Кремль собирается вводить на временно оккупированных территориях Украины уроки "просвещения" по оправданию войны, - правозащитник Лисянский
Оккупационные администрации РФ на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей собираются вводить в школах уроки по историческому "просветительству", целью которых является объяснение и оправдание действий военной агрессии РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лысянский.
В мае этого года планируется вывоз учителей с оккупированных территорий Украины, согласившихся работать с оккупантами. Преподавателей будут вывозить в Крым для проведения тренингов и инструктажа по преподаванию данного предмета.
"Пока РФ проигрывает идеологический фронт. Подрастающее поколение и молодежь на оккупированной территории Украины называет действия РФ военной агрессией, а не т.н. специальной военной операцией. Существует множество подтвержденных фактов, когда российские оккупанты убивали родителей на глазах детей, убивали детей. У убитых родителей остались дети, у них остались их друзья и родственники, знающие правду и вслух говорящие о ней. В Кремле понимают эту проблему и пытаются атаковать на идеологическом фронте", – говорит Лисянский.
Так же поступают и в РФ. Так, с 1 сентября в российских школах будут проводить пропагандистские уроки, где детям будут разъяснять "цели и задачи" войны России против Украины.
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