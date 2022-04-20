Рашисты в Попасной захватили некоторые многоэтажки и здания полиции, - глава ВГА Ханатов

Благодаря Вооруженным Силам Украины оккупантам не удается прорвать оборону в Попасной, но украинские защитники нуждаются в военной поддержке.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава городской военной администрации Попасной Николай Ханатов, информирует Цензор.НЕТ.

"(Захвачен. - Ред.) не только частный сектор. Уже в многоэтажках они есть. Здания полиции они уже захватили. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Они даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы", – рассказал он.

По словам Ханатова, оккупанты постоянно давят и хотят прорвать оборону.

"Но благодаря ВСУ у них это не получается. Но наши вооруженные силы в Попасной нуждаются в поддержке. В военной и в поддержке живой силой", - добавил он.

"Уже месяц в Попасной нет никаких услуг. Все наголову разрушили россияне. Разбиты водопроводы, газопроводы. Электрические опоры повалены на землю. Восстанавливать нет возможности. Постоянные обстрелы. В городе не осталось ни одного здания, которое не было бы повреждено или разрушено", - подчеркнул Ханатов.

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