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Кремль собирается вводить на временно оккупированных территориях Украины уроки "просвещения" по оправданию войны, - правозащитник Лисянский

школа

Оккупационные администрации РФ на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей собираются вводить в школах уроки по историческому "просветительству", целью которых является объяснение и оправдание действий военной агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.

В мае этого года планируется вывоз учителей с оккупированных территорий Украины, согласившихся работать с оккупантами. Преподавателей будут вывозить в Крым для проведения тренингов и инструктажа по преподаванию данного предмета.

"Пока РФ проигрывает идеологический фронт. Подрастающее поколение и молодежь на оккупированной территории Украины называет действия РФ военной агрессией, а не т.н. специальной военной операцией. Существует множество подтвержденных фактов, когда российские оккупанты убивали родителей на глазах детей, убивали детей. У убитых родителей остались дети, у них остались их друзья и родственники, знающие правду и вслух говорящие о ней. В Кремле понимают эту проблему и пытаются атаковать на идеологическом фронте", – говорит Лисянский.

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Так же поступают и в РФ. Так, с 1 сентября в российских школах будут проводить пропагандистские уроки, где детям будут разъяснять "цели и задачи" войны России против Украины.
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Топ комментарии
+11
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20.04.2022 17:43
+5
Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
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Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:38
+5
В 30-х годах прошлого века ватников еще можно было понять. Ни ТВ ни интернета небыло и все что говорит с рупора считалось правдой. Но чтобы в 21 веке во время развитых технологий и обширных источников информации ватники верили такой топорной и ничем неподтвержденной пропаганде, ето нужно ампутировать голову. Лечить бесполезно
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20.04.2022 18:08
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Воєнні злочини нацистів=злочини рашистів

Документуванням злочинів росії на території України займатиметься президент організації «Яхад-Ін Унум» отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідує злочини нацистів.
Він представить покази українських очевидців у Міжнародному кримінальному суді й в прокуратурах країн Європи.

Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів рф у Бучі, Харкові, Маріуполі тощо (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію.

Записатись на інтерв'ю можна на сайті https://svidky.org/
.
Або за одним із контактів: [email protected]
+38 098 943 1217, +38 067 332 5188

Свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн.

Французька організація «Яхад-Ін Унум» досліджує Голокост у Східній Європі починаючи з 2002 року. З 2015 року розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії.
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20.04.2022 17:38 Ответить
Цыган ещё корову не купил а уже бил детей чтобы молоко не разливали. Ну ну.
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20.04.2022 17:41 Ответить
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
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20.04.2022 17:42 Ответить
Да, нас же всех в детстве кормили манной Кафкой! А теперь это быль...
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20.04.2022 17:58 Ответить
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20.04.2022 17:43 Ответить
жизненный пример для ваты...\ваты - это мягко сказано...\
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20.04.2022 17:47 Ответить
Российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) намерен стать первой организацией, которая откажет в допуске спортсменам из РФ, сообщает Sportico.

Федерация тенниса России заявила, что никак не может повлиять на решение организаторов.
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20.04.2022 17:49 Ответить
Ху#ло бажає більше zомбаків.... не дивно. Тому й звільняти треба теріторії, затягування = втрата населення, раша пропогандаТВ промиє мізкі повністю й то вже не лікується потім.
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20.04.2022 17:57 Ответить
Цьому можно запобiгти знищуючi кацапiв.
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20.04.2022 17:59 Ответить
По типу - "ми, мокшанці, говнолюди приперлися на вашу землю??"
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20.04.2022 18:04 Ответить
Геббельс с Гитлером на том свете рыдают и кусают локти. Ученик превзошел учителя.
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20.04.2022 18:05 Ответить
В 30-х годах прошлого века ватников еще можно было понять. Ни ТВ ни интернета небыло и все что говорит с рупора считалось правдой. Но чтобы в 21 веке во время развитых технологий и обширных источников информации ватники верили такой топорной и ничем неподтвержденной пропаганде, ето нужно ампутировать голову. Лечить бесполезно
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20.04.2022 18:08 Ответить
ну як би так, ватанів, українських малоросів часів УНР можно було ще зрозуміти чого велика частина купилася на закликі більшовиків, обіцяли то непогані речі... обіцянки-цяцянки
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20.04.2022 18:29 Ответить
это просто ********* и это только почти 2 месяца если не декупировать то ******
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20.04.2022 18:35 Ответить
Придурки неизлечимые
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20.04.2022 19:40 Ответить
 
 