Оперативная информация по состоянию на 18:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.
На Сиверском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.
На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи государственной границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.
Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отступил.
Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Долгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.
Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории Российской Федерации.
Продолжается перебрасывание дополнительных подразделений оккупантов. В частности, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.
На Донецком и Таврийском направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и производит подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.
Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории Российской Федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.
Батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.
Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел.
Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.
Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".
На Запорожском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в направлении населенного пункта Темировка.
На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огневое поражение отдельных объектов.
Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.
Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Орки составами туди завозять техніку.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко