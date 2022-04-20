Я не знаю, когда мы сможем разблокировать Мариуполь. Для этого нужно тяжелое оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока деблокировать Мариуполь невозможно из-за отсутствия тяжелого вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам совершенно открыто, что да, все ребята в Мариуполе хотят нашей победы, хотят разблокировки. Никто не собирается сдаваться врагу. Это их внутреннее чувство. Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, скажем так, есть два пути.
Первый. Серьезная помощь тяжелым оружием, на которую мы рассчитываем и они рассчитывают. Совместными действиями можно разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно.
Второй путь – дипломатический. Пока на это не согласна РФ. С какими бы публичными сигналами они ни выходили и говорили: "Мы готовы, мы открыты, мы готовы к обмену". Они не знают, во что они играют, или, наоборот, они продолжают играть", - пояснил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
А потом с юга наступать на Мариопуль.
Главнокомандующий ты, вот и решай.
А вывод сделаю я сам,мне в этом помогать не надо. Я не рузький, а ты не... . Кажись.
Твої виборці будуть в захваті.
Сценарій ще до війни був абсолютно очевидний: ******** беруть схід і південь, а зебіли максимально підривають оороноспроможність країни, відкривають перешийки, розміновують кордони. А потім в кишені 12 друзів каломойського заходять мільярди на відбудову, а ***** здихає, повісивши на груди значок новососії.
А те, що при цьому сдохне купа людей - то фігня, для євреїв ми взагалі не люди, якщо судити по їх священній книзі. Як бонус - ще й повирізають патріотів на фронті, легше буде красти, бо нікому буде протистоять ментовській шоблі.
Суки, що тут скажеш. Грьобані суки. Щоб ви здохли, нелюди!
І на питання чому безперешкодно зайшли орки з Криму так і немає відповіді