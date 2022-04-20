Россия пока не получила серьезных территориальных достижений на Донбассе: линии фронта остаются статичными, - США

С началом усиления российского наступления на Донбассе, по оценке США, Россия не получила никаких крупных территориальных достижений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц, непосредственно знакомых с оценкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам одного из чиновников, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, очевидно, являются пробными атаками для проверки украинской обороны.

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Тем не менее, линии фронта остаются статичными, и пока ни одна большая территория не переходит из рук в руки.