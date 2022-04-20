Сражение за Донбасс началось. Что происходит на фронте? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВИДЕО

20 апреля в 18.30 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проведет детальный разбор ситуации на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Та также смотрите: Оккупанты бомбили село Большая Камышеваха на Харьковщине, образовались несколькометровые воронки от снарядов РФ, - Бутусов. ВИДЕО