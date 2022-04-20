Воин 24-й ОМБр Игорь Сергийчук погиб в боях за Попасную в Луганской области. ФОТО
Возле Попасной, на Луганщине, погиб воин 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ 41-летний Игорь Сергийчук, житель города Рава-Русская на Львовщине.
Об этом сообщает Рава-Русский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Сергийчук с 3 марта был мобилизован после того, как вызвался в военкомат.
У воина остались жена и дочь.
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