а зараз нашого виходу до Дніпра ніде немає, і в деяких місцях кацапня вже доволі далеко від Дніпра.
Хоч може, це залежить від точності карт, що публікуються...
https://www.youtube.com/watch?v=KpBBhl-y1TM