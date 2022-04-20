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Новости Война
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Луганщина (6429) потери (4267) 24 омб имени князя Данила Галицкого (235)

Воин 24-й ОМБр Игорь Сергийчук погиб в боях за Попасную в Луганской области. ФОТО

Возле Попасной, на Луганщине, погиб воин 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ 41-летний Игорь Сергийчук, житель города Рава-Русская на Львовщине.

Об этом сообщает Рава-Русский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Воин 24-й ОМБр Игорь Сергийчук погиб в боях за Попасную в Луганской области 01

Сергийчук с 3 марта был мобилизован после того, как вызвался в военкомат.

У воина остались жена и дочь.

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Топ комментарии
+38
Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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20.04.2022 17:36
+24
ГЕРОI НЕ ВМИРАЮТЬ-здихають вороги
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20.04.2022 17:37
+21
Вічна пам*ять,друже...
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20.04.2022 17:43
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Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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20.04.2022 17:36 Ответить
ГЕРОI НЕ ВМИРАЮТЬ-здихають вороги
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20.04.2022 17:37 Ответить
Вічна пам*ять,друже...
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20.04.2022 17:43 Ответить
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20.04.2022 17:47 Ответить
Десь я з ни літаю
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20.04.2022 17:48 Ответить
Героі не вмерають !!!
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20.04.2022 17:57 Ответить
Герої не вмирають доки їх пам'ятають. Але пам'ятати їх надалі будуть лише рідні та друзі. Бо занадто багато героїв. Бо кожного дня новий загиблий герой. Увага розмивається. А треба УСІХ пам'ятати. УСІХ ГЕРОЇВ. Героїв не буває занадто багато.
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20.04.2022 19:38 Ответить
вдячний харків'янин, дякую що прикривав собою мене...
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20.04.2022 18:31 Ответить
І мій друг, Володимир Краснов, 1969 року народження, командир БМП, старший сержант теж в тому районі загинув. Обстріл "Градами".
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20.04.2022 18:52 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 22:03 Ответить
 
 