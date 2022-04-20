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США (24808) Донбасс (26950)

Россия пока не получила серьезных территориальных достижений на Донбассе: линии фронта остаются статичными, - США

рф

С началом усиления российского наступления на Донбассе, по оценке США, Россия не получила никаких крупных территориальных достижений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц, непосредственно знакомых с оценкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам одного из чиновников, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, очевидно, являются пробными атаками для проверки украинской обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на $800 миллионов, - CNN

Тем не менее, линии фронта остаются статичными, и пока ни одна большая территория не переходит из рук в руки.
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Топ комментарии
+17
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20.04.2022 17:48
+12
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20.04.2022 17:44
+10
У Миколаївській області службового пса окупантів, який вижив під час бою, забрали українські військові. Про це повідомляють у 123-ій окремій бригаді територіальної оборони.

"Наші підрозділи вщент розтрощили ординську колону. Росгвардійський пес з нашийником з "триколором" та двоголовою куркою якимось дивом залишився живим і, оглянувши те, що залишилося від його колишнього боса, помандрував до села", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці передали Колбіна військовим. Тепер він проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва.

"Слово "паляниця" говорить без акценту, проходить переатестацію, в нього новий нашийник з гарно вписаним в Тризуб словом "Воля". Він вже готовий захищати Україну від московських загарбників!" - відзначили у бригаді.
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20.04.2022 17:52
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а что с ними...?
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20.04.2022 17:41 Ответить
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20.04.2022 17:57 Ответить
ты новорег тему сисек не раскрыл...
что такое второй круг...?
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20.04.2022 17:50 Ответить
ты свинорус пистуй вслед Мацкве...
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20.04.2022 17:58 Ответить
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:40 Ответить
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20.04.2022 17:44 Ответить
Норвегия передала Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сообщает Reuters со ссылкой на минобороны скандинавской страны.

ПЗРК предназначен, чтобы сбивать низколетящие самолеты и вертолеты.

А чешская оборонка будет ремонтировать украинскую бронетехнику и вести ее сервисное обслуживание.

Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.
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20.04.2022 17:47 Ответить
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20.04.2022 17:48 Ответить
Да.А как же захват противником городка Кременная
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20.04.2022 17:49 Ответить
да вы в рот только свиноцабаки захватите...
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20.04.2022 17:53 Ответить
Мацкваидинах
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20.04.2022 18:03 Ответить
если смотреть тактически-то кременная до красного лимана включительно-это уменьшение длины фронта,и войска скорее всего отвели на более оборудованные события (судя по всему и сильных боев за нее не было)
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20.04.2022 18:36 Ответить
У Миколаївській області службового пса окупантів, який вижив під час бою, забрали українські військові. Про це повідомляють у 123-ій окремій бригаді територіальної оборони.

"Наші підрозділи вщент розтрощили ординську колону. Росгвардійський пес з нашийником з "триколором" та двоголовою куркою якимось дивом залишився живим і, оглянувши те, що залишилося від його колишнього боса, помандрував до села", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці передали Колбіна військовим. Тепер він проходить службу в кінологічному підрозділі однієї з частин Миколаєва.

"Слово "паляниця" говорить без акценту, проходить переатестацію, в нього новий нашийник з гарно вписаним в Тризуб словом "Воля". Він вже готовий захищати Україну від московських загарбників!" - відзначили у бригаді.
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20.04.2022 17:52 Ответить
Собаки умнее чем свиноцабаки...
обидно что не начинают правильно писать - СВИНОЦАБАКИ...!
так собачкам не обидно...
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20.04.2022 17:56 Ответить
Навіть собака зрозуміла, що на цій планеті є і люди.
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20.04.2022 18:14 Ответить
Мабуть "хто є люди".
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20.04.2022 18:25 Ответить
Потрібно не тільки захищатись а і атакувати.Інакше це повзуча окупація.
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20.04.2022 19:58 Ответить
 
 