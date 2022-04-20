Рашисты в Попасной захватили некоторые многоэтажки и здания полиции, - глава ВГА Ханатов
Благодаря Вооруженным Силам Украины оккупантам не удается прорвать оборону в Попасной, но украинские защитники нуждаются в военной поддержке.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава городской военной администрации Попасной Николай Ханатов, информирует Цензор.НЕТ.
"(Захвачен. - Ред.) не только частный сектор. Уже в многоэтажках они есть. Здания полиции они уже захватили. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Они даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы", – рассказал он.
По словам Ханатова, оккупанты постоянно давят и хотят прорвать оборону.
"Но благодаря ВСУ у них это не получается. Но наши вооруженные силы в Попасной нуждаются в поддержке. В военной и в поддержке живой силой", - добавил он.
"Уже месяц в Попасной нет никаких услуг. Все наголову разрушили россияне. Разбиты водопроводы, газопроводы. Электрические опоры повалены на землю. Восстанавливать нет возможности. Постоянные обстрелы. В городе не осталось ни одного здания, которое не было бы повреждено или разрушено", - подчеркнул Ханатов.
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Питання, якого біса не надається підтримка, чому говорять, що не вистачає людей, чому в кацапів є перевага 1 до 10 в живій силі? - Я не можу знайти відповіді на ці примітивні питання ((
Київ забитий військами. В області тільки сліпий не бачить величезну кількість наших військ, які тупо риють окопи незрозуміло для чого - таке враження, що хлопцям просто дали якусь роботу, щоб чимось зайняти, аби не питали, чому їх не відправляють на допомогу побратимам ((
Мне одной вот эти слова Казанского кажутся ватными??
Нет ну правда. Это напоминает то видео, где донбасят везут в кузове камаза, и они ноют что им дали винтовки и калаши старые. Мол так всё норм, но вот стрелять нечем.
То есть Казанский пишет, что какие они бедные несчастные, их же без подготовки!!!!! кинули в бой. Вот если бы хоть подготовили..
Не знаю. Но меня эти слова реально напрягают. Встречаю их уже не первый раз. И именно от типа нормальных жителей Донбасса.
Чекаємо, коли ЗЕ дасть доручення і їх влаштувати в українські вузи...