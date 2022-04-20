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Новости Война
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Генштаб ВС (5757)

Оперативная информация по состоянию на 18:00 20 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов подразделениями Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего государства с использованием аэродромной сети и воздушного пространства республики Беларусь.

На Сиверском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. Охрана общего с Украиной участка границы осуществляется подразделениями врага в усиленном режиме.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи государственной границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

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Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отступил.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Долгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Подразделения оккупантов продолжают пополнять запасы материально-технических средств с территории Российской Федерации.

Продолжается перебрасывание дополнительных подразделений оккупантов. В частности, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений.

На Донецком и Таврийском направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и производит подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.

Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории Российской Федерации перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского, успеха не имел.

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

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Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре города Мариуполя, враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении, при поддержке артиллерии, противник возобновил наступление в направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям наших подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огневое поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить ведение штурмовых действий в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства.

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Топ комментарии
+7
Чем их достать там подскажи пожалуйста. Ведь судя по всему если не бьют по тем площадкам значит точка - У достать туда не может ,а величайший стратег современности программу создания ракет дальнего радиуса действия в Украине в асфальт закатал
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20.04.2022 18:50
+6
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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20.04.2022 18:33
+6
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! СМЕРТЬ ЛЮТАЯ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ !!!
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20.04.2022 18:34
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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20.04.2022 18:33 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! СМЕРТЬ ЛЮТАЯ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ !!!
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20.04.2022 18:34 Ответить
де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів ?? - ми чогось чекаємо??
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20.04.2022 18:43 Ответить
Чем их достать там подскажи пожалуйста. Ведь судя по всему если не бьют по тем площадкам значит точка - У достать туда не может ,а величайший стратег современности программу создания ракет дальнего радиуса действия в Украине в асфальт закатал
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20.04.2022 18:50 Ответить
Cтарстрики я думаю не позволят этого сделать .Ведь как только они появились в Украине количество сбитых самолётов превысило вертолёты
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20.04.2022 18:54 Ответить
Та якось не дуже зараз зі збиттям гвинтокрилів. Та й з літаками з урахуванням інтенсивності застосування.
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20.04.2022 20:04 Ответить
До бєлгородських аеродромів не дістанемо?
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20.04.2022 18:49 Ответить
Судя по всему нет
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20.04.2022 18:57 Ответить
Гора не идет к Магомету, так пусть.... Сами прилетят. Нужны средства обнаружения, это ж не самолет,пзрк мы уже применяем больше ВСЕХ В МИРЕ) Дешево и сердито
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20.04.2022 19:25 Ответить
Как нужно понимать эту фразу:-відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.
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20.04.2022 18:52 Ответить
Читав, що під Ізюмом орки переодягались в нашу форму.
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20.04.2022 20:11 Ответить
Кожному захиснику у формі я намагаюсь подякувати при зустрічі будь в якому місці.
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20.04.2022 18:54 Ответить
А по ж/д станції Куп'янськ можно Точкою-У жахнути?
Орки составами туди завозять техніку.
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20.04.2022 20:03 Ответить
нет веры сосущим зе мудакам
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20.04.2022 20:10 Ответить
По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 20.04.2022 превысили 48,5 тыс человек. Невозвратные потери (погибшие) превысили 21 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск превысили 69,5 тыс.
Основная нагрузка на поступление раненных сейчас оказывается на лечебные учреждения временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а так же временно оккупированного полуострова Крым.
Практически все раненные «мобилизованные» с оккупированных территорий направляются в Л/У ОРДЛО. Из состава российского оккупационного контингента в Л/У ОРДЛО направляются исключительно нетранспортабельные 300-е. Но, нетранспортабельный - это означает тяжёлый, а у тяжёлых в Л/У ОРДЛО шанс на выживание на порядок меньший, чем в Л/У РФ. Это приводит к стабильному росту смертности среди тяжелораненных российских оккупантов.
В оккупированном Крыму сохраняется напряжённая ситуация с раненными, поскольку качество оказания медицинской помощи и уход за раненными на очень низком уровне. Фактически, проблема не столько в превышении суточной пропускной способности Л/У, сколько в профессионализме и добросовестности медиков.
Лечебные учреждения Беларуси практически полностью разгружены российскими раненными. Так же отмечается более интенсивный вывоз тел уничтоженных в Украине оккупантов на территорию России, нежели это было на прошлой неделе.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
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20.04.2022 21:03 Ответить
 
 