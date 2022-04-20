РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10965 посетителей онлайн
Новости Война
13 921 16
Луганщина (6429)

Рашисты в Попасной захватили некоторые многоэтажки и здания полиции, - глава ВГА Ханатов

попасна

Благодаря Вооруженным Силам Украины оккупантам не удается прорвать оборону в Попасной, но украинские защитники нуждаются в военной поддержке.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава городской военной администрации Попасной Николай Ханатов, информирует Цензор.НЕТ.

"(Захвачен. - Ред.) не только частный сектор. Уже в многоэтажках они есть. Здания полиции они уже захватили. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Они даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы", – рассказал он.

По словам Ханатова, оккупанты постоянно давят и хотят прорвать оборону.

"Но благодаря ВСУ у них это не получается. Но наши вооруженные силы в Попасной нуждаются в поддержке. В военной и в поддержке живой силой", - добавил он.

"Уже месяц в Попасной нет никаких услуг. Все наголову разрушили россияне. Разбиты водопроводы, газопроводы. Электрические опоры повалены на землю. Восстанавливать нет возможности. Постоянные обстрелы. В городе не осталось ни одного здания, которое не было бы повреждено или разрушено", - подчеркнул Ханатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Город не отдадим, отступать не собираемся": Бутусов пообщался с защитниками Попасной в Луганской области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Вони вже там місяць як на околицях. Тепер декілька багатоповерхівок захопили. Хоча асоціація з Кремінною насторожує.
показать весь комментарий
20.04.2022 18:54
+8
якого дідька вони взагали жили в дирляндії, а не виїхали до України? може пожаліємо ще їх? на м'ясо дебілів!
показать весь комментарий
20.04.2022 18:59
+7
Козлобот,вы и Марьинку уже "брали",на том и подохли,тоже будет и с Попасной,козлобот.
показать весь комментарий
20.04.2022 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говорили, що готові, все бачимо, тепер орки і в Попасній...
показать весь комментарий
20.04.2022 18:52 Ответить
Козлобот,вы и Марьинку уже "брали",на том и подохли,тоже будет и с Попасной,козлобот.
показать весь комментарий
20.04.2022 18:54 Ответить
Вони вже там місяць як на околицях. Тепер декілька багатоповерхівок захопили. Хоча асоціація з Кремінною насторожує.
показать весь комментарий
20.04.2022 18:54 Ответить
месяц назад орки под черниговым и сумами были
показать весь комментарий
20.04.2022 19:00 Ответить
Ключове в усьому - українські захисники потребують військової підтримки.
Питання, якого біса не надається підтримка, чому говорять, що не вистачає людей, чому в кацапів є перевага 1 до 10 в живій силі? - Я не можу знайти відповіді на ці примітивні питання ((
Київ забитий військами. В області тільки сліпий не бачить величезну кількість наших військ, які тупо риють окопи незрозуміло для чого - таке враження, що хлопцям просто дали якусь роботу, щоб чимось зайняти, аби не питали, чому їх не відправляють на допомогу побратимам ((
показать весь комментарий
20.04.2022 21:41 Ответить
Так не возмущайся, а поедь в Попасную помоги отбить высотку
показать весь комментарий
20.04.2022 19:00 Ответить
https://youtu.be/nGOsKuHspkA
показать весь комментарий
20.04.2022 18:56 Ответить
якого дідька вони взагали жили в дирляндії, а не виїхали до України? може пожаліємо ще їх? на м'ясо дебілів!
показать весь комментарий
20.04.2022 18:59 Ответить
Их прямо без подготовки отправили на передовую



Мне одной вот эти слова Казанского кажутся ватными??

Нет ну правда. Это напоминает то видео, где донбасят везут в кузове камаза, и они ноют что им дали винтовки и калаши старые. Мол так всё норм, но вот стрелять нечем.

То есть Казанский пишет, что какие они бедные несчастные, их же без подготовки!!!!! кинули в бой. Вот если бы хоть подготовили..

Не знаю. Но меня эти слова реально напрягают. Встречаю их уже не первый раз. И именно от типа нормальных жителей Донбасса.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:15 Ответить
Це ще тупіші студенти за тих, котрі поїхали ПІЛЬГОВО поступати в українські вузи замість українців.
Чекаємо, коли ЗЕ дасть доручення і їх влаштувати в українські вузи...
показать весь комментарий
20.04.2022 19:15 Ответить
разбомбить где сидят точкмми у и ольхами нептунами
показать весь комментарий
20.04.2022 19:18 Ответить
И волшебными палочками...
показать весь комментарий
20.04.2022 19:47 Ответить
Попасную сдали оркам!
показать весь комментарий
20.04.2022 19:32 Ответить
Никто и ничего не сдал.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:40 Ответить
роSSіяни "асвабаждают" Донбас... від інфраструктури, від житла, від мешканців.
показать весь комментарий
20.04.2022 20:21 Ответить
 
 