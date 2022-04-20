РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10965 посетителей онлайн
Новости Война
14 821 130
Зеленский (19011) Мариуполь (5693)

Я не знаю, когда мы сможем разблокировать Мариуполь. Для этого нужно тяжелое оружие, - Зеленский

маріуполь

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока деблокировать Мариуполь невозможно из-за отсутствия тяжелого вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам совершенно открыто, что да, все ребята в Мариуполе хотят нашей победы, хотят разблокировки. Никто не собирается сдаваться врагу. Это их внутреннее чувство. Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, скажем так, есть два пути.

Первый. Серьезная помощь тяжелым оружием, на которую мы рассчитываем и они рассчитывают. Совместными действиями можно разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно.

Второй путь – дипломатический. Пока на это не согласна РФ. С какими бы публичными сигналами они ни выходили и говорили: "Мы готовы, мы открыты, мы готовы к обмену". Они не знают, во что они играют, или, наоборот, они продолжают играть", - пояснил глава государства.

Читайте также: Российские оккупанты держат в осаде около 120 тыс. жителей Мариуполя, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+58
А асфальтом пробовал? Должно помочь
показать весь комментарий
20.04.2022 19:13
+51
Як не знаєш, то не треба розтуляти рота.
Гарант...
показать весь комментарий
20.04.2022 19:13
+51
як тут не згадати про "західні ЗМІ фейки розповсюджують".. "війни не буде - готуємося до шашликів".. та наказ РОЗМІНУВАТИ виходи з Криму..
показать весь комментарий
20.04.2022 19:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
перелогинился на пэтю
показать весь комментарий
20.04.2022 20:26 Ответить
І яка "важка" зброя може допомогти зараз Зєлі деблокувати Маріуполь?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:43 Ответить
Йому аби базікати. Він про це навіть не думав.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:54 Ответить
Надо освобождать Херсонскую область и часть Запорожской, тем самым, порезав коридор в Крым.

А потом с юга наступать на Мариопуль.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:44 Ответить
Певно немає чим.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:47 Ответить
Шашликами деблокуй, балабол.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:47 Ответить
Асфальтом не пробовал?
показать весь комментарий
20.04.2022 19:52 Ответить
...чи "просто_пєрєстать_стрєлятом"...
показать весь комментарий
20.04.2022 22:02 Ответить
Странно что не сказал "для этого нам надо новые дороги строить" ...
показать весь комментарий
20.04.2022 19:53 Ответить
Ну так потрібно "Вільху", "Вербу", "Стугни", "Корсари", та ще чим там Армію завалили з 2019 по 2022. А головне тим, що створили новітнього в ці роки.
показать весь комментарий
20.04.2022 19:54 Ответить
Дійсно тільки надія на західних партнерів.
показать весь комментарий
20.04.2022 20:09 Ответить
Зеля ты достал. Меня интересует результат.
Главнокомандующий ты, вот и решай.
А вывод сделаю я сам,мне в этом помогать не надо. Я не рузький, а ты не... . Кажись.
показать весь комментарий
20.04.2022 20:40 Ответить
А попробуй, мудило, асфальт зідрать і зробити з нього ракетне озброєння, "Богдану", ПТРК,...
показать весь комментарий
20.04.2022 20:56 Ответить
Нетреба про ''Богдану'' бо результати випробувань показали що це було марнування часу і грошей.
показать весь комментарий
20.04.2022 21:46 Ответить
хто сказав а ******,ань ще і не було толком,тому що тільки в 21му році твої холуї проплатили закупку снарядів для випробувань,так що не *****
показать весь комментарий
21.04.2022 00:02 Ответить
Зеленский: - а скажи що вінен Порошенко.
Твої виборці будуть в захваті.
показать весь комментарий
20.04.2022 21:10 Ответить
Та ясно і коню що зелене шобло в лиці хламідії і подляка з дєрьмаком все за все домовилися.
Сценарій ще до війни був абсолютно очевидний: ******** беруть схід і південь, а зебіли максимально підривають оороноспроможність країни, відкривають перешийки, розміновують кордони. А потім в кишені 12 друзів каломойського заходять мільярди на відбудову, а ***** здихає, повісивши на груди значок новососії.
А те, що при цьому сдохне купа людей - то фігня, для євреїв ми взагалі не люди, якщо судити по їх священній книзі. Як бонус - ще й повирізають патріотів на фронті, легше буде красти, бо нікому буде протистоять ментовській шоблі.
Суки, що тут скажеш. Грьобані суки. Щоб ви здохли, нелюди!
показать весь комментарий
20.04.2022 21:10 Ответить
Що він вкладає в цей вислів я не розумію ! Адже важку зброю також розстрілюють. Тут потрібен комплекс заходів . Якщо думать 40 днів то явно щось з головою. Наприклад в НКР Азербайджан використовував Ан-2 без пілотів як приманка для ПВО а потім фіксували координати и наносили удари БПЛА.
показать весь комментарий
20.04.2022 21:12 Ответить
Зато в Буковелі покатався в січні, на сейшели зїздив....
І на питання чому безперешкодно зайшли орки з Криму так і немає відповіді
показать весь комментарий
20.04.2022 22:42 Ответить
Замість одного-двох кіломеирів асфальту треба було пяток десятків розкомплектованих " Піонів " відремонтувати, не довелося б скиглити. Порох теж гівнюк, міг це зробити, а не розкрадати гроші на створенні " Богдани" з нульовим результатом
показать весь комментарий
20.04.2022 22:47 Ответить
ще одно ***** який нульовий результат? створення власної артилерії,це нуль,їбать ********* повилазили
показать весь комментарий
21.04.2022 00:05 Ответить
Так візьми у свого тестя важкі асфальтоукладчики і важкий російський бітум і сам особисто з дєрмаком, мамамією, татарович і подоляком ідіть і деблокуйте Маріуполь. А перед тим як йти, скажіть нам хто розмінував кримський перешейок і прилюдно розстріляйте його. Інакше це просто слова!
показать весь комментарий
20.04.2022 23:02 Ответить
Це треба було думати аж 56 днів. щоб прийти до такого висновку ! Оце то головнокомандувач !
показать весь комментарий
20.04.2022 23:07 Ответить
верно всё сказал.
показать весь комментарий
21.04.2022 06:25 Ответить
Ще в 15 році навколо Маріуполя були побудовани укреп райони з бетонними дотами.Чомусь 24 лютого там не було жодного військового.А люся на всю країну зізнався що ще в грудні офіс президента знав про напад.Може про це в оманє і домовлялись.Як би там не було Зеленський знаючі про напад нічого не зробив щоб захистити країну.
показать весь комментарий
21.04.2022 08:08 Ответить
знову,плять,усі навркруги винні
показать весь комментарий
21.04.2022 09:30 Ответить
Все блин ******....сы один он Дартаньян
показать весь комментарий
23.04.2022 11:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 