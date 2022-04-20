Россия пока не получила серьезных территориальных достижений на Донбассе: линии фронта остаются статичными, - США
С началом усиления российского наступления на Донбассе, по оценке США, Россия не получила никаких крупных территориальных достижений.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц, непосредственно знакомых с оценкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам одного из чиновников, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, очевидно, являются пробными атаками для проверки украинской обороны.
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Тем не менее, линии фронта остаются статичными, и пока ни одна большая территория не переходит из рук в руки.
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что такое второй круг...?
Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.
Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.
Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
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Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188
Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.
Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.
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обидно что не начинают правильно писать - СВИНОЦАБАКИ...!
так собачкам не обидно...